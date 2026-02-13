Pool Promozione e Pool Salvezza in campo per la 3a giornata

Per lasciare spazio al big match di coppa, che ha causato lo spostamento di Costa Volpino-Talmassons, calendarizzata in questa giornata, a mercoledì 25 febbraio, tutti gli incontri della Pool Promozione sono in programma domenica 15 febbraio. Delle tre capolista sarà quindi solo la Valsabbina Millenium Brescia a scendere in campo, un’opportunità unica per mettere pressione alle avversarie. Le giallonere saranno di scena in Sicilia contro la Gruppo Formula 3 Messina, con fischio d’inizio alle ore 16.

Alle 17 gli altri tre confronti, che coinvolgeranno il gruppone in zona Playoff che vede sei squadre in sei punti. La SMI Roma Volley, quarta a quota 17, ospiterà la Futura Giovani Busto Arsizio, nona a 11, la Nuvolì Altafratte Padova, quinta a 15, accoglierà la Narconon Volley Melendugno, settima con 13 punti. Infine, l’Itas Trentino, sesta con 14, scenderà in Puglia per incontrare l’Olio Pantaleo Fasano, ottava a 12 punti.

La Pool Salvezza inizierà invece sabato 14 febbraio alle ore 15 con l’anticipo tra la Marsala Volley, quinta ma con un margine di soli due punti sulla zona retrocessione, e la capolista Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Domenica alle 17 le altre tre sfide: la Clerici Auto Concorezzo, terzultima, se la vedrà con la Trasporti Bressan Offanengo, quarta e imbattuta nella pool; il Club Italia, a +1 sulle brianzole, viaggerà verso la casa della Clai Imola Volley, seconda; la èpiù Casalmaggiore, 10 punti come Concorezzo, farà visita alla Panbiscò Leonessa Altamura, terza. A riposo il fanalino di coda Volley Modena.

SMI Roma Volley - Futura Giovani Busto Arsizio

Dopo il successo esterno su Padova le Wolves tornano a giocare davanti al proprio pubblico nel secondo e ultimo match casalingo del girone di andata della Pool Promozione. Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Roma, Zannoni e compagne riceveranno la Futura Giovani Busto Arsizio. Con tre punti in due partite le capitoline hanno consolidato il quarto posto con cui si sono presentate ai nastri di partenza della seconda fase ma adesso è giunto il momento di alzare ulteriormente l’asticella. Nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato la prima metà di stagione, i quattro tie-break consecutivi sono il segno di una squadra che non molla mai e che vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance di risalire subito in Serie A1. Sono soltanto quattro le lunghezze che separano le giallorosse dal terzetto di testa e la sfida con Busto, penultima forza della graduatoria ma con un roster costruito per ambire al salto di categoria, sarà molto importante per presentarsi ai tre scontri diretti contro le prime della classe con rinnovate consapevolezze. Non sarà facile al cospetto di un’avversaria in fiducia dopo la vittoria piena ai danni di Messina e che due stagioni fa è arrivata ad un passo dalla A1 arrendendosi soltanto in finale playoff a Talmassons. L’ultimo precedente tra le due compagini risale alla Pool Promozione del Campionato di Serie A2 Femminile 2022/2023, quando Roma si impose per 2-3 al PalaBorsani di Castellanza. Tra le fila giallorosse militava la centrale Sofia Rebora, oggi in maglia biancorossa. L’altra ex dell’incontro è il libero Federica Baratella, che lo scorso anno ha debuttato in A2 proprio a Busto.

Federica Baratella (SMI Roma Volley)- « Ci aspetta un match importante per cercare di scalare la classifica e portarci a ridosso delle prime. Sappiamo che sarà una partita impegnativa ma siamo determinate ad imporre il nostro gioco sin da subito. Vogliamo proseguire sull’onda positiva della vittoria di domenica scorsa contando anche sul sostegno del nostro pubblico ».

Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La vittoria contro Messina ci ha dato una bella carica di energia e ci ha unito ancora di più. È stata importante, personalmente, perché è stata la prima partita in casa, il primo successo nella Pool Promozione e una serata che mi ha avvicinato molto di più a questo incredibile gruppo di ragazze. Credo che la squadra abbia acquisito fiducia e motivazione per lottare per altre vittorie, perché nulla è deciso fino all'ultimo punto della partita. Il week-end con la trasferta a Roma sarà difficile ma al tempo stesso ha un potenziale enorme. Se continuiamo a giocare con il cuore e a credere in noi stesse si vedranno tanti sorrisi e diventeremo una squadra pericolosa da affrontare ».

Gruppo Formula 3 Messina - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo il rientro da Castellanza a mani vuote, il Gruppo Formula 3 Messina torna tra le mura amiche del “PalaRescifina” per ospitare le lombarde della Valsabbina Millenium Brescia. Il match di domenica 15 febbraio, ore 16, sarà valido per la terza giornata di andata della Pool Promozione. Messina occupa attualmente il decimo e ultimo posto della classifica, frutto di 5 punti. Per accedere ai Playoff, le ragazze di Coach Freschi dovranno scavalcare la Futura Giovani Busto Arsizio, nona con 11 punti. Purtroppo, nella sfida tra le due disputata lo scorso fine settimana in Lombardia, Messina non è riuscita a dimostrare quelle capacità che invece l’hanno portata al raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la Pool Promozione. Proprio lo scorso 7 febbraio, nell’anticipo della seconda giornata di andata della Pool, non sono bastati i 17 punti della straordinaria Zojzi e i 13 della neoarrivata Kiss per contrastare il muro biancorosso (15 contro gli 8 di Messina). Molto marcata Felappi, schierata da Coach Freschi in posto due viste la non disponibilità di Viscioni e il rendimento negativo di Galic. Nonostante una discreta prestazione in ricezione per le giallorosse (52% di efficienza), Rebora e compagne sono comunque riuscite a fare danni dai nove metri, piazzando 6 ace a differenza dell’unico messinese realizzato da Kiss. Adesso Messina dovrà tentare il colpaccio contro la seconda attuale forza della Pool - a pari punti con la capolista Talmassons- per provare a riaccendere il sogno Playoff. Messina dovrà prestare molta attenzione alle tre principali Top Spiker avversarie. La prima miglior realizzatrice è la schiacciatrice Amoruso con 323 punti totali, di cui 262 in attacco con il 37.9%, 26 ace e 35 muri. La segue Michieletto a quota 188, con 157 attacchi vincenti (32.2%), 12 ace e 19 muri. Chiude il podio Rossella Olivotto con 174 punti totali. Sono quattro i precedenti vissuti tra i due club, e tutti hanno visto trionfare le siciliane. I primi due risalgono alla stagione 2023/2024 in Regular Season, girone A, settima giornata. All’andata fu un netto successo messinese (3-0), mentre più combattuto fu il match di ritorno, terminato solo al tie break. Anche nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate in Regular Season, girone A, terza giornata, replicando le prestazioni della precedente annata. Infatti, la gara di andata sorrise a Messina in tre set così come il ritorno, che fu uno spettacolo durato cinque set. Due le ex della gara: Dalila Modestino a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025 e Rossella Olivotto nel 2024/2025.

Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina)- « Brescia è una delle favorite per la promozione. Sappiamo che sarà una gara difficilissima in cui non potremo permetterci di regalare punti o comunque sprecare delle occasioni. La stiamo studiando bene, oltre a lavorare intensamente, per arrivare domenica e cercare di fare il possibile per toglierci qualche soddisfazione e dare spettacolo a tutto il pubblico che verrà a seguirci". Non andando troppo lontano, rimanendo nell'ambito del tuo reparto, al centro ci saranno due ex di Messina, come Dalila Modestino, MVP nella scorsa gara, e Rossella Olivotto, due profili di altissimo livello di questa A2: "Esatto ma tutta la squadra è stata costruita proprio con l'intento di raggiungere l'obiettivo della promozione. Questo significa anche che saranno loro ad avere la pressione del risultato. Noi potremo giocare tranquille e mostrare quello che sappiamo fare. Dall'altro lato, ci saranno grandi nomi, con grandi capacità. Non dovremo farci intimorire da questo, ma continuare sulla nostra rotta ».

