Al via Pool Promozione e Pool Salvezza

Il primo effetto del nuovo calcolo per la classifica della Pool Promozione è ben visibile: al contrario delle stagioni precedenti, dove i punti tra la prima e l’ultima erano di media superiori a venti, le migliori dieci squadre della Regular Season partiranno con un massimo di tredici punti di distanza, con le prime otto squadre racchiuse in otto punti. Ogni sfida avrà quindi un valore molto alto fin da subito, ricordando che in ogni match ci sarà una squadra dell’ex Girone A contro un’altra del Girone B.

Il primo servizio sarà alle ore 17 di sabato 31 gennaio, con l’Itas Trentino, settima con 10 punti, che ospiterà la Futura Giovani Busto Arsizio, nona con 8. Domenica alle 17 le altre quattro partite. La capolista Cbl Costa Volpino, 18 punti, se la vedrà con la Nuvolì Altafratte Padova, 11 punti, mentre alle spalle delle orobiche la Valsabbina Millenium Brescia (16) accoglierà la Narconon Volley Melendugno (13), nell’unico confronto già visto in stagione, nei quarti di Coppa Italia, con successo pugliese in trasferta. Nelle altre due partite, lunga trasferta per la Gruppo Formula 3 Messina (5), che sarà di scena in casa della Cda Volley Talmassons FVG (15), mentre l’Olio Pantaleo Fasano (10) farà visita alla Smi Roma Volley (14).

Stesse regole d’ingaggio nella Pool Salvezza, dove saranno quest’anno le ultime tre classificate a retrocedere nella nuova A3. Le squadre dell’ex Girone B, avendo due partite in più, saranno a riposo per due turni, la prima ad effettuarlo sarà la capolista Tenaglia Abruzzo Altino Volley, 18 punti. Anche in questa pool, il primo match si giocherà sabato 31 gennaio e metterà di fronte, alle 18.30 subito due squadre in zona retrocessione: la èpiù Casalmaggiore, 7 punti, e la Volley Modena, 3.

Ma non sarà l’unico scontro diretto perché, domenica alle 17, la Trasporti Bressan Offanengo, 9 punti ma attualmente terzultima, affronterà il Club Italia, più avanti a quota 10, gli stessi della Marsala Volley che ospiterà invece la seconda classificata (17) Panbiscò Leonessa Altamura. Infine, 9 punti anche per la Clerici Auto Concorezzo, che sarà in trasferta in casa della Clai Imola Volley (13).

POOL PROMOZIONE-

SMI Roma Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Finalmente l’attesa è finita. Domenica 1 febbraio, alle ore 17, le Wolves inaugureranno la Pool Promozione davanti al proprio pubblico (biglietti in vendita su Vivaticket e al botteghino prima del match). Al Palazzetto dello Sport di Roma arriverà una delle outsider più pericolose della seconda fase del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026: la Olio Pantaleo Volley Fasano. Nel corso della Regular Season le pugliesi hanno dimostrato di non partire battute al cospetto di nessuna avversaria, avendo la meglio contro le squadre più accreditate per la promozione diretta in A1: Brescia, Talmassons e Padova. La SMI Roma Volley, dal canto suo, cercherà di far valere il fattore campo per iniziare con il piede giusto la fase più delicata della stagione. Le capitoline, che si presentano ai nastri di partenza della Pool Promozione in quarta posizione con 14 punti ed a sole quattro lunghezze di distanza dalla capolista Costa Volpino, hanno smaltito qualche acciacco fisico patito nelle ultime gare del girone A e si preparano a lottare per tornare nel campionato più bello del mondo con rinnovato entusiasmo. Nelle gialloblu, a quota 10, militano le uniche due ex dell’incontro, Margherita Muzi e Claudia Provaroni, che lo scorso anno hanno vinto in maglia giallorossa la CEV Challenge Cup Women 2025, il primo trofeo internazionale della storia del Club.

EX: Margherita Muzi a Roma Volley Club nel 2023/2024, 2024/2025; Claudia Provaroni a Roma Volley Club nel 2024/2025

Claudia Consoli (SMI Roma Volley)- « Abbiamo approfittato di queste due settimane di pausa per lavorare su alcuni aspetti tecnici. Sappiamo che Fasano è una squadra insidiosa e con buone giocatrici ma, da parte nostra, pensiamo soltanto ad approcciare la gara con tanta grinta e tanto cuore. In questa fase ogni partita è fondamentale e bisogna fare più punti possibili. È giunto il momento di dimostrare quanto valiamo ».

