Busto Arsizio parte male, accende il turbo nei parziali successivi ma di fatto si suicida nel quarto, gettando al vento un vantaggio ben consistente (15-4) facendosi rimontare da una CBL incerottata (ancora out la ex Pistolesi) ma mai doma. La sfida si decide così con un tirato tie-break che premia la resilienza di Rebora e compagne, capaci di resettare dopo la doccia fredda del set perso e ripartire con quella garra che ormai è un importante marchio di fabbrica. Non arrivano i tre punti pieni (con Altafratte che sorpassa a quota 29 punti) ma la squadra di coach Mauro Tettamanti allunga la serie positiva centrando la sesta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile a fila. Per il piazzamento finale nella griglia dei Playoff tutto rinviato all’ultimo turno della Pool Promozione.

MVP del match è Alyssa Enneking con 27 punti, 2 ace, 2 muri e il 44%. In doppia cifra vanno anche Veronica Taborelli (18 punti che le permettono di sfondare il muro dei 3500 punti in serie A!), Alice Farina (13 punti con 5 muri) e una Sofia Rebora scintillante per qualità e capacità di ergersi a vera leader della squadra (12 punti con 5 muri).

Avvio difficoltoso per le padrone di casa, che si trovano subito ad inseguire (1-3, 5-9) senza riuscire a trovare ritmo. Sull’11-16 coach Tettamanti gioca la carta Orlandi (dentro per Enneking) ma l’inerzia non cambia (13-20), con Busto Arsizio dalle polveri bagnate e troppo fallosa. La Futura tenta anche il doppio cambio (Alberti-Ternava al posto di Sassolini e Taborelli) e rosicchia qualche punto sul turno in battuta di capitan Rebora (18-21). Non abbastanza da impensierire la CBL, che non si scompone e si prende il set con Martinez.

La squadra di coach Tettamanti sa senza ombra di dubbio soffrire e poi reagire, tanto che si compatta ancor di più provando a scuotersi nel secondo set. In un avvio equilibrato, la Futura scivola sotto 9-11 ma con una bella fiammata propiziata da Enneking mette la freccia e sorpassa sul 16-15. Da lì le Cocche sembrano davvero accendersi e allungano sul +4 (22-18); Longobardi porta le sue al set-point (24-20) e mette anche la firma sul 25-21.

Dopo i primi scambi di studio (5-5) la terza frazione si trasforma in un monologo biancorosso. Sofia Rebora sale in cattedra e diventa dominante a rete, prende per mano Busto Arsizio e la porta fino al largo 16-5 che manda in archivio il set con largo anticipo. La chiusura è solo questione di tempo ed arriva con il missile da posto 4 di Taborelli.

Devastante l’avvio di quarto parziale, con un perentorio 8-0 che mette in “discesissima” il match. Il doppio ace di Enneking stampa il 15-4 ma la CBL perfeziona una disperata rimonta (18-15 con Scharmann, 18-18 per due errori a fila di Enneking) riaprendo i giochi. Ancora Scharmann firma il vantaggio (18-19) ma finalmente le biancorosse stoppano il break (19 pari). Un pallone millimetrico di Fumagalli vale il 19-21, Martinez piazza il 20-23, Taborelli attacca out per il 20-24. Busto Arsizio annulla due set-point ma a chiuderla è Scharmann.

Nel tie break si viaggia sul filo dell’equilibrio e il match si accende (4-3, 6-6). Al cambio di campo è la CBL ad essere avanti (7-8) e le due squadre proseguono appaiate (10-9) regalando un finale emozionante: Enneking brilla mettendo la propria firma sul 12-11 e sul 14-11 e non contenta, la texana mette a terra anche la palla del definitivo 15-13.

I protagonisti-

Veronica Taborelli ((Futura Volley Giovani)- « Ho avuto la fortuna di arrivare a questo traguardo (3500 punti in Serie A, ndr) e sono contenta. Costa Volpino ci ha concesso il vantaggio nel quarto set e poi se lo è ripreso. Lo sport è così, la pallavolo è così, noi non siamo riuscite a stare sul pezzo come in altre partite. Sono però contenta della reazione che abbiamo avuto nel tie-break, non era facile dopo essere state riprese in quel modo; sono metà contenta e metà no. Continueremo a lavorare in palestra, limando le cose che non ci vengono ancora bene per provare ad arrivare ai Playoff nel migliore dei modi ».

Il tabellino-

FUTURA VOLLEY GIOVANI-CBL COSTA VOLPINO 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13)

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 3, Taborelli 18, Rebora 12, Farina 13, Enneking 27, Longobardi 6, Blasi (L), Orlandi, Sormani, Ternava, Alberti, Talarico. N.e. Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

CBL COSTA VOLPINO: Dell’Orto 2, Grosse Scharmann 24, Brandi 5, Pizzolato 9, Martinez Ortiz 11, Fumagalli 9, Gamba (L), Busetti, Dell’Amico, Mangani 1, Favaretto. N.e. Giani, Pistolesi (L2). All. Cominetti.

ARBITRI: Palumbo, Ayroldi

Durata set: 26’, 24’, 21’, 29’, 18’; tot. 129’.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Volley Giovani)

Spettatori: 402