Lea Orlandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Veniamo da una partita difficile, ma con un risultato positivo che ci ha dato fiducia. Messina è una squadra che saprà metterci in difficoltà, su un campo complicato e in una trasferta lunga. Noi però scenderemo in campo con grinta, determinazione e tanta voglia di esprimere la nostra miglior pallavolo. Speriamo di vedere qualche nostro tifoso anche in questa trasferta: il loro supporto fa sempre la differenza! ».

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno

Terzo impegno in Pool Promozione per la Nuvolí AltaFratte che sarà impegnata ancora una volta tra le mura di casa prima di affrontare due trasferte consecutive e tornare ad esibirsi in Veneto domenica 1 marzo. Il primo esame delle gialloblù le vedrà opposte alla leccese Narconon Volley Melendugno, padovane quinte, leccesi settime due gradini più sotto, segno questo di una pool molto equilibrata ed appassionante nella quale le tigri padovane vorranno approfittare del secondo match interno consecutivo per afferrare quel successo sfumato solamente a pochi palloni dalla fine contro Roma. Così come la Nuvolí, anche la Narconon vorrà svoltare dopo il ko interno subito dall’oggi capolista Talmassons, due squadre per un unico obiettivo che solo una delle due potrà dire d’aver centrato domenica sera. Terza stagione consecutiva in A2 per la società padovana salita in seconda serie nazionale proprio in concomitanza con quella leccese, dato che sottolinea il lavoro positivo di due realtà italiane che vogliono imporsi come habitué della categoria. La gara di domenica spezzerà l’equilibrio esistente tra i due team, 2-2 infatti il computo delle sfide incrociate tra Nuvolí e Narconon. Lisa Esposito si troverà ad affrontare la squadra che l’ha vista esordire in A2, un anno a Melendugno per la tigre gialloblù, prima di approdare appunto alla Nuvolí, mentre la palleggiatrice Giorgia Avenia tornerà in Veneto dopo aver indossato la casacca dell’allora Le Ali Padova di B1 nella stagione 2015-16.

Greta Catania (Nuvolì Altafratte Padova)- « Quella di domenica sarà l’ennesima partita importante e lo sottolineano i soli due punti di distacco tra noi e Melendugno in una classifica dove a livello di punti siamo tutte vicinissime. La squadra leccese è una realtà che ha fatto vedere grandi cose nel corso della regular season raggiungendo un grande risultato come quello della semifinale di coppa Italia, non sarà facile. Anche questa settimana ci stiamo preparando al meglio, come facciamo in vista di ogni match, sarà bello giocare ancora in casa col pubblico sempre caloroso e in un palazzetto che si riempie sempre più gara dopo gara, per noi vedere questo è sempre una grande emozione ».

Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)- « La gara con Talmassons ci ha lasciato l'amaro in bocca per il risultato, ma anche la forte certezza che possiamo giocarcela alla pari con chiunque. Non ci accontentiamo dei risultati già ottenuti; abbiamo ancora molta fame e vogliamo blindare i Play-Off nel migliore dei modi. A Padova ci aspetta una battaglia fisica contro una squadra solida, ma noi risponderemo con il nostro ritmo e la forza del nostro gruppo. Sappiamo che ogni set vinto è un passo verso un traguardo storico per la società. Ai nostri tifosi dico: seguiteci numerosi in streaming, la vostra spinta è la nostra marcia in più ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Itas Trentino

La Olio Pantaleo Fasano resta al Pala Vigna Marina per il terzo turno di questa Pool Promozione del campionato di Serie A2-Tigotà. Avversario di turno la Itas Trentino, formazione reduce da una sconfitta interna subita dal Valsabbina Millenuim Brescia in piena rimonta. Per questo match la Olio Pantaleo Fasano recupera l'opposto Piia Korohonen ferma ai box la settimana scorsa per un attacco influenzale che l'ha costretta a stare in panca contro il Costa Volpino. Un recupero importate in chiave gara, che vedrà sfidarsi due formazioni partite in questa Pool Promozione appaiate nella classifica iniziale. Match importante il roster trentino che dopo la sconfitta casalinga contro il Brescia necessita di fare bottino pieno per evitare che le dirette concorrenti possano allontanarsi ancora di più nelle zone alte della classifica. Di contro una Olio Pantaleo che dopo la debacle interna contro il Costa Volpino è in cerca di un pronto riscatto dinanzi al proprio pubblico, cercando di sfoderare una prestazione all'altezza degli ultimi brillanti risultati conseguiti soprattutto nella parte finale della regular season e all'esordio di questa