Claudia Provaroni (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Come prima partita di questa Pool Promozione ci tocca Roma. Devo dire che sono un po' emozionata perché comunque a Roma ci ho giocato l'anno scorso, ed è stata un'esperienza molto bella, dove siamo riusciti a fare anche un colpaccio vincendo la Challenge Cup. Tornare lì sicuramente mi dà felicità, ma anche un po' di malinconia perché poi ovunque uno gioca un po' di cuore lo lascia, e Roma, essendo anche la mia città, ha conquistato una parte importante del mio cuore. Non vedo l'ora di rivedere il Palazzetto con i suoi tifosi. Un pubblico che anche quest'anno mi ha fatto sentire la sua presenza anche con un semplice messaggio o una chiacchiera, e quindi tornare a Roma sicuramente è un'emozione indescrivibile. Farà strano sicuramente giocarci da avversario, quindi con una maglia che non è quella giallorossa, però quest'anno spero di vincere io con le mie compagne. Cercherò di dare tutto quello che posso perché penso che siamo in grado di fare bene e lo abbiamo dimostrato in questa fase di ritorno dove abbiamo vinto tutte le partite tranne una, quindi non vedo l'ora di andare a Roma. Non mi aspettavo fosse la prima, però sono molto contenta così torno anche un po' a casa. Sarà una bella partita perché noi veniamo da una bella prima fase. Contro Imola abbiamo fatto una brutta partita. Abbiamo sbagliato e quindi questo spero ci dia la forza di riprendere il giusto cammino e far vedere chi siamo e cosa possiamo fare. Roma è una squadra sicuramente avvantaggiata perché gioca in casa con quel tifo che fa invidia un po' a tutta Italia. Non le ho mai viste giocare in questa stagione ma credo siano una squadra abbastanza esperta, con giocatrici di esperienza e con una buona presenza giovanile di alto livello. Loro vengono da un periodo particolare, un po' altalenante, e quindi sono un po' un punto interrogativo sotto questo aspetto. Sicuramente per noi ogni partita è una battaglia e l'affronteremo sempre con concentrazione e determinazione, portando avanti i colori della Olio Pantaleo Fasano, che quotidianamente si impegna sempre per non farci mai mancare nulla e dobbiamo ringraziarli per questo. Quindi mi sentirei di dire semplicemente che per noi sarà una partita che affronteremo con il massimo rispetto per l'avversario, con serietà e impegno e con quel pizzico di cattiveria agonistica che abbiamo dentro ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Gruppo Formula 3 Messina

Scatta ufficialmente la Pool Promozione per la CDA Volley Talmassons FVG, che domenica inaugurerà la seconda e decisiva fase del campionato ospitando al Palazzetto dello Sport di Latisana la Gruppo Formula 3 Messina. Un appuntamento di grande importanza per le Pink Panthers, chiamate a partire con il piede giusto in un mini-campionato che mette in palio la Serie A1. Dopo aver chiuso la Regular Season con una vittoria ad Altino e aver conquistato la storica finale di Coppa Italia, la formazione friulana si presenta a questo primo turno con rinnovata fiducia e consapevolezza. La settimana di sosta ha permesso allo staff tecnico di lavorare con continuità, recuperare energie fisiche e mentali e preparare con attenzione un match che vale già tantissimo in chiave classifica.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 5 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Aurora Rossetto a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025; Benedetta Campagnolo a Volley Talmassons nel 2022/2023; Martina Ferrara a Volley Talmassons nel 2024/2025

Aurora Rossetto (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Abbiamo molta voglia di cominciare. Abbiamo avuto due settimane libere e sono servite per spingere di più in palestra, ma ci manca il ritmo partita e la gara. Siamo felici e cariche di iniziare, adesso arriva il momento più bello. Lo vogliamo affrontare al meglio. Abbiamo avuto un periodo non facile, ma anche questo serve nel percorso di una squadra. In questo caso la differenza l’ha fatta il gruppo, la determinazione e la fame che c’è in questa squadra. Siamo tutte molto determinate verso un unico obiettivo e la svolta c’è stata anche grazie a questo aspetto ».

