ROMA- La Pool Promozione ha una capolista solitaria, la Valsabbina Millenium Brescia che ha espugnato Messina ed attende il recupero fra Cda Volley Talmassons Fvg e C.B.L. Costa Volpino che sabato si sono giocate la Coppa Italia di categorie per conscere chi sarà l'antagonista più accreditata nella corsa alla promozione diretta. Nelle altre partite la giornata ha offerto sfide combattute e verdetti maturati spesso al tie-break.

La Valsabbina Millenium Brescia ha vinto sul campo della Gruppa Formula 3 Messina conquistando l’intera posta in palio grazie a una prestazione autoritaria. Avvio contratto per la squadra di coach Solforati, che nel primo set fatica a trovare continuità, salvo poi imporre progressivamente il proprio ritmo grazie a maggiore qualità in fase break. Determinante la prova di Michieletto, MVP con 16 punti (2 a muro), ben supportata dalle soluzioni offensive di Amoruso (14). Messina resta in partita prima con Zojzi, poi con Viscioni, autrice di 18 punti e principale riferimento offensivo delle siciliane, senza però riuscire a invertire l’inerzia del confronto.

Una battaglia che resterà negli annali quella tra SMI Roma Volley e Futura Giovani Busto Arsizio, con epilogo ai vantaggi del tie-break e record storico di durata per l’A2. La sfida al Palazzetto dello Sport di Roma dura 2h42 minuti, facendo segnare il nuovo record di durata per la Serie A2 ed eguagliando il record storico della Serie A di Conegliano-Novara del 17 aprile 2021. Decisiva per le capitoline Perovic, straordinaria protagonista con 41 punti complessivi e autrice del 20-18 finale che vale il titolo di MVP. La formazione di coach Cuccarini costruisce il successo sulla solidità della propria diagonale, imponendosi nel primo set (28-26), nel terzo e nell’atto conclusivo. La Futura risponde con i 26 punti di Enneking, ma paga a caro prezzo alcuni passaggi a vuoto nei momenti chiave.

Successo interno per la Nuvolì Altafratte Padova, che supera in quattro set la Narconon Volley Melendugno grazie a maggiore lucidità nei finali di parziale. Decisive le scelte di Romanin e l’efficacia offensiva di Mazzon, top scorer con 26 punti. Melendugno si distingue a muro, ma commette qualche disattenzione al servizio, mentre la squadra di coach Sinibaldi trova sette ace complessivi (tre di Esposito) che indirizzano l’equilibrio della gara.

Lo scontro diretto tra Olio Pantaleo Volley Fasano e Itas Trentino premia le pugliesi di coach Totero in quattro set. Dopo un primo parziale controllato, le padrone di casa cedono il secondo, per poi riprendere con forza il comando nel terzo e quarto set. MVP Claudia Provaroni (17 punti), ben affiancata dai 21 di Korhonen. A Trento non bastano i 24 punti di Lazda e i 12 di Pamio per riaprire il confronto.

Nella Pool Salvezza, dopo il successo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley sul campo del Marsala Volley, le tre gare in programma si chiudono tutte al tie-break, confermando l’equilibrio del raggruppamento.

La Panbiscò Leonessa Altamura aggancia proprio le abruzzesi in vetta superando l’èpiù Casalmaggiore al quinto set. Protagonista Monika Krasteva, autrice di 28 punti, supportata dai 21 di Bierria. Dopo un avvio convincente per le pugliesi, le lombarde trovano la forza per rimontare, portando il confronto all’ultimo atto. Altamura al tie-break è più cinica, cambia ritmo e nel finale e conquista una vittoria pesante. Per Casalmaggiore, 22 punti di Costagli non bastano.

Colpo esterno per la Trasporti Bressan Offanengo, che supera al tie-break la Clerici Auto Concorezzo e sale al quarto posto in solitaria. MVP Valentina Zago, 24 punti e riferimento offensivo costante. Dominio ospite nel primo set (12-25), poi la reazione di Concorezzo, trascinata dai 27 punti di Stival. Nel quinto parziale Offanengo ritrova precisione e chiude di misura, nonostante i tentativi di break al servizio guidati da Veneriano.