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Domenica affronteremo un formazione decisamente attrezzata per tentare il salto di categoria. Non deve ingannarci la sconfitta casalinga che hanno subito in rimonta. Per noi è necessario riprendere consapevolezza dei nostri mezzi e soprattutto delle nostre capacità. Dobbiamo ripartire dal terzo set disputato domenica scorsa dove abbiamo dato prova di grande compattezza. Importante sarà come sempre l’approccio alla gara come fatto in altri match e per questo scendere in campo sereni ma sempre concentrati ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sappiamo che ci attende una trasferta ostica, in un campo difficile e contro una squadra non facile da affrontare, che si diverte, lotta e combatte in ogni occasione. In questa stagione ha già ottenuto risultati di grande prestigio, vanta in organico giocatrici di qualità e ha un ottimo sistema muro-difesa. Per quanto ci riguarda l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di portare le nostre caratteristiche migliori di gioco sui livelli mostrati nella prima parte di gara della sfida con Brescia. Ora siamo tornati quasi a pieno regime a livello di organico dopo qualche settimana non semplicissima: non tutte le ragazze sono ancora al 100% ma stiamo lavorando per arrivarci al più presto ».

Marsala Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley volge lo sguardo alla prima trasferta della post season. Il gruppo allenato da coach Ingratta e coach Soffici volerà in Sicilia per sfidare il Marsala Volley. La formazione lillibetana giunge all’incontro di sabato (primo servizio alle ore 15) dopo una vittoria per 3-2 contro Altamura e una sconfitta senza punti contro Offanengo, rimediata nello scorso weekend. Altino dal canto suo, dopo aver osservato il turno di riposo, ha conquistato la prima vittoria della pool salvezza, superando al quinto set il Club Italia. L’occasione è ghiotta, per capitan Sassolini e compagne, per confermarsi in vetta alla graduatoria e avvicinarsi sempre più alla matematica permanenza in cadetteria. Dall’altra parte della rete però, le frentane troveranno una formazione vogliosa di riscatto e pronta a dare battaglia davanti al pubblico amico. Le statistiche di squadra evidenziano un certo equilibrio tra le due compagini: Altino avanti per punti realizzati (1533-1542) e per muri vincenti (116-125), Marsala risponde con meno punti subiti (1586-1612), più aces (72-67) e più attacchi vincenti (926-907). Nei precedenti, Marsala ha vinto per due volte contro Altino; unica ex della gara l’opposto Amelie Vighetto, in maglia rossoblu nella scorsa stagione agonistica.

Alice Trampus (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sabato giocheremo contro Marsala, uno degli avversari più insidiosi e che ha dato molto filo da torcere anche alle favorite del girone A. Vengono da una sconfitta in trasferta quindi in casa saranno pronte a lottare per ottenere più punti possibili. Noi veniamo da una vittoria sofferta in casa che però ci ha dato la spinta per lavorare bene e con costanza questa settimana. Ci stiamo focalizzando sulla difesa e sulla scelta dell’attacco, che sarà fondamentale sabato. Sicuramente avremmo preferito stare nell’altra pool, fino alla fine ci abbiamo creduto e lottato. Purtroppo non è andata come speravamo. Partiamo comunque da prime in classifica e l’obiettivo è sicuramente quello di rimanerci più a lungo possibile. Siamo una squadra che ha dimostrato che avrebbe potuto tranquillamente far parte della pool promozione e secondo me dobbiamo fare affidamento alla squadra e alle nostre capacità per trarre il meglio da queste ultime partite ».

