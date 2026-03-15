Roma ferma Brescia, Talmassons torna al comando

ROMA -Non capita tutti gli anni che una stagione si decida, di fatto, all’ultima giornata. Così sarà quest’anno: dopo nove giornate in testa alla Pool Promozione, la Valsabbina Millenium Brescia abbandona la vetta cadendo clamorosamente al tie-break contro la SMI Roma Volley e regalando alla Cda Volley Talmassons FVG, vincente contro l’Itas Trentino e ora avanti di un punto, il match point nell’ultimo, decisivo turno della seconda fase della Serie A2 Tigotà. Una domenica quella del 22 marzo che vedrà ancora Roma protagonista in casa, questa volta contro Talmassons, e Brescia impegnata invece in trasferta contro Costa Volpino.

Nel palazzetto di Viale Tiziano, due punti importantissimi per le capitoline nella corsa alla miglior posizione playoff, un punto molto amaro invece per le lombarde. Dopo l’iniziale 1-0 giallorosso (25-17), le ragazze di coach Solforati trovano il pareggio (16-25) ma poi sprecano un clamoroso vantaggio sul 20-24 del terzo set regalando il 2-1 alle capitoline sul 26-24. Nonostante la batosta, le giallonere non si scompongono e trovano un nuovo pareggio con il 17-25 del quarto set ma poi arrivano con le pile scariche al decisivo tie-break (5 errori di squadra contro gli zero delle padrone di casa) che fa sorridere Roma sul 15-13. Premio di MVP per la dolorosissima ex Consoli, 20 punti a referto, uno in meno di Perovic. Per Brescia, 23 punti di Amoruso e 20 per Michieletto, oltre a ben 17 muri punto.

Un risultato che fa felice Talmassons che fa il suo in casa di Trento in una partita tutt’altro che scontata. Le ragazze di coach Parazzoli sono bravissime a tenere duro nel primo set e ad allungare sul 24-26 nel momento decisivo, poi mantengono compattezza e grinta nei successivi due parziali, chiusi 20-25 e 23-25. Non bastano i 23 punti della solita Lazda a coach Beltrami, dall’altro lato oltre a 14 muri punto una magistrale Scola orchestra alla perfezione il suo attacco, in cui spiccano i 15 punti di Frosini. Tre punti infine anche per la Narconon Volley Melendugno, che vince il derby in casa dell’Olio Pantaleo Fasano e sale al settimo posto in classifica. Dopo un primo set dominato dalle padrone di casa 25-14, le ospiti rispondono con altre tre frazioni a senso unico, chiuse a 15, 13 e 17. Menzione per Gianfico, scelta in coppia con Riparbelli e devastante con 17 punti e il 76% in attacco.

Anche in Pool Salvezza turno pirotecnico, che potrebbe avere importanti risvolti per il prosieguo della stagione. Successo d’importanza capitale del Club Italia in casa della Tenaglia Abruzzo Altino Volley, soprattutto perché, contemporaneamente, la èpiù Casalmaggiore cade contro la Clai Imola Volley lasciando il sesto posto alle azzurrine. Partita da grande squadra per le ragazze di coach Cichello, cominciata in salita dopo il 25-22 iniziale ma ripresa in maniera ottimale per merito della grande lucidità dimostrata in tutti i finali di set, vinti allo scadere 20-25, 22-25 e 21-25. Determinante la coppia formata da Solovei e Susio, 40 punti in due, ne realizzano 14 a testa tra le abruzzesi Siakretava e Marchesini. Al PalaRuggi, sono invece Hoogers (17 punti) e Malik (18) a far sorridere coach Speek, subentrato dopo l’esonero di Simone Bendandi, e a regalare tre punti fondamentali a Imola nello scontro diretto con Casalmaggiore. Dopo un primo set agevole (25-14) le romagnole devono sudare ma alla fine piegano le casalasche (25-22 e 25-20) e ritrovano il terzo posto in classifica.