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova

Inizia al Palacbl contro Altafratte la pool promozione della Pallavolo CBL. La squadra di Luciano Cominetti inizia la seconda fase del campionato da capoclassifica e vuole mantenere la vetta sfidando la formazione di Padova. Tutte a disposizione del tecnico le volpine che potrà fare anche le prove generali in vista della finale di Coppa Italia di sabato 14 febbraio.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Lena Grosse Scharmann a Alta Fratte Volley Padova nel 2024/2025

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ci aspetta una partita molto difficile, perché Alta Fratte è una squadra estremamente competitiva, con un gioco davvero veloce. Con palla in mano sono molto forti e anche a muro si fanno sentire, quindi dovremo essere brave a metterle in difficoltà soprattutto con la battuta e a trovare soluzioni efficaci in attacco. Abbiamo chiuso in bellezza la prima fase del campionato, ma adesso inizia la pool promozione, la fase più difficile, dove ogni partita conta e i punti sono preziosi. Durante il campionato Alta Fratte ha mantenuto una posizione di vertice, imponendosi contro le squadre avversarie e dimostrando grande solidità. Noi dovremo concentrarci sul nostro gioco, imporre il nostro ritmo e rimanere unite come squadra, come abbiamo sempre fatto. Nell’ultimo periodo alcuni problemini fisici non ci hanno permesso di essere sempre al completo, ma deve essere uno stimolo in più per dare il massimo: ci dobbiamo unire ancora di più per provare a portare a casa più punti possibili . Sarà una partita difficile e per questo ci servirà il calore di tutti i tifosi, che anche nelle ultime partite ci ha aiutato a dare il massimo e a lottare fino alla fine ».

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « Dopo un weekend di stop per ricaricare le energie siamo tornate in palestra pronte per questo nuovo girone. Ovviamente sarà molto impegnativo perché andremo a scontrarci contro le migliori squadre del girone A, quindi bisognerà combattere ancora di più per ogni punto. Domenica andremo in casa della C.B.L. Costa Volpino, team che fino ad ora ha dimostrato di essere una buonissima squadra con due punti di riferimento in attacco, Pistolesi e soprattutto Lena che conosciamo bene. Loro due stanno davvero portando avanti la squadra e sarà fondamentale un buon muro-difesa per contenerle. Poi dovremo pensare in primo luogo al nostro gioco e soprattutto all’atteggiamento, al divertimento e alla spensieratezza che metteremo in campo perché saranno questi secondo me i nostri punti di forza che dovremmo portare in tutta la prossima pool ».

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno

Che la Pool Promozione abbia finalmente inizio! Dopo un weekend di pausa dedicato alle Finali di Coppa Italia di Serie A1 (che hanno raggiunto 25 mila persone al palazzetto in due giorni, un milione in tv e oltre 30 milioni sui social, numeri da record che danno lustro a tutto il movimento), le squadre di Serie A2 sono pronte ad inaugurare la seconda fase del campionato di Serie A2. La Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Narconon Volley Melendugno giocheranno dopo essersi godute tutte le sfide del weekend: il monday night al PalaGeorge le vedrà scendere in campo alle ore 20, in una partita che, per Brescia, avrà il sapore di riscatto, visto che lo scorso dicembre, sempre a Montichiari, sono state le pugliesi a staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024



Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia)- « La gara contro Melendugno, per noi, ha un valore speciale. In Coppa Italia, abbiamo affrontato le avversarie in una situazione difficile, senza poter contare su tutte le ragazze, e il risultato non ha rispecchiato il nostro vero potenziale. Ora, però, inizia la Pool Promozione: è una fase nuova, dove ogni partita pesa e ogni punto conta. Siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida e vogliamo dimostrare fin da subito chi siamo, mettendo in campo unità, intensità e grande determinazione ».

Diego Vannicola (II Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Abbiamo sfruttato questa settimana di sosta per svolgere un lavoro fisico molto importante e recuperare le energie necessarie in vista della Pool Promozione. Ora ci attende la sfida di Brescia, al di là del precedente in Coppa Italia, sarà una partita fondamentale per il nostro cammino. In questa fase la classifica è corta e non sono ammessi cali di tensione; dovremo affrontare ogni gara al massimo delle nostre possibilità, ragionando partita dopo partita e cercando di sfruttare ogni minima occasione per muovere la classifica ».