Clerici Auto Concorezzo - Trasporti Bressan Offanengo

A quasi due mesi di distanza dall’ultima volta, la Clerici Auto Concorezzo torna a disputare un match ufficiale tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Concorezzo. Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00, infatti, la compagine allenata da coach Gilles Reali ospiterà la Trasporti Bressan Offanengo nella gara valevole per la terza giornata della pool salvezza. Le neroverdi hanno cominciato con il piglio giusto la seconda fase della stagione, centrando due vittorie nei recenti match casalinghi contro Club Italia e Marsala Volley, e in questo momento occupano la quarta posizione in classifica nella pool salvezza con 15 punti. Senza dubbio, l’arrivo in panchina di coach Leonardo Barbieri e l’innesto in cabina di regia di Alice Turco hanno dato una marcia in più all’intero gruppo, che ha beneficiato di due ingressi con un importante bagaglio di esperienza alle spalle. Quella di Concorezzo sarà la prima trasferta della seconda fase per Valentina Zago e compagne, determinate a continuare questo trend positivo e ad allungare a 3 la striscia di successi. Dal lato opposto della rete, invece, la Clerici Auto Concorezzo non sta attraversando il suo momento di forma migliore. Nelle prime due uscite di questa pool salvezza, infatti, le biancorosse hanno ottenuto un solo punto, quello raccolto la scorsa settimana sul campo di Volley Modena e, in generale, sono reduci da 3 sconfitte consecutive (se si considera anche l’ultimo match di regular season perso sul campo di Marsala). In questo momento, la squadra di coach Gilles Reali si trova al settimo posto in classifica nella pool salvezza con 10 punti, ma con anche due partite in meno rispetto ad Offanengo e a tutte le altre compagini provenienti dal girone B. Inoltre, di recente, la formazione brianzola ha perso una pedina importante come Isidora Rodic, che rappresentava una soluzione in più nel ruolo di banda. Chi non vorrà certamente mancare alla partita di domenica è Francesca Trevisan, attuale capitano della Clerici Auto Concorezzo, che, tuttavia, nella stagione 2023/24 ha ricoperto lo stesso ruolo proprio con la casacca di Offanengo.

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Il nostro compito è quello di rimetterci subito in carreggiata dopo le ultime due sconfitte in campionato. Affrontiamo Offanengo che, invece, è reduce da due vittorie consecutive e, in questo momento, è sulle ali dell’entusiasmo. Sicuramente la squadra ha beneficiato del cambio allenatore e dell’inserimento di una palleggiatrice d’esperienza come Alice Turco, quindi sappiamo che il coefficiente di difficoltà della partita è molto alto. Il loro roster è un mix di giocatrici esperte, come Valentina Zago e Anna Caneva e di ragazze più giovani, ma con diversi anni di Serie A2 alle spalle, come Sara Bellia e Rachele Nardelli. Dopo quasi due mesi torniamo a giocare tra le mura amiche e questo aspetto ci aiuterà nell’approccio alla gara. In settimana abbiamo preparato bene la partita e, in palestra, ho visto il giusto spirito per provare ad invertire la rotta rispetto alle ultime uscite ».

Leo Barbieri (Trasporti Bressan Offanengo)- « Noi stiamo bene, dopo qualche acciacco due settimane fa abbiamo recuperato tutte le ragazze e questo è un aspetto molto importante. Concorezzo è una squadra molto solida che commette pochi errori e ti costringe ad azioni prolungate. La seconda linea è una delle armi migliori della Clerici Auto, bisogna prestare molta attenzione ed essere pronti a scambi lunghi, senza farsi prendere dalla fretta di chiudere il colpo velocemente. Inoltre, è una formazione che ha saputo cogliere anche risultati importanti nella regular season. Dove si giocherà la nostra partita? Credo nella fase difensiva. Concorezzo non ha fretta di attaccare in modo potente e penso che sia importante recuperare palloni da dare in modo preciso alla nostra palleggiatrice per sfruttare poi le soluzioni in contrattacco. Per raggiungere l'obiettivo della salvezza è necessario far punti in ogni partita, anche in trasferta. Siamo consapevoli della difficoltà dell'impegno ma anche sicuri del nostro valore. Offanengo è una buona squadra, le ragazze hanno fisicità e tecnica e possiamo far bene ».