Conquista il quarto posto la Trasporti Bressan Offanengo, che espugna la casa della Marsala Volley e la supera in classifica. Le neroverdi di coach Barbieri vincono il primo set 21-25, subiscono il pareggio siciliano con il 26-24 del secondo, ma poi volano sulle ali dell’MVP Bellia, 27 punti, e di capitan Zago, 20, nel terzo e quarto parziale vinti 17-25 e 22-25, nonostante i 20 punti di Pozzoni e i 16 di Vighetto. Infine, successo esterno della già retrocessa Volley Modena contro la Clerici Auto Concorezzo, che strappa solo un punto alle emiliane sprecando l’occasione di riavvicinare la quota salvezza. Dal 2-0, le brianzole si fanno rimontare e si arrendono sotto i colpi di Fusco (26 punti) e Nonnati (25) malgrado i 25 punti di Stival.

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

SMI ROMA VOLLEY – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-17 16-25 26-24 17-25 15-13) –

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 14, Guidi 7, Perovic 21, Jatzko 10, Consoli 20, Guiducci 2, Zannoni (L), Cantoni 1, Pecorari, Baratella, Biesso, Mason. All. Cuccarini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 20, Modestino 11, Prandi 2, Amoruso 23, Orlandi 10, Kavalenka 13, Parrocchiale (L), Struka 2, Arici, Schillkowski, Olivotto, Vittorini. All. Solforati.

ARBITRI: Marani, Proietti.

Durata set: 25′, 28′, 38′, 25′, 20′; Tot: 136′.

MVP: Claudia Consoli (Smi Roma)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (25-14 15-25 13-25 17-25) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 2, Muzi 4, Salinas 9, Piacentini 6, Korhonen 12, Provaroni 8, Vittorio (L), Soleti 2, Pixner 2, Vinciguerra (L), Negro, Del Freo, Gazzerro, . All. Totero.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 13, Riparbelli 4, Bassi 14, Perfetto 12, Gianfico 17, Avenia 5, Morandini (L), Colombino 1, Sturniolo, Joly, Roserba (L), Maruotti, Babatunde. All. Giunta.

ARBITRI: Magnino, Martini.

Durata set: 23′, 21′, 22′, 25′; Tot: 91′.

MVP: Lara Gianfico (Narconon Volley Melendugno)

ITAS TRENTINO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (24-26 20-25 23-25) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 9, Marconato 8, Guerra 1, Pamio 8, Cosi 4, Lazda 23, Laporta (L), Ristori Tomberli 1, Andrich, Iob, Muscetti, Colombo, Monza, Zeni (L). All. Beltrami.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 4, Bakodimou 12, Molinaro 10, Frosini 15, Rossetto 8, Gannar 9, Mistretta (L), Flaugnacco (L), Cassan, Lotti, Viola, Feruglio, Cusma, Barbazeni. All. Parazzoli.

ARBITRI: Cavicchi, Pescatore.

Durata set: 29′, 25′, 29′; Tot: 83′.

MVP: Francesca Scola (CDA Talmassons)

POOL SALVEZZA-

MARSALA VOLLEY – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (21-25 26-24 17-25 22-25) –

MARSALA VOLLEY: Torok 7, Caserta 7, Ferraro, Pozzoni 20, Taje’ 9, Vighetto 16, Cicola (L), Varaldo 1, Giuli’, Grippo, Cecchini. All. Giangrossi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 9, Caneva 13, Turco, Bellia 27, Martinelli 9, Zago 20, Di Mario (L), Meoni 2, Tommasini (L), Resmini, Compagnin, Coba, Ravazzolo. All. Barbieri.

ARBITRI: Giulietti, Mannarino.

Durata set: 29′, 33′, 25′, 31′; Tot: 118′.

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – VOLLEY MODENA 2-3 (25-16 25-20 17-25 26-28 13-15) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 7, Veneriano 17, Purashaj 3, Bucciarelli 17, Bernasconi 14, Stival 25, Rocca (L), Bianchi 1, Da Pos 1, Bizzotto, Ghezzi, Brambilla. All. Reali.

VOLLEY MODENA: Fusco 26, Guzin 13, Lancellotti 1, Kaplanska 3, Gerosa 10, Nonnati 25, Righi (L), Visentin 6, Zironi (L), Barakova, Dodi, Credi. All. Marone.

