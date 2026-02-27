Parte il girone di ritorno della Pool Promozione

ROMA- La Futura Giovani Busto Arsizio, che ha chiuso l'ultimo turno di andata contro la Narconon Melendugno nel posticipo di lunedì, torna in campo già stasera alle 20.00 per l'anticipo della prima di ritorno contro l'Itas Trentino in un match che avrà risvolti molto importanti nella corsa per le posizioni Play Off visto che le due squadre sono divise da un solo punto tra il settimo posto bustocco e l’ottavo trentino.

Domenica le restanti quattro gare. La griglia Playoff sarà il tema fondamentale anche dello scontro tra l’Olio Pantaleo Fasano e la SMI Roma Volley (ore 17), che all’andata si resero protagoniste di un bel tie-break vinto dalle pugliesi. Anche queste due formazioni sono separate da un solo punto tra il quinto e il sesto posto. Risalendo la classifica, impegni esterni per le tre squadre in cima alla graduatoria. Dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale, la Cda Volley Talmassons FVG proverà a rientrare nella corsa al primato facendo visita alla Gruppo Formula 3 Messina (ore 16), mentre sarà un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto quello tra la Nuvolì Altafratte Padova, quarta con 21 punti, e la Cbl Costa Volpino, terza a quota 23 (ore 17). Infine, gara da non sottovalutare in casa della Narconon Volley Melendugno per la capolista Valsabbina Millenium Brescia (ore 17), intenzionata a mantenere il margine di vantaggio sulle inseguitrici.

In Pool Salvezza tutte le partite della quinta giornata in programma domenica 1 marzo. Alle 16, sfida nelle zone alte della classifica tra la Clai Imola Volley, a riposo lo scorso weekend, e la Marsala Volley, quarta a due punti di distanza. Alle 17 due scontri importanti in ottica salvezza: la Clerici Auto Concorezzo, penultima con 12 punti, e la èpiù Casalmaggiore, quartultima con 14, saranno impegnate in trasferta sui campi delle due squadre in cima al girone, la Panbiscò Leonessa Altamura, prima con 23 punti, e la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, seconda a 22. Infine, ore 18 per lo scontro diretto tra la Volley Modena, ad una delle ultime occasioni per evitare la retrocessione, e il Club Italia: modenesi ancora ultime con 5 punti, federali settime con 13 punti a -1 da Casalmaggiore. A riposo la Trasporti Bressan Offanengo.

TUTTE LE SFIDE-

POOL PROMOZIONE-

Olio Pantaleo Volley Fasano - SMI Roma Volley

Giro di boa di questa Pool Promozione con il primo appuntamento casalingo della Olio Pantaleo Fasano che ospita la SMI Volley Roma. Match molto importante per entrambi i roster chiamati al risultato pieno per cercare di mettere in cascina quanti più punti possibili in previsione dei prossimi play-off promozione. Nella gara di andata le fasanesi si imposero al tie-break al termine di una gara spettacolare, con una Candela Sol Salinas in grande spolvero con i suoi 31 punti messi a referto al cospetto di Nikoleta Perovic (27) e Teresa Maria Bosso (20) e di una strepitosa Federica Vittorio MVP del match. Un girone di andata che ha visto le romane racimolare solo 4 punti frutto di due sole vittorie al tie-break. La Olio Pantaleo invece arriva a questa gara con 8 punti conquistati, frutto di tre vittorie, e un sesto posto in classifica alle spalle della Roma distante una sola lunghezza. Match importante per entrambi i roster in lotta per una miglior posizione in classifica generale. Spettacolo assicurato quindi al Pala Vigna Marina come già successo nella gara di andata. Nello scorso turno la Olio Pantaleo è tornata a vincere contro il Gruppo Formula3 Messina, mentre le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini sono reduci da ben due sconfitte consecutive rimediate contro le prime due della classe. Per domenica 1 marzo quindi atteso il pubblico delle grandi occasioni per un match molto atteso e molto sentito anche dallo stesso roster fasanese grazie anche alla presenza in maglia gialloblù di Margherita Muzi e Claudia Provaroni ex di turno della SMI e romane di nascita. Appuntamento speciale anche per una romana di adozione come Laura Franceschini.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Margherita Muzi a Roma Volley Club nel 2023/2024, 2024/2025; Claudia Provaroni a Roma Volley Club nel 2024/2025



Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Per questa prima gara di ritorno dobbiamo azzerare tutto quello fatto sino ad oggi e concentrarci su questo grandissimo match. Per noi e un appuntamento speciale ospitare un grande club nel nostro palazzetto e dinanzi al nostro pubblico. Per cercare un risultato positivo contro la Smi Roma bisogna dimenticare quello che abbiamo fatto nella gara di andata perché ogni gara fà storia a se. Siamo certi che loro arriveranno con una grande voglia di riscatto. Noi dobbiamo avere molta pazienza e cercare di commettere quanti meno errori possibili. Per il resto le ragazze e la società sono pronti a questo appuntamento dinanzi al nostro pubblico ».

Giorgia Zannoni (SMI Roma Volley)-« Sarà una partita molto difficile contro un’avversaria in grande forma. Veniamo da due prestazioni negative e dovremo cercare di resettare tutto. La vittoria potrà essere alla nostra portata soltanto se scenderemo in campo con la giusta serenità ed è proprio su questo aspetto che abbiamo lavorato in settimana ».

Gruppo Formula 3 Messina - Cda Volley Talmassons Fvg

Prima sfida nel girone di ritorno della Pool Promozione per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica 1° marzo, alle ore 16, al “PalaRescifina”, le SuperGirls di coach Freschi ospiteranno le friulane della Cda Volley Talmassons Fvg. Messina arriva alla gara come ultima forza della Pool con 5 punti. Se è vero che il campo non ha ancora sorriso alle giallorosse, Ferrara e compagne hanno comunque mostrato segnali di crescita, frutto del costante impegno quotidiano in palestra. Il lavoro dello staff tecnico è evidente soprattutto nelle prestazioni offerte contro Brescia e Padova, dove la squadra ha espresso tratti di gioco più continui e organizzati. Lo scorso fine settimana è arrivato il quinto inciampo consecutivo per le messinesi: al Palasport Vigna Marina, Messina ha ceduto nettamente alle padrone di casa della Olio Pantaleo Volley Fasano (0-3: 20-25, 17-25, 20-25). Per Messina, le uniche atlete in doppia cifra sono state le schiacciatrici Giulia Viscioni e Aneta Zojzi, a referto rispettivamente con 15 e 13 punti. La Cda Volley Talmassons Fvg si presenta in Sicilia mantenendo il secondo posto della Pool con 28 punti. Netti i quattro successi delle ragazze di coach Parazzoli in questa fase del campionato. Gli unici inciampi sono arrivati contro la C.B.L. Costa Volpino: nella Finale della Coppa Italia Frecciarossa, persa per 1-3 (23-25, 26-24, 26-28, 24-26), e nella terza giornata di andata posticipata allo scorso mercoledì, questa volta al termine di una battaglia durata cinque set (25-17, 25-23, 18-25, 26-28, 15-11). L'ultima sfida tra Messina e Talmassons risale allo scorso 1° febbraio. Nella giornata d’esordio della Pool Promozione, Messina cadde in tre set a Latisana (11-25, 21-25, 21-25). Una gara dai due volti quella disputata da Ferrara e compagne: se l’approccio nel primo parziale è stato particolarmente faticoso – per molte atlete si tratta della prima esperienza in Pool Promozione – diverso è stato l’andamento dei due set successivi. Va sottolineata l’aggressività messa in campo dalle Pink Panthers: sin dalle prime battute del match, le friulane – trascinate da Frosini e Barbazeni – hanno dimostrato un sistema di gioco più organizzato ed efficace (80% in ricezione contro il 43% giallorosso, 61% in attacco contro il 3%). Nel secondo set è Messina a mettere la freccia (3-6), ma una serie di errori siciliani riporta subito l’equilibrio sul 6 pari. Fino al quindicesimo punto il confronto resta combattuto, poi l’ex Rossetto e Frosini allungano sul 20-16 creando un distacco mai più colmato. SuperGirls in difficoltà anche nell’avvio del terzo parziale (9-4). Coach Freschi si gioca la carta Viscioni in posto quattro al posto dell’ungherese Kiss: la schiacciatrice messinese – Top Scorer del set con 7 punti – si dimostra subito efficace contribuendo al 17 pari. Talmassons, però, ritrova un break determinante con Scola e Frosini (21-19), prima che Barbazeni e Rossetto chiudano definitivamente la gara. MVP e Top Blocker dell’incontro è stata la centrale friulana Karin Barbazeni, autrice di 11 punti complessivi (5 attacchi con il 62%, 1 ace e 5 muri). Top Spiker invece la messinese Aneta Zojzi con 14 punti, mentre in ricezione ha brillato Efrosyni Bakodimou, capace di chiudere con l’80% di positività su 21 palloni. Ex della gara: Benedetta Campagnolo ha vestito la maglia di Talmassons nella stagione 2022/2023, così come la capitana Martina Ferrara nel 2024/2025; percorso inverso per Aurora Rossetto, a Messina dal 2023 al 2025.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 6 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Benedetta Campagnolo a Volley Talmassons nel 2022/2023; Martina Ferrara a Volley Talmassons nel 2024/2025; Aurora Rossetto a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025



Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina)- « Talmassons è una squadra forte, ha dei principi solidi e quindi noi dovremmo essere brave a metterle in difficoltà. Bisognerà sbagliare il meno possibile per cercare di rubargli qualche set o, perché no, qualche punto; ce la metteremo tutta come sempre. Spero che potremmo toglierci qualche sassolino nelle prossime partite, perché la squadra lavora duramente in palestra ogni giorno, spingendo tantissimo, e il non vedere risultati ci frusta ».

Nuvolì Altafratte Padova - C.B.L. Costa Volpino

Cinque ancora i match che vedranno impegnata la Nuvolí AltaFratte Padova nella sua Pool Promozione, tre a Trebaseleghe e due a centinaia di chilometri dal Veneto, il primo vedrà le tigri gialloblù scendere in campo domenica 1 marzo alle ore 17:00 ed ospitare le bergamasche da Costa Volpino. Una volata quella tra venete e lombarde, oggi in quarta e terza piazza dietro alle due battistrada Brescia e Talmassons, nella quale le bergamasche sopravanzano le tigri padovane di due lunghezze, per entrambe cinque gare per ottenere il miglior piazzamento in vista dei playoff promozione. La Nuvolí scenderà in campo forte dei suoi dieci punti conquistati sui quindici sinora disponibili nella Pool Promozione, reduce da un ko netto nel 3-0 finale ma lottato in campo contro l’Itas Trentino, per la CBL i punti conquistati sono solamente cinque, più sconfitte nell’ultimo periodo per le bergamasche che possono però fregiarsi della coccarda che contraddistingue la formazione vincitrice dell’ultima Coppa Italia, vinta poche settimane fa in casa della Cda Talmassons. Sesta sfida tra padovane e bergamasche le cui strade si sono incrociate in tutte le ultime tre stagioni di serie A2 Tigotà. I precedenti danno ragione nettamente alla Nuvolí con un 5-0 che domenica le tigri padovane cercheranno di ribadire sul campo anche nella sesta sfida. Nel match d’andata, in apertura della Pool Promozione, successo esterno pesante per la Nuvolí in grado d’imporsi 1-3 in terra lombarda, sfida però alla quale non prese parte (se non in seconda linea) uno dei terminali d’attacco delle bergamasche, Aurora Pistolesi. Per quanto riguarda le ex di turno impossibile non citare la sfida tutta teutonica in posto2 tra il presente della Nuvolí, Marie Hänle, e l’ex gialloblù Lena Grosse Scharmann. La formazione della Nuvolí AltaFratte Padova dovrebbe ricalcare le ultime scese in campo per difendere i colori padovani: diagonale formata da Stocco e Mazzon, in posto4 Lisa Esposito e Fiorio, al centro Catania e Bovo, libero capitan Maggipinto. In campo CBL Costa Volpino coach Cominetti dovrebbe rispondere schierando: capitan Dell’Orto e Grosse Scharmann palleggio e opposta, Pistolesi e Mangani schiacciatrici, Pizzolato e Brandi al centro con Gamba libero.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Lena Grosse Scharmann a Alta Fratte Volley Padova nel 2024/2025

Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Costa Volpino è una formazione che in questo campionato ha saputo portare in campo un buon gioco, frutto di una grande qualità tecnica supportata da una buona mentalità ed atteggiamento, nell’ultimo match la reazione che ha avuto dopo essere stata recuperata dal 2-0 diventato poi 2-2 dà l’idea di una squadra serena ed in grado di saper svoltare un match. Rispetto all’andata potrà schierare Pistolesi e questo vorrà dire che la sfida sarà differente rispetto a quella in casa CBL. Da parte nostra stiamo lavorando al meglio per affrontare la gara di domenica e quelle che verranno, stabilendo i carichi di lavoro in modo tale da portare le atlete a poter esprimersi al meglio in questo finale di stagione ».

Margherita Giani (C.B.L. Costa Volpino)- « A Padova ci aspetta sicuramente una partita impegnativa. La squadra di coach Sinibaldi arriva sempre molto preparata, con grande cura dei dettagli: sappiamo che avranno studiato bene la partita dell’andata e che proveranno a metterci in difficoltà, quindi dovremo essere attente fin dal primo punto. Dal canto nostro, veniamo da un periodo un po’ altalenante: dopo la grande emozione della Coppa Italia sono arrivate due sconfitte, ma siamo state brave a reagire con la vittoria di mercoledì contro Talmassons. Quella partita ha dimostrato che il percorso fatto fin qui è solido e che nei momenti importanti sappiamo essere decisive. A Padova dovremo proprio ripartire da questo: lucidità nei punti chiave, aggressività al servizio e capacità di restare unite anche nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è portare a casa punti importanti e dare continuità alle nostre prestazioni ».

Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia

Il girone di ritorno della Pool Promozione si apre con il big match più atteso al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. Domenica 1° marzo, alle ore 17:00, la Narconon Volley Melendugno riceve la capolista Banca Valsabbina Millenium Brescia in una sfida che mette in palio punti pesanti per il sogno Playoff. Le biancorossonere di Coach Simone Giunta tornano tra le mura amiche con la ferma volontà di riscattare la sconfitta di Busto Arsizio, dove un terzo set sfumato ai vantaggi ha lasciato l'amaro in bocca, ma ha confermato la competitività del gruppo salentino. L’obiettivo è ritrovare fluidità nel contrattacco e quella lucidità nei momenti clou che è mancata nelle ultime uscite. Di fronte, una corazzata che non conosce soste: Brescia approda nel Salento forte di un’imbattibilità che dura da 13 giornate. Se all'andata le salentine furono frenate da pesanti assenze e strascichi influenzali, domenica la sfida riparte da zero, con il ricordo ancora vivo dell'impresa firmata proprio dalla Narconon nei quarti di finale di Coppa Italia sul loro campo. Melendugno è chiamata ad alzare l'asticella, puntando sulla forza del collettivo e sul calore del proprio pubblico per tentare lo sgambetto alla prima della classe.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024

Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)- « A Busto abbiamo dimostrato di esserci, ma ci è mancato il colpo finale in quel terzo set che ha cambiato l’inerzia del match. Contro Brescia non sono ammessi cali di tensione. Giocheremo nel nostro palazzetto, davanti a una tifoseria che non ci ha mai lasciato sole. Sappiamo che sarà una battaglia contro una squadra completa in ogni reparto, ma scenderemo in campo con il coltello tra i denti. Vogliamo lottare su ogni pallone, con la stessa fame che ci ha permesso di espugnare il loro campo in Coppa Italia ».