Itas Trentino - Futura Giovani Busto Arsizio

Il cammino dell’Itas Trentino nella seconda fase della stagione, la Pool Promozione di Serie A2 femminile, scatterà sabato 31 gennaio con l’anticipo che vedrà il sestetto gialloblù ospitare la Futura Giovani Busto Arsizio. Monza, una delle ex della sfida assieme proprio al tecnico dell’Itas Trentino Alessandro Beltrami, e compagne partiranno dal settimo posto in classifica a quota 10 punti, due in più rispetto alla Futura Giovani, con l’obiettivo di risalire la china per garantirsi il miglior piazzamento possibile in vista dei Playoff. Incassato l’infortunio occorso ad inizio settimana a Dominika Giuliani, che durante una seduta di allenamento ha riportato la frattura composta a livello della falange ungueale del primo dito della mano destra, il sestetto gialloblù ha preparato nei minimi dettagli la partita con la Futura Giovani, con Virginia Ristori Tomberli pronta a rilevare la compagna nel parco schiacciatrici dell’Itas Trentino. Sono quattro i precedenti ufficiali tra queste due società con un bilancio di 3-1 in favore di Trento. Le bustocche si sono però aggiudicate l’ultima sfida, quella valida per la terza giornata di ritorno della Regular Season della passata stagione, quando espugnarono al tie break il Sanbàpolis. Sono due gli ex della partita, il tecnico di Trento Alessandro Beltrami e la regista gialloblù Sofia Monza, fino allo scorso anno in forza alla Futura Giovani. Tra le fila lombarde milita anche la centrale Sofia Rebora, che in Trentino ha giocato con la Delta Informatica nel 2016/17.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio, 3 successi Itas Trentino)

EX: Sofia Monza a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Inizia una fase importante e intensa della stagione, nella quale si sfideranno le migliori dieci squadre del campionato di Serie A2 che in meno di due mesi si giocheranno il proprio destino. Inizieremo il nostro cammino affrontando una squadra, la Futura Giovani, che ha qualità e caratteristiche importanti, dalla battuta all’attacco fino ad alcune situazioni di muro, e che ha inserito di recente un’atleta di qualità come Enneking. Per me sarà una gara speciale, visto che ritroverò ragazze e membri dello staff che hanno lavorato con me nel recente passato. Noi vogliamo portare avanti l’identità che stiamo ricostruendo e che abbiamo già dimostrato di avere ritrovato nelle ultime gare di Regular Season. Mancherà purtroppo Giuliani, però abbiamo caratteristiche e giocatrici in grado di permetterci di esprimerci comunque su buoni livelli, come abbiamo già dimostrato in passato quando abbiamo dovuto fronteggiare altri imprevisti. E’ importante partire bene, per la consapevolezza nei nostri mezzi e per la classifica, con l’obiettivo di raggiungere prima possibile i Playoff ».

Alessandra Talarico (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo e consapevolezza. Il percorso che abbiamo fatto durante la stagione ci ha dato delle certezze, sappiamo cosa siamo in grado di fare; inoltre, durante la pausa abbiamo lavorato bene e non vediamo l’ora di metterci alla prova. Le emozioni ci sono, giocare la Pool Promozione ci ripaga dei sacrifici fatti fin qui e c’è voglia di vivere ogni partita al massimo. Contro Trento mi aspetto una gara combattuta, è una squadra solida e organizzata contro la quale dovremo essere lucide sin dall’inizio, restando unite se dovessero arrivare momenti di difficoltà ».

POOL SALVEZZA-

Marsala Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Interessante incontro per la prima giornata di Pool Salvezza serie A2 Tigotà di Volley femminile. Al Pala San Carlo di Marsala si sfidano la Sigel Seap Marsala Volley e la Panbiscò Leonesse Altamura in un match ad alta intensità che regalerà i primi importantissimi punti in una Pool quanto mai equilibrata. Altamura, forte del secondo posto in classifica con 17 punti può vantare un attacco stellare ed una ispirata regia al palleggio contro Marsala che vanta importanti percentuali in ricezione difesa e manda a punti quasi tutto il roster, sinonimo di squadra imprevedibile e ben assortita. Una prima dura sfida per le lilibetane di Coach Giangrossi che con 10 punti occupano la quinta posizione in classifica e sono alla ricerca immediata di linfa vitale per evitare il sorpasso delle inseguitrici. Sarà un match che sicuramente vedrà un folto pubblico di tifosi marsalesi impazienti di sostenere la propria squadra. Appuntamento al Pala San Carlo di Marsala domenica 1 febbraio con inizio delle sportive ostilità alle ore 17:00. Buona pallavolo a tutti.