ARBITRI: De Nard, Bolici.

Durata set: 22′, 22′, 22′, 31′, 18′; Tot: 115′.

MVP: Brunella Fusco (Volley Modena)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – CLUB ITALIA 1-3 (25-22 20-25 22-25 21-25) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Trampus 4, Marchesini 14, Siakretava 14, Murmann 12, Polesello 5, Bagnoli 2, Tesi (L), Ndoye 11, Monaco 4, Sassolini, Farelli, Passaro, Kone, Fini (L). All. Ingratta.

CLUB ITALIA: Spaziano 3, Caruso 1, Bovolenta 9, Solovei 21, Susio 19, Quero 11, Moss (L), Tosini 10, Magnabosco 1, Zanella, Spada, Peroni, Cakovic (L). All. Cichello.

ARBITRI: Villano, Polenta.

Durata set: 28′, 27′, 30′, 27′; Tot: 112′.

MVP: Mrtina Susio (Club Italia)

CLAI IMOLA VOLLEY – E’PIU’ CASALMAGGIORE 3-0 (25-14 25-22 25-20) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Hoogers 17, Salvatori 3, Malik 18, Bulovic 10, Busolini 6, Cavalli 3, Gambini (L), Foresi, Osana (L), Romano, Vecchi, Novello, Schena, Mastrilli. All. Dominico Speek.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Dumancic 10, Pasquino 1, Costagli 2, Nwokoye 5, Ravarini 15, Vazquez Gomez 5, Faraone (L), Neri 1, Linda, Rastelli, Marku, Stafoggia, Morandi (L), Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: De Orchi, Di Lorenzo.

Durata set: 24′, 29′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Polina Malik (Clai Imola)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-17, 16-25, 26-24, 17-25, 15-13)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-13, 25-12, 25-27, 25-13)

Futura Giovani Busto Arsizio-C.B.L. Costa Volpino 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13) Giocata ieri

Olio Pantaleo Volley Fasano-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-14, 15-25, 13-25, 17-25)

Itas Trentino-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (24-26, 20-25, 23-25)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 39 (13 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 38 (13 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 29 (9 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 28 (9 – 8); C.B.L. Costa Volpino 27 (9 – 8); SMI Roma Volley 27 (9 – 8); Narconon Volley Melendugno 23 (7 – 10); Itas Trentino 21 (7 – 10); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (7 – 10); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 15).

IL PROSSIMO TURNO-22/03/2026 Ore 17.00-

SMI Roma Volley – Cda Volley Talmassons Fvg

Gruppo Formula 3 Messina – Olio Pantaleo Volley Fasano Si gioca il 20/03/2026 Ore 19.00

C.B.L. Costa Volpino – Valsabbina Millenium Brescia

Narconon Volley Melendugno – Futura Giovani Busto Arsizio Si gioca il 21/03/2026 Ore 17.30

Nuvoli’ Altafratte Padova – Itas Trentino

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Marsala Volley-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (21-25, 26-24, 17-25, 22-25)

Clerici Auto Concorezzo-Volley Modena 2-3 (25-16, 25-20, 17-25, 26-28, 13-15)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Club Italia 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 21-25)

Clai Imola Volley-E’piu’ Casalmaggiore 3-0 (25-14, 25-22, 25-20)

Ha riposato: Panbiscò Leonessa Altamura

LA CLASSIFICA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 3); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23 (8 – 5); Clai Imola Volley 23 (8 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 23 (7 – 7); Marsala Volley 22 (7 – 6); Club Italia 19 (7 – 6); E’piu’ Casalmaggiore 18 (6 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 9); Volley Modena 8 (3 – 11).

IL PROSSIMO TURNO- 22/03/2026 Ore 17.00-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Marsala Volley

Trasporti Bressan Offanengo – Clerici Auto Concorezzo Si gioca il 21/03/2026 Ore 18.00

Clai Imola Volley – Club Italia

E’piu’ Casalmaggiore – Panbisco’ Leonessa Altamura Si gioca il 21/03/2026 Ore 18.30

Riposa: Volley Modena