Clai Imola Volley - Club Italia

Con sei luccicanti punti conquistati nelle due partite giocate finora, la Clai Imola Volley ha davvero iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nella Pool salvezza del campionato di serie A2. A dare immediatamente seguito alla bella e convincente vittoria casalinga sulle brianzole di Concorezzo, nello scorso fine settimana è arrivato puntuale anche il prezioso successo esterno ottenuto da Malik e compagne sul campo sempre ostico di Casalmaggiore. Davvero positiva e benaugurante la prova offerta nell’ultimo turno dalle terribili santernine, apparse in grande fiducia e capaci fino a questo momento di non perdere nemmeno un set in questa seconda e decisiva fase della stagione...giocando peraltro una pallavolo molto propositiva e di ottimo livello tecnico. Domenica al PalaRuggi in programma l’ennesimo fondamentale esame di maturità per la formazione di coach Simone Bendandi, che si appresta a ricevere nel proprio fortino il Club Italia, una sorta di nazionale giovanile under 18 e risultato tangibile di un progetto molto interessante nato più di vent’anni fa dall’idea rivoluzionaria di un tecnico visionario ed innovativo come il mitico Julio Velasco. Questo gruppo di giovani talenti, allenato dall’esperto tecnico argentino Juan Cichello (vice appunto di Velasco), ha concluso al settimo posto la sua regular season nel girone A ed ha iniziato questa pool decisiva con due sconfitte piuttosto pesanti, prima a Offanengo (3-1 il finale per le padrone di casa) e qualche giorno fa ad Altino (vittoria al quinto set per le abruzzesi). Laboratorio di numerosi prospetti da plasmare al meglio in prospettiva futura, il Club Italia al momento annovera al suo interno giocatrici di grande qualità tecnica che stanno muovendo i loro primi passi nel panorama del volley nazionale, almeno per quanto riguarda le massime categorie, e che potrebbero diventare nei prossimi anni atlete di assoluto riferimento anche (e non solo...) per la maglia azzurra. Imola viaggia davvero forte al momento e dovrà cavalcare in tutti i modi quest’onda di entusiasmo che abbraccia con energia l’intero ambiente biancoblu per raccogliere presto altri punti pesanti e continuare quindi la sua cavalcata nelle zone alte della graduatoria, tenendosi sempre a debita distanza dalle ultime tre posizioni della classifica. Fondamentale, come sempre, sarà l’approccio mentale alla gara...e altrettanto fondamentale sarà il contributo che sarà in grado di dare alla squadra il PalaRuggi, impianto all’interno del quale capitan Cavalli e socie dovranno trovare quegli stimoli e quelle motivazioni che potrebbero condurre prima che non si dica ad un’altra storica salvezza per la società imolese. La zona rossa è distante ben nove punti in questo preciso momento, ma bisogna continuare a vincere per fare in modo che questo ampio margine di sicurezza rimanga quantomeno invariato...soprattutto perché la Clai nella prossima giornata sarà costretta ad osservare un turno di riposo e quindi tutte le altre formazioni potranno recuperare terreno sulle santernine e compattare di conseguenza ancora di più una graduatoria ancora molto difficile da decifrare.

Chiara Salvatori (Clai Imola Volley)- « Queste due ultime vittorie hanno fatto davvero bene alla squadra, perché abbiamo preso ancora più coscienza di noi e di quello che possiamo fare. Stiamo lavorando per migliorarci e per mantenere alto sia l’umore del gruppo che il nostro livello di gioco. Il club Italia è una squadra rognosa, composta da ragazze giovani e talentuose che non vedranno l’ora di giocare contro di noi per dimostrare il proprio valore. Quello che dovremmo fare è rimanere lucide e imporre alla gara il nostro gioco e il nostro ritmo ».

Martina Susio (Club Italia)- « Domenica affronteremo un avversario che sarà molto preparato e sappiamo bene che farà di tutto per metterci in difficoltà. In questa settimana abbiamo lavorato molto per questa gara. Nella Pool Salvezza, ci sono squadre che hanno fatto il nostro percorso durante la regular season e che sono più vicine al nostro livello ma siamo sempre noi a dover dimostrare di essere cresciute durante questi mesi. Siamo il gruppo più giovane del campionato e a volte l'inesperienza viene fuori ma col tempo miglioreremo anche sotto questo aspetto ».