EX: Nessunoù

Lino GIangrossi (Allenatore Marsala Volley)- « Affrontiamo una squadra solida e di grande talento, che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo preparato questa gara con la massima meticolosità, sfruttando ogni sessione di allenamento per affinare i nostri meccanismi. Siamo pienamente consapevoli che ci attende un match complesso e ad alta intensità.Le atlete scenderanno in campo con la ferma determinazione di dare il massimo, spinte dalla voglia di muovere subito la classifica e conquistare punti preziosi. Tuttavia questa sarà solo la prima partita di un percorso lungo e impegnativo ».

Alessia Arciprete (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Quella di domenica sarà sicuramente una trasferta impegnativa come tutte le altre già affrontate. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi durante la settimana, lavorando in palestra e migliorando le piccole cose che possono aiutarci a fare sempre meglio. Non siamo una squadra che si accontenta e pertanto vogliamo fare molto bene in questa seconda fase di campionato. Ci impegneremo al massimo per portare a casa la salvezza ».

Clai Imola Volley - Clerici Auto Concorezzo

Inizia finalmente nel prossimo fine settimana la Pool Salvezza del campionato di serie A2 e la Clai Imola Volley per il secondo anno consecutivo è chiamata a difendere in tutti i modi la categoria dopo una prima fase di campionato nella quale, inserita nel girone B, ha alternato ottimi risultati a sconfitte dolorose ed in parte inaspettate. L’ottavo posto finale ottenuto al termine della regular season probabilmente non rispecchia in pieno il reale valore tecnico del gruppo santernino, ma allo stesso tempo fotografa in maniera affidabile e realistica l’andamento di una stagione piuttosto altalenante dove purtroppo è mancata a tratti la necessaria continuità di risultati per poter puntare decisamente più in alto. La salvezza, obiettivo dichiarato della società fin dalla scorsa estate, andrà quindi conquistata nei prossimi due mesi, lasso di tempo durante il quale le imolesi guidate da Simone Bendandi sfideranno in partite di andata e ritorno le quattro formazioni classificate dal sesto al nono posto nel girone A. La classifica della Pool Salvezza è stata stilata tenendo conto soltanto dei punti conquistati nella prima fase contro le formazioni partecipanti allo stesso raggruppamento, criterio regolamentare piuttosto particolare secondo il quale la Clai partirà nel suo percorso da quota 13. Davanti a lei al momento solo Altino (18) e Altamura (17), mentre alle spalle delle biancoblu stazionano Club Italia e Marsala a quota 10, Concorezzo e Offanengo a 9, Casalmaggiore a 7 e Modena, che chiude provvisoriamente la graduatoria con i suoi 3 punti. Primo e ostico avversario della Clai in questa lunga e appassionante volata verso il traguardo saranno proprio le brianzole della Clerici Auto di Concorezzo, che arriveranno al PalaRuggi nel fine settimana per dare ufficialmente il via a questa crudele e decisiva appendice che definirà una volta per tutte le tre squadre retrocesse alla categoria inferiore (la prossima A3) per la stagione 2026/27. Le biancorosse, guidate in panchina da coach Gilles Reali, hanno disputato una prima fase di campionato non del tutto convincente, nella quale hanno centrato appena cinque vittorie (sulle sedici gare complessive giocate) faticando parecchio nel trovare la giusta alchimia all’interno del sestetto e nel costruire, di conseguenza, prestazioni confortanti e di buon livello.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Clai Imola Volley)