Katrina Struka (Valsabbina Millenium Brescia)-« Melendugno è una grande squadra, ha buoni giocatori, molto fisici, quindi è difficile giocare contro di loro. Penso, però, che se mettiamo in campo quanto abbiamo preparato e se lottiamo per ogni punto, possiamo batterle anche in casa loro. È davvero importante per noi conquistare tre punti nella prossima partita, perché il nostro obiettivo è restare in cima alla classifica ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Trentino

Secondo match serale consecutivo sul taraflex della Soevis Arena di Castellanza per la Futura Volley, che domani ospita l’Itas Trentino nella gara valida come primo turno di ritorno della Pool Promozione. Busto Arsizio sta attraversando un momento molto positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate, una classifica sempre più bella ed il morale alto. Il quinto posto è ad una sola lunghezza e la squadra di coach Mauro Tettamanti ha tutte le intenzioni di proseguire lungo il positivo percorso intrapreso ormai da qualche settimana. Per farlo, occorrerà però superare un difficile ostacolo: quell’Itas che è infatti l’unica formazione ad aver battuto le Cocche senza lasciare loro punti nell’ultimo mese e mezzo. Ulteriore stimolo in casa biancorossa sarà dunque la voglia di vendicare il k.o. incassato nella sfida di andata, rendendo un po’ meno dolce il ritorno a Castellanza dei due ex Alessandro Beltrami e Sofia Monza. Lontano da casa il ruolino di marcia delle trentine è di tutto rispetto (sei successi e un solo k.o.); l’attenzione di Rebora e compagne dovrà dunque essere massima, specie nei pressi della rete, dove l’Itas sa esprimersi al meglio, risultando letale a muro: i 241 block realizzati finora sono infatti il miglior record della A2.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Itas Trentino)

EX: Sofia Monza a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025

Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Contro Trento mi aspetto una gara di carattere e di alto livello. È una formazione solida, quindi servirà grande attenzione e continuità. Per noi è un test importante: vogliamo dimostrare che la sconfitta dell’andata è stata solo un episodio e che oggi siamo una squadra diversa, più matura e più consapevole. Dovremo entrare in campo determinate, aggressive e senza paura, perché queste sono le partite che fanno la differenza ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Iniziamo il girone di ritorno consapevoli che ci aspetterà una gara ben diversa rispetto a quella giocata nel girone d’andata, perché Busto Arsizio in casa offre una pallavolo di livello molto più alto, soprattutto a muro e in difesa e perché nell’ultimo periodo ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi ottenendo risultati davvero importanti. Dovremo stare attenti e cercare di sfruttare le nostre caratteristiche: il rientro di Dominika ci garantisce certamente soluzioni in più e in questa fare finale della Pool Promozione vogliamo pensare ad una gara per volta affrontando ogni singola partita con attenzione e lucidità, sulla falsariga di quanto abbiamo saputo fare nelle ultime due uscite ».

POOL SALVEZZA-

Clai Imola Volley - Marsala Volley

Ricaricate le energie, sia fisiche che (soprattutto) mentali, a causa della giornata di pausa imposta dal calendario di questa Pool Salvezza, la Clai Imola Volley è ora totalmente pronta ad immergersi nel periodo decisivo della sua stagione...quello da cui non si torna indietro e che deciderà una volta per tutte le sorti del gruppo allenato da coach Simone Bendandi. La situazione attuale è piuttosto positiva e confortevole per le ragazze imolesi, capaci di conquistare ben sette punti nelle prime tre giornate della seconda fase e di conseguenza abili nel mantenersi a debita distanza dalle ultime tre posizioni che significherebbero retrocessione nella categoria inferiore per la stagione 2026/27. Le nette ed autorevoli vittorie ai danni di Concorezzo (in casa) e Casalmaggiore (in trasferta), entrambe peraltro arrivate con il punteggio di tre set a zero, e la recente sconfitta interna al tie-break contro il Club Italia sono indizi molto più che tangibili dell’ottimo stato di forma del gruppo biancoblu...che senza dubbio continua a rimanere compatto e ben focalizzato sul proprio unico obiettivo. Prossimo ostacolo in questa appassionante corsa verso la tanto desiderata salvezza sarà il Marsala Volley, formazione siciliana al momento prima inseguitrice di Malik e socie con appena due punti da recuperare proprio sulle imolesi...ma potendo però contare su una partita da recuperare rispetto alle santernine. È ovviamente molto presto per fare previsioni o proiezioni di ogni tipo perché in questo momento conta soltanto vincere per muovere in avanti la classifica, ma senza ombra di dubbio la prossima attesissima sfida con Marsala, peraltro da giocare davanti al proprio pubblico, rappresenta per la Clai un’occasione più unica che rara per scavare un solco importante (e forse definitivo...) in graduatoria fra sé e tutte le altre dirette concorrenti di questa emozionante corsa. Ogni match in programma da qui all’inizio di aprile sarà da vivere come fosse una finale senza possibilità di ritorno ed ogni match disputato nelle settimane a venire andrà in parte a stravolgere gli equilibri, ancora molto fragili, di questa Pool Salvezza...ma probabilmente questo lo farà leggermente di più, vista la sua importanza e la sua imminente collocazione nel calendario.