Scatto anche del Club Italia, che supera al tie-break la Clai Imola Volley e sale al sesto posto. Avvio deciso delle azzurrine, avanti nei primi due parziali, poi la rimonta romagnola e il finale risolto dalle soluzioni offensive di Susio (22 punti). MVP Regoni, preziosa in seconda linea. A Imola non bastano i 29 punti di Polik in una gara rimasta in equilibrio fino agli ultimi scambi.

Il prossimo turno di Pool Promozione è in programma nell’infrasettimanale di mercoledì, appuntamento che potrebbe ridefinire ulteriormente gli equilibri in vetta e nella corsa playoff.

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

SMI ROMA VOLLEY – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (28-26 22-25 25-23 21-25 20-18) –

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 11, Guidi 4, Perovic 41, Mason 9, Consoli 12, Guiducci 3, Zannoni (L), Biesso 1, Cantoni, Pecorari, Baratella. All. Cuccarini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Enneking 26, Farina 8, Taborelli 3, Longobardi 18, Rebora 3, Sassolini 4, Blasi (L), Ternava 9, Talarico 8, Orlandi 5, Moroni, Sormani, Tkachenko, Nella, Aina (L), Alberti. All. Tettamanti.

ARBITRI: Martini, Resta.

Durata set: 38′, 33′, 32′, 30′, 29′; Tot: 162′.

MVP: Nikoleta Perovic (Smi Roma).

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (25-23 16-25 12-25 20-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 14, Landucci 4, Felappi 6, Kiss 2, Campagnolo 7, Rizzieri 2, Ferrara (L), Viscioni 18, Tisma 2, Colombo 1, Oggioni, Galic. All. Freschi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 16, Modestino 6, Prandi 2, Amoruso 14, Olivotto 8, Kavalenka 16, Parrocchiale (L), Orlandi, Arici, Vittorini, Struka, Schillkowski. All. Solforati. ARBITRI: Giulietti, Mannarino.

Durata set: 31′, 21′, 25′, 28′; Tot: 105′.

MVP: Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (27-25 25-20 16-25 25-21) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Romanin 2, Esposito 6, Bovo 8, Mazzon 26, Fiorio 13, Catania 10, Maggipinto (L), Bozzoli 4, Hanle 1, Pedrolli, Stocco, Squizzato (L), Moroni, Sposetti Perissinot. All. Sinibaldi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Riparbelli 5, Bassi 22, Perfetto 5, Babatunde 12, Avenia 4, Bulaich Simian 9, Morandini (L), Joly 10, Colombino 1, Gianfico, Maruotti, Sturniolo, Roserba (L). All. Giunta.

ARBITRI: Tundo, Polenta.

Durata set: 35′, 26′, 25′, 33′; Tot: 119′.

MVP: Silvia Romanin (Nuvolì Altafratte Padova)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – ITAS TRENTINO 3-1 (25-22 13-25 25-21 25-21) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 6, Muzi 1, Salinas 20, Piacentini 10, Korhonen 21, Provaroni 17, Vittorio (L), Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 10, Marconato 8, Monza 4, Pamio 12, Cosi 10, Lazda 24, Laporta (L), Giuliani 2, Colombo, Andrich, Guerra, Iob, Zeni. All. Beltrami.

ARBITRI: Mancuso, Pasciari.

Durata set: 29′, 25′, 27′, 29′; Tot: 110′.

MVP: Claudia Provaroni (Olio Pantaleo Fasano)

POOL SALVEZZA-

CLERICI AUTO CONCOREZZO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (12-25 26-24 25-21 19-25 13-15) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 12, Bernasconi 3, Stival 27, Trevisan 9, Veneriano 14, Purashaj 1, Rocca (L), Da Pos 2, Ghezzi, Brambilla, Bianchi, Bizzotto. All. Reali.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 11, Caneva 12, Turco 4, Bellia 13, Martinelli 4, Zago 24, Di Mario (L), Ravazzolo 8, Coba 1, Tommasini, Resmini, Meoni, Pizzetti (L), Compagnin. All. Barbieri.

ARBITRI: Pescatore, Pasquali.

Durata set: 22′, 27′, 28′, 28′, 19′; Tot: 124′.