EX: Sara Stival a Imola Csi nel 2024/2025



Arianna Gambini (Clai Imola Volley)- « In queste due settimane la squadra ha lavorato molto, con un livello di allenamento ottimale e una concentrazione sempre alta in allenamento. Ho visto grande disponibilità da parte di tutte, voglia di crescere e di farsi trovare pronte. Abbiamo sfruttato questo periodo per lavorare sulle intese di gioco, migliorare i meccanismi di squadra e curare anche alcune situazioni tattiche che ci serviranno domenica, con l’obiettivo di arrivare alla gara preparate e consapevoli. Concorezzo è un avversario tosto, una formazione che gioca con un bel ritmo e che sicuramente scenderà in campo pronta a dare il massimo pur di vincere. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma anche per noi l’approccio sarà lo stesso. È proprio questo il bello della sfida: affrontare una squadra competitiva e preparata. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, intensa e giocata su ogni pallone. È molto importante partire bene, perché in una Pool Salvezza con appena otto partite ogni gara pesa tantissimo, ogni partita per noi sarà una finale. Serve guadagnarsi la consapevolezza di quello che siamo in grado di esprimere, e l’unico modo per farlo è dimostrarlo in campo, punto dopo punto. Un buon inizio può darci fiducia e slancio per affrontare al meglio tutto il percorso ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Questo weekend prende il via la pool salvezza, ovvero la parte più importante e decisiva della stagione. Domenica andremo a giocare su un campo ostico, come quello di Imola, e affronteremo una squadra molto forte ed equilibrata. Nel loro roster spiccano sicuramente Malik e Hoogers, che garantiscono una spinta offensiva importante, ma, in generale, l'intero organico è composto da giocatrici di categoria. Per noi è fondamentale, fin da subito, iniziare a fare punti perché la strada per la salvezza è molto difficile e piena di ostacoli. Cominciare il nostro percorso con un match tosto, come quello che ci attende contro Imola, ci darà modo di assaggiare immediatamente il livello di questa pool salvezza ».

Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia

Uno, come il punto che separa in classifica e come il primo appuntamento della pool salvezza. E' subito una posta in palio importante quella ambita domenica alle 17 al PalaCoim di Offanengo, dove di fronte si troveranno la Trasporti Bressan e il Club Italia. Le neroverdi, provenienti dal girone B a 10 squadre, iniziano la pool salvezza con 9 punti, uno in meno delle azzurrine federali, che arrivano dal girone A a 9 formazioni e che dunque in questa seconda fase avranno due partite in più da disputare. E' il terzo confronto tra le due squadre nella seconda serie nazionale femminile, con un successo per parte nei precedenti. Ben tre saranno le ex di turno nella metà campo cremasca, con nell'ordine temporale Anna Caneva, Alice Turco e Sara Bellia che sono maturate nel Club Italia. Sulla sponda-Offanengo, il match vedrà l'esordio della stessa palleggiatrice Turco (rinforzo in vista della pool salvezza) e di coach Leo Barbieri, tornato sulla panchina neroverde dopo la seconda parte della stagione 2018/2019 in B1. La sfida vedrà alcune delle protagoniste dell'intera categoria come confermano i dati statistici. In casa Trasporti Bressan, la schiacciatrice Sara Bellia condivide il terzo posto nella classifica degli ace (24) ed è la nona miglior attaccante con 296 palloni messi a terra, uno in più del capitano e opposto Valentina Zago. Sul versante-Club Italia, invece, performance con vista top ten per il libero Alessia Regoni (dodicesima per ricezioni perfette, 39.13%) e per la laterale Martina Susio, dodicesima nella classifica degli ace (12).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Club Italia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Bellia a Club Italia nel 2022/2023, 2022/2023; Anna Caneva a Club Italia nel 2009/2010; Alice Turco a Club Italia nel 2017/2018



Leonardo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Il Club Italia è una squadra dotata di grande fisicità e talento, il progetto è basato su questo e durante l'anno come è normale che sia vista l'età è una formazione che ha continuato a crescere. Dall'inizio a oggi ha avuto un percorso di miglioramento, mentre quello che logicamente manca è l'esperienza. Noi dovremo puntare su questo aspetto, avere il giusto equilibrio, non avere fretta nei colpi e mostrare la giusta pazienza per aspettare il momento opportuno per chiudere. Dovremo giocare una partita molto attenta nel muro-difesa: il Club Italia ha attaccanti che hanno grandi altezze e grande potenza, quindi la correlazione muro-difesa diventa un aspetto importante. Abbiamo giocatrici con ottime caratteristiche di seconda linea, ma contro attaccanti così la sola difesa può non bastare. Malgrado la situazione, la classifica e partite decisive da giocare, ho visto la squadra con la giusta serenità: le ragazze lavorano bene, questo ci dà fiducia. Stanno vivendo il momento in modo molto positivo e questo è molto importante. Nella pool salvezza ogni partita è decisiva e dovremo affrontarla con lo spirito che stiamo mettendo in allenamento ».