EX: Katarina Bulovic a Marsala Volley nel 2022/2023

Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « Loro vengono da due buone vittorie nella Pool Salvezza e stanno assolutamente dimostrando di poterci stare in questo campionato. Sarà una partita tosta e impegnativa perché siamo entrambe formazioni che stanno attraversando un buon periodo, quindi mi aspetto tanto spettacolo e una pallavolo di buon livello. Noi stiamo lavorando bene e dobbiamo partire, come sempre, da tutti quegli aspetti del nostro gioco che possiamo controllare. Dobbiamo spingere forte sin dal primo pallone anche in battuta, per metterle in difficoltà il maggior numero di volte possibile. Giochiamo in casa e dobbiamo approfittarne per fare punti e avvicinare così il nostro traguardo. Personalmente sono molto felice di poter incontrare di nuovo alcune persone della società e dello staff con le quali sono rimasta in buoni rapporti dopo il mio anno trascorso a Marsala ».

Lucio Tomasella (Secondo Allenatore Marsala Volley)- « Imola ha vinto agevolmente 3-0 le prime due gare di pool contro Casalmaggiore e Concorezzo. Sarà una partita difficile ed importante per i punti in palio e per quello che possono valere in classifica, tanto per noi quanto per loro. Ma non solo: è una partita che ci servirà per consolidare ulteriormente lo spirito combattivo e la forza del gruppo che abbiamo maturato sempre più, gara dopo gara, a partire dalla prima contro Altamura e che ci servirà anche nelle sfide che affronteremo successivamente ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Clerici Auto Concorezzo

Domenica 1 marzo il PalaBaldassarra di Altamura sarà teatro della quinta giornata di Pool Salvezza tra PanBiscò Leonessa e Clerici Auto Concorezzo, una sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave permanenza in categoria. Le due formazioni arrivano all’appuntamento vivendo momenti diametralmente opposti. La PanBiscò è reduce dal brillante successo casalingo per 3-1 contro Club Italia, una vittoria che ha regalato entusiasmo e soprattutto il primato in classifica a quota 23 punti. Le leonesse guidano ora la Pool Salvezza con una lunghezza di vantaggio su Altino, che nell’ultima giornata ha avuto la meglio proprio su Concorezzo al tie-break. In casa PanBiscò si respira un’aria positiva. L’ambiente è carico, la squadra è in fiducia e consapevole dei propri mezzi. Il successo contro Club Italia ha rafforzato convinzioni e compattezza del gruppo: la quota salvezza è lì ad un passo e l’obiettivo è continuare a spingere sull’acceleratore per chiudere il discorso il prima possibile. Sul fronte Concorezzo, invece, la parola d’ordine è riscatto. Le lombarde arriveranno ad Altamura con la determinazione di chi sa di non poter più sbagliare. Servirà tentare il tutto per tutto per uscire dalla zona calda della classifica e riaprire la corsa salvezza. Quella di domenica si preannuncia come una sfida intensa, difficile ed equilibrata. Da una parte l’entusiasmo e la serenità di chi vede il traguardo vicino, dall’altra la fame e l’urgenza di chi deve inseguire. In partite come questa saranno i dettagli a fare la differenza: lucidità nei momenti chiave, gestione delle emozioni e concretezza nei finali di set potrebbero indirizzare l’esito dell’incontro. Al PalaBaldassarra servirà il calore del pubblico delle grandi occasioni per spingere la PanBiscò Leonessa in una gara che può valere una fetta importante di stagione.