Panbiscò Leonessa Altamura - èpiù Casalmaggiore

Dopo aver osservato il turno di riposo nella scorsa giornata, la PanBiscò Leonessa è pronta a tornare in campo per la terza giornata di andata della Pool Salvezza. Domenica 15 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 17, le Leonesse ospiteranno la È Più Casalmaggiore al PalaBaldassarra di Altamura, inaugurando un ciclo decisivo di quattro gare casalinghe consecutive. Si apre così un mese fondamentale da vivere interamente, un periodo che potrebbe risultare determinante per la conquista della permanenza nel campionato di Serie A2 anche nella prossima stagione. La formazione di coach Dell’Anna arriva all’appuntamento dopo la battaglia di Marsala, dove prima della pausa ha ceduto soltanto al tie-break contro il Marsala Volley, conquistando comunque un punto prezioso. Un risultato che ha confermato carattere e competitività del gruppo, ora desideroso di riscattarsi e di capitalizzare al massimo il fattore campo. Dall’altra parte della rete ci sarà una Casalmaggiore ferita, reduce dalla sconfitta interna per 3-0 contro la CLAI Imola Volley nella seconda giornata di Pool Salvezza. Un ko che ha lasciato la formazione lombarda al penultimo posto in classifica con 10 punti, in coabitazione con Concorezzo. Il roster a disposizione resta però di assoluto valore, con le centrali spesso protagoniste, l’opposta Ravarini e la banda Costalli a rappresentare punti di riferimento offensivi. La PanBiscò Leonessa potrà contare su un organico quasi al completo: buone notizie arrivano anche da capitan Soriani, in netto miglioramento dopo l’infortunio rimediato nella gara contro Marsala. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il calore del PalaBaldassarra, imporre il proprio ritmo di gioco e conquistare punti pesantissimi in chiave salvezza. Ad Altamura cresce l’attesa per il ritorno delle leonesse davanti al proprio pubblico. Il PalaBaldassarra si prepara a spingere la squadra con il consueto entusiasmo dei fedelissimi e di tutta la tifoseria altamurana, in un impianto che si preannuncia nuovamente sold out. Tutti gli ingredienti sono sul tavolo per una sfida ad alta intensità, equilibrata sin dalle prime azioni. Del resto, in questa Pool Salvezza ogni set e ogni punto valgono oro per entrambe le squadre, determinate a difendere con forza la categoria.

Noemi D'Onofrio (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Stiamo vivendo una settimana intensa ma con tanta voglia di fare bene. Dopo l’ultima partita ci siamo confrontate tanto su ciò che ha funzionato e su dove possiamo crescere ancora, lavorando ogni giorno con grande impegno insieme allo staff. Il gruppo è unito e motivato, c’è tanta voglia di dimostrare in campo quello che stiamo costruendo in allenamento . Domenica giocheremo in casa contro Casalmaggiore, ci aspetta un partita da non sottovalutare e da approcciare fin da subito nel migliore dei modi lottando su ogni palla ».

Alexandra Ravarini (èpiù Casalmaggiore)- « Nell'ultima partita contro Imola non siamo riuscite ad imporre il nostro gioco, nonostante l'avessimo preparata bene tatticamente, ci è mancata un po' di lucidità per riuscire a mantenere la costanza, ma sicuramente non abbiamo mai perso la voglia di cercare di strappare punti o comunque di mandarla il più lunga possibile. La prossima gara sarà contro Altamura, a casa loro, e sarà sicuramente complicata perchè loro si attestano nella parte alta della classifica ma dobbiamo riuscire a fare quello che ci è mancato avendo più fiducia in noi cercando di fare il meglio possibile ».

Cda Volley Talmassons Fvg 21, Valsabbina Millenium Brescia 21, C.B.L. Costa Volpino 21, SMI Roma Volley 17, Nuvolì Altafratte Padova 15, Itas Trentino 14, Narconon Volley Melendugno 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 12, Futura Giovani Busto Arsizio 11, Gruppo Formula 3 Messina 5.