Asia Spaziano (Club Italia)- « In queste due settimane di stop, siamo riuscite a lavorare molto sul nostro gioco, anche grazie alle amichevoli. Siamo molto felici del posizionamento di partenza che abbiamo nella Pool Salvezza perché siamo a metà classifica e questo ci può aiutare per raggiungere il nostro obiettivo e credo che questo sarà un grande stimolo per fare meglio rispetto a quanto fatto in regular season. Da Offanengo ci aspettiamo una gara difficile ma sappiamo che abbiamo tutte le potenzialità per potercela fare ».

èpiù Casalmaggiore - Volley Modena

Dopo la pausa a fine Regular Season, è ora di tornare in campo per giocare la prima di andata della Pool Salvezza. La E'più Casalmaggiore attende al PalaFarina di Viadana il Volley Modena, squadra incontrata sinora solo in allenamento congiunto, per cercare di iniziare al meglio questa seconda parte del campionato. Dal canto loro le avversarie, cenerentole del Campionato, arriveranno nel palazzetto mantovano per cercare di smuovere sin da subito la classifica. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.30 di sabato 31 gennaio, dirigono Raffaella Ayroldi e Fabrizio Giulietti, Daniele Rossi al Videocheck con Marta Cavalera al referto elettronico.

EX: Nessuno



Betsy Nwokoye (èpiù Casalmaggiore)- « Iniziamo la Pool Salvezza con due partite in casa quindi sarà fondamentale partire bene. Nelle ultime partite abbiamo messo in campo prestazioni molto buone e positive e vogliamo continuare su questa strada. Sabato giocheremo in casa con Modena, sappiamo che sarà una partita combattuta e tosta ma ci impegneremo al massimo per portare a casa il risultato ».

Elitsa Barakova (Volley Modena)- « Sono state giornate un po’ faticose per arrivare a Modena, ma ora sono qui e sono contenta di aver iniziato questa nuova avventura. E’ successo tutto in maniera davvero veloce, ma come come detto sono davvero felice di questa possibilità. Nella mia carriera ho avuto alcune esperienze fuori dalla Bulgaria nel passato, mi è piaciuto molto il campionato francese, ma ultimamente stavo pensando che avevo bisogno di altro ed essere arrivata in Italia credo che sia una grandissima occasione. Non c’è stato tanto tempo per fare conoscenza con la squadra e con lo staff e neanche di allenarmi. Credo, però, che ci siano tutte le qualità per fare bene e vincere questa sfida contro Casalmaggiore ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA POOL PROMOZIONE-

Sabato 31 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Mesiano Marta, Testa Antonio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Dell'Orso Alberto, Lanza Claudia

Cda Volley Talmassons Fvg - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Vangone Deborah, De Nard Andrea

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Villano Dalila, Galletti Denise

Lunedì: 2 febbraio 2026, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Sabia Emilio,

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 18, Valsabbina Millenium Brescia 16, Cda Volley Talmassons Fvg 15, SMI Roma Volley 14, Narconon Volley Melendugno 13, Nuvolì Altafratte Padova 11, Itas Trentino 10, Olio Pantaleo Volley Fasano 10, Futura Giovani Busto Arsizio 8, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA POOL SALVEZZA-

Sabato 31 gennaio 2026, ore 18.30

èpiù Casalmaggiore - Volley Modena Arbitri: Ayroldi Raffaella, Giulietti Fabrizio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Bonomo Andrea, De Luca Lorenzo

Clai Imola Volley - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Palumbo Christian, Paris Fabio

Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia Arbitri: Laghi Marco, Lobrace Andrea

Riposa: Tenaglia Abruzzo Altino Volley



LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18, Panbiscò Leonessa Altamura 17, Clai Imola Volley 13, Club Italia 10, Marsala Volley 10, Clerici Auto Concorezzo 9, Trasporti Bressan Offanengo 9, èpiù Casalmaggiore 7, Volley Modena 3.