EX: Nessuno

Michelle Ungaro (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Arriviamo da una bella vittoria per 3-1 nell’ultima partita, un successo importante che ha confermato il buon lavoro che stiamo facendo. In palestra stiamo lavorando con intensità e grande concentrazione, preparando al meglio la prossima sfida. C’è fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, soprattutto considerando che siamo prime nella Pool Salvezza, un risultato che ci siamo guadagnate con impegno e continuità. La partita contro Concorezzo sarà sicuramente ostica, perché affronteremo una squadra determinata e competitiva. Allo stesso tempo, però, è una gara che può regalare spettacolo e grandi soddisfazioni se riusciremo a esprimere una bella pallavolo. L’obiettivo è continuare su questa strada, mettendo in campo energia, qualità e spirito di squadra ».

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Per noi è molto importante riprendere la marcia, anche se non sarà facile giocando in trasferta. Il tempo stringe, ma vedo comunque una squadra in crescita. Stiamo muovendo la classifica ogni settimana e questo ci deve fare ben sperare per l’esito del nostro percorso. Altamura è una squadra molto forte, con diversi giocatori di valore come: Krasteva, Bierria e Caracuta. La nostra classifica, tuttavia, ci impone di andare su ogni campo e giocare a viso aperto la partita, cercando di fare punti. Dovremo fare tesoro degli errori che abbiamo commesso nelle precedenti sfide, specialmente quando c’era da chiudere la partita, per cercare di tornare alla vittoria ».

Volley Modena - Club Italia

Ultima chiamata o quasi per il Volley Modena nel tentativo di mantenere aperta la rincorsa alla zona salvezza. Capitan Lancellotti e compagne affrontano domenica, alle ore 18, al Pala Bursi di Rubiera le giovani del Club Italia in un match che rappresenta uno snodo decisivo con cinque gare da disputare che si sommano all'ulteriore turno di riposo che dovrà scontare la formazione emiliana. Sfida casalinga particolare per le modenesi obbligate ad emigrare a pochi chilometri da casa per l'indisponibilità del PalaMadiba in questo fine settimana a causa di manifestazioni concomitanti, ma l'imperativo è quello di ritrovare la vittoria così come successo tre settimane fa nell'ultima sfida interna contro Concorezzo. Dal canto suo il Club Italia è chiamato al duplice obiettivo di proseguire nel percorso di crescita delle proprie ragazze, missione che da sempre contraddistingue il team federale, e di continuare a lottare per la salvezza che attualmente dista un punto, con Casalmaggiore a quota 14 contro i 13 delle azzurrine. Per il Volley Modena, invece, il divario è ben superiore dunque solo i tre punti possono permettere di continuare a sperare in uno sprint finale in cui il fattore casa può dare una grossa mano con quattro turni casalinghi e la sola trasferta di Concorezzo ancora da affrontare.

EX: Nessuno

Alessia Regoni (Club Italia)- « Durante la settimana abbiamo provato a consolidare le cose che non sono venute bene domenica scorsa nella gara contro Altamura. Abbiamo rivisto tanti aspetti che sappiamo fare meglio e che facciamo meglio, effettivamente, durante gli allenamenti. Abbiamo cercato di approfondire anche alcune dinamiche che non si possono allenare se non giocando come, per esempio, la capacità di uscire dalle situazioni difficili. Cercheremo di mettere tutto in pratica contro Modena, è il momento in cui le squadre sono tutte vicine in classifica ma questo non ci deve far agitare perché dobbiamo rimanere concentrate e focalizzate sul momento. Modena cerca la salvezza come noi e domenica vorrà prendere punti importanti. Non molleranno e ovviamente dovremo farlo anche noi ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - èpiù Casalmaggiore

