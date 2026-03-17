Matteo Ingratta non è più il tecnico di Altino

VASTO (CHIETI)-Matteo Ingratta non è più il tecnico della Tenaglia Altino. Lo ha comunicato la società abruzzese, in piena corsa per la salvezza. La decisione, volta a dare una scossa all'ambiente, dopo la sconfitta interna dell'ultimo turno per mano del Club Italia.
In seguito all'esonero dell'allenatore, anche il preparatore atletico Francesco Mattanini ha scelto di interrompere il proprio rapporto con la società.
La guida tecnica della squadra è stata affidata al secondo allenatore Marco Soffici, coadiuvato da Sebastian Azcoitia.