MVP: Valentina Zago (Trasporti Bressan Offanengo)

CLAI IMOLA VOLLEY – CLUB ITALIA 2-3 (23-25 22-25 25-22 25-19 10-15) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 1, Hoogers 10, Salvatori 2, Malik 29, Bulovic 14, Busolini 11, Gambini (L), Romano 6, Vecchi 3, Osana, Schena, Foresi, Novello (L). All. Bendandi.

CLUB ITALIA: Caruso 4, Bovolenta 11, Solovei 11, Susio 22, Quero 9, Spaziano 3, Regoni (L), Peroni 5, Moss 4, Sari, Magnabosco, Cakovic, Tosini, Spada. All. Cichello.

ARBITRI: Fontini, Erman.

Durata set: 28′, 24′, 26′, 27′, 16′; Tot: 121′.

MVP: Alessia Regoni (Club Italia)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – E’PIU’ CASALMAGGIORE 3-2 (25-22 25-23 19-25 20-25 15-11) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 21, Evola 6, Krasteva 28, Arciprete 12, Pulliero 11, Caracuta 1, Biagini (L), Soriani 1, Chiesa, Monitillo, Ungaro, Riva, Serafini, D’onofrio (L). All. Dell’anna.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Pasquino 2, Costagli 22, Nwokoye 16, Ravarini 15, Vazquez Gomez 14, Dumancic 10, Faraone (L), Nosella 2, Stafoggia, Mattioli, Neri, Morandi, Linda (L). All. Cuello.

ARBITRI: De Orchi, Lanza.

Durata set: 26′, 29′, 28′, 26′, 14′; Tot: 123′.

MVP: Monika Krasteva (Panbiscò Leonessa Altamura)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (28-26, 22-25, 25-23, 21-25, 20-18)

Gruppo Formula 3 Messina-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (25-23, 16-25, 12-25, 20-25)

C.B.L. Costa Volpino-Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 25 febbraio 2026, Ore 20.00

Nuvoli’ Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno 3-1 (27-25, 25-20, 16-25, 25-21)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Itas Trentino 3-1 (25-22, 13-25, 25-21, 25-21)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 24 (8 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 21 (7 – 3); C.B.L. Costa Volpino 21 (7 – 3); SMI Roma Volley 19 (6 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 18 (6 – 5); Olio Pantaleo Volley Fasano 15 (6 – 5); Itas Trentino 14 (5 – 6); Narconon Volley Melendugno 13 (4 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 12 (3 – 8); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 9).

IL PROSSIMO TURNO- 18/02/2026 Ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia – SMI Roma Volley Ore 20.00

Gruppo Formula 3 Messina – Nuvoli’ Altafratte Padova

C.B.L. Costa Volpino – Futura Giovani Busto Arsizio

Narconon Volley Melendugno – Olio Pantaleo Volley Fasano

Cda Volley Talmassons Fvg – Itas Trentino

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Marsala Volley-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3-1 (25-27, 25-19, 25-22, 25-17) Giocata ieri

Clerici Auto Concorezzo-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (12-25, 26-24, 25-21, 19-25, 13-15)

Clai Imola Volley-Club Italia 2-3 (23-25, 22-25, 25-22, 25-19, 10-15)

Panbisco’ Leonessa Altamura-E’piu’ Casalmaggiore 3-2 (25-22, 25-23, 19-25, 20-25, 15-11)

Ha riposato: Volley Modena

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 20 (7 – 3); Panbisco’ Leonessa Altamura 20 (7 – 3); Clai Imola Volley 20 (7 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 17 (5 – 6); Marsala Volley 15 (5 – 4); Club Italia 13 (5 – 4); Clerici Auto Concorezzo 11 (3 – 6); E’piu’ Casalmaggiore 11 (3 – 6); Volley Modena 5 (2 – 8).

IL PROSSIMO TURNO-22/02/2026 Ore 17.00-

Marsala Volley – Volley Modena

Clerici Auto Concorezzo – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Panbisco’ Leonessa Altamura – Club Italia Ore 16.00

E’piu’ Casalmaggiore – Trasporti Bressan Offanengo Si gioca il 21/02/2026 Ore 18.30