Dopo due partite in trasferta, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley torna a illuminare il PalaBCC di Città del Vasto per l’ultima partita del girone d’andata della pool salvezza. A far visita alle frentane, è il turno della Volleyball Casalmaggiore, formazione lombarda alla seconda annata consecutiva in A2 che può vantare, nella propria storia, la vittoria del campionato di serie A1 (2014-2015) e la Champions League (2015-2016). Le pantere rosa hanno concluso la stagione regolare all’ottavo posto del girone A con 16 punti, frutto di cinque vittorie e undici sconfitte; attualmente occupa la sesta posizione della pool salvezza con 14 punti, a otto lunghezze di distanza dalle rivali di giornata. Le chietine a loro volta restano nelle zone altissime della classifica, grazie ai due punti strappati con le unghie e con i denti nell’ultima partita contro Concorezzo. La rimonta conclusa partendo dallo svantaggio di due set ha dimostrato ancora una volta il cuore e la determinazione delle ragazze allenate da coach Matteo Ingratta nel voler raggiungere quanto prima la matematica permanenza in cadetteria. Le statistiche stagionali mettono in luce Altino in merito ai punti fatti (1733-1549) e agli attacchi vincenti (1011-854). Dal canto suo, Casalmaggiore risponde con un minor numero di punti subiti (1815-1654) e più muri vincenti (158-189). Maggiore equilibrio invece sugli aces (82-86). Nei due precedenti tra le squadre, Casalmaggiore ha sempre avuto la meglio; non ci sono ex di turno.

PRECEDENTI: 2 (2 successi èpiù Casalmaggiore)

EX: Nessuno

Adji Ndoye (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « La partita contro Concorezzo è stata una vera battaglia, l’inizio non è stato dei migliori e ci siamo ritrovate subito sotto di due set. Poi però siamo riuscite a reagire e, aiutandoci l’un l’altra, abbiamo portato a casa il terzo e il quarto set. Il tie break si potrebbe quasi definire un miracolo ma, da una parte, bravura nostra per aver annullato quattro match point, dall’altra loro hanno forse fatto un errore di troppo. Sapevamo che questa pool salvezza non sarebbe stata semplice ma nell’ultima partita abbiamo dimostrato che siamo pronte a lottare. Domenica affronteremo Casalmaggiore e ci stiamo preparando per poter affrontare questa partita al meglio, sapendo che comunque non sarà facile ».

Laura Pasquino (èpiù Casalmaggiore)- « Con Offanengo sono arrivati tre punti molto importanti che ci servivano per la classifica. Siamo molto contente per questo risultato. La prossima gara, quella contro Altino, sarà dura. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra con ottime individualità. Dovremo cercare di metterle in difficoltà fin da subito con la battuta, nostro fondamentale di forza, e contenere il loro attacco facendo emergere le nostre migliori qualità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Venerdì: 27 febbraio 2026, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Trentino Arbitri: Mannarino Matteo, Faia Riccardo

Domenica 1 marzo 2026, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Pasquali Fabio, Mancuso Alberto

Domenica 1 marzo 2026, ore 17.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - SMI Roma Volley Arbitri: Vangone Deborah, Kronaj David

Nuvolì Altafratte Padova - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Giulietti Fabrizio, De Nard Andrea

Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: De Luca Lorenzo, Candeloro Eleonora

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 30, Cda Volley Talmassons Fvg 28, C.B.L. Costa Volpino 23, Nuvolì Altafratte Padova 21, SMI Roma Volley 19, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Futura Giovani Busto Arsizio 18, Itas Trentino 17, Narconon Volley Melendugno 16, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA POOL SALVEZZA-

Domenica 1 marzo 2026, ore 16.00

Clai Imola Volley - Marsala Volley Arbitri: Lanza Claudia, D'Argenio Alessandro

Domenica 1 marzo 2026, ore 17.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Caronna Andrea, Colucci Marco

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - èpiù Casalmaggiore Arbitri: Pasciari Luigi, Dell'Orso Alberto

Domenica 1 marzo 2026, ore 18.00

Volley Modena - Club Italia Arbitri: Galletti Denise, Magnino Simone

Riposa: Trasporti Bressan Offanengo

LA CLASSIFICA-

Panbiscò Leonessa Altamura 23, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 22, Clai Imola Volley 20, Marsala Volley 18, Trasporti Bressan Offanengo 17, èpiù Casalmaggiore 14, Club Italia 13, Clerici Auto Concorezzo 12, Volley Modena 5.