Talmassons vince a Roma e torna in A1

ROMA- La Cda Volley Talmassons FVG è la campionessa della Serie A2 Tigotà! Al termine di una partita vinta 0-3 contro la Smi Roma Volley ma molto più difficile e sofferta di quanto non dica il risultato, le friulane conquistano il primo posto nella Serie A1 2026-27. Una promozione che arriva ad un anno dalla retrocessione nel campionato cadetto, dopo un testa a testa con la Valsabbina Millenium Brescia che ha tenuto sulle spine tutti i tifosi dall’inizio del Girone B fino alla fine di una mai come questa volta entusiasmante Pool Promozione. Il premio di MVP del campionato è andato alla regista Francesca Scola, vero ago della bilancia dei risultati positivi di Talmassons soprattutto nelle sfide di cartello come quella contro Brescia e le ultime della Pool contro Costa Volpino e Trento.

In casa della SMI Roma Volley, inizio molto contratto della Cda Volley Talmassons FVG, che si ritrova sempre a inseguire le giallorosse nel primo parziale fino al 19-14. Poi, la grande reazione guidata da Molinaro, MVP dell’incontro (8 muri, 4 punti), permette alle friulane di vincere il set 25-27. Dopo un secondo tempo dominato 14-25, un’altra frazione sudata per le ragazze di coach Parazzoli, che però spinte ancora una volta da Scola, che manda in doppia cifra le restanti quattro compagne, chiudono i giochi e alzano la coppa grazie al 23-25 dell’ultimo set. Parallelamente, vittoria amara ma di grande orgoglio per la Valsabbina Millenium Brescia, che si impone 0-3 nel derby contro la Cbl Costa Volpino in un altro match molto equilibrato. Le giallonere riescono a piegare le orobiche con i punteggi di 20-25, 23-25 e 21-25, risolvendo i set nel finale grazie alle fiammate delle solite Kavalenka (17 punti) e Amoruso (14 e MVP), nonostante i 19 punti di Grosse Scharmann. Infine, successo pieno anche per la Nuvolì Altafratte Padova, che si conferma terza in classifica grazie al 3-1 all’Itas Trentino. Dopo due set finiti 25-23 e 23-25, le padovane volano con Mazzon (19), Esposito (18) e Fiorio (16) annullando le buone prove di Pamio (22) e Lazda (20) e chiudendo con un doppio 25-19.

A seguito dei risultati dell’ultima giornata è ufficiale la composizione del tabellone dei Playoff Promozione. Nel lato sinistro, Brescia affronterà Trento e Costa Volpino sfiderà Roma, in quello destro Padova-Fasano e Busto Arsizio-Melendugno. I quarti di finale si disputeranno con la formula andata-ritorno con eventuale Golden Set in casa della migliore classificata tra il weekend del 28-29 marzo e mercoledì 1 aprile. Successivamente, Semifinali e Finali al meglio delle tre gare.

Giornata importante anche in Pool Salvezza. Certificata la permanenza in Serie A2 Tigotà di Panbiscò Leonessa Altamura, Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Clai Imola Volley e Trasporti Bressan Offanengo. Nel match delle 12.30, torna al successo la Tenaglia Abruzzo Altino Volley contro la Marsala Volley. Le abruzzesi partono a razzo nel primo e nel secondo set e sorprendono le siciliane, che si arrendono 25-17 e 25-16. La squadra di coach Giangrossi, sotto 16-10 nel terzo parziale, prova la reazione e sfiora la vittoria del set che avrebbe riaperto la sfida, ma le ragazze guidate in panchina da coach Soffici dopo l’esonero di Matteo Ingratta contengono la rimonta e chiudono i giochi sul 27-25. Premio di MVP per la canadese Murmann, 9 punti, chiudono a 13 la centrale Polesello (4 muri) e a 11 Ndoye e Siakretava. Per Marsala 16 punti di Pozzoni.

A decretare i primi verdetti è però il match tra la Clai Imola Volley e il Club Italia con le romagnole che, dopo aver lasciato il primo set alle federali, conquistano i tre punti in quattro frazioni diventando, insieme alle colleghe, ormai irraggiungibili per le azzurrine, terzultime con 19 punti e ora a -2 dal sesto posto di Casalmaggiore e -3 dal quinto di Marsala, ancora in gioco. A giocare un ruolo fondamentale è il muro delle padrone di casa, a segno con 14 colpi vincenti contro i 5 delle ospiti. Bene a referto anche Malik, 22 punti, e Bulovic, 16, mentre tra le ragazze di coach Cichello ne fa 16 Solovei.

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

SMI ROMA VOLLEY – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (25-27 14-25 23-25) –

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 10, Guidi 4, Perovic 13, Jatzko 5, Consoli 7, Guiducci, Zannoni (L), Pecorari 1, Baratella, Biesso, Cantoni, Mason. All. Cuccarini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 4, Bakodimou 12, Molinaro 8, Frosini 16, Rossetto 11, Gannar 13, Mistretta (L), Flaugnacco (L), Cassan, Lotti, Viola, Feruglio, Cusma, Barbazeni. All. Parazzoli.

ARBITRI: Angelucci, Pasciari.

Durata set: 33′, 24′, 30′; Tot: 87′.

MVP: Beatrice Molinaro (Smi Roma)

C.B.L. COSTA VOLPINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (20-25 23-25 21-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Pistolesi 13, Pizzolato 3, Grosse Scharmann 19, Martinez Ortiz 4, Brandi 7, Gamba (L), Mangani 2, Favaretto, Busetti (L), Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Giani. All. Cominetti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 13, Modestino 6, Prandi, Amoruso 14, Olivotto 5, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Arici 2, Struka 1, Schillkowski. Non entrate: Orlandi, Vittorini. All. Solforati.

ARBITRI: Stellato, Lanza.

Durata set: 24′, 31′, 26′; Tot: 81′.

MVP: Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-23 23-25 25-19 25-19) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 16, Catania 8, Stocco 7, Esposito 18, Bovo 10, Mazzon 19, Maggipinto (L), Moroni, Hanle, Pedrolli, Masetto (L), Sposetti Perissinot, Bozzoli, Romanin. All. Sinibaldi.

ITAS TRENTINO: Giuliani 5, Marconato 7, Guerra 3, Pamio 22, Cosi 3, Lazda 20, Laporta (L), Andrich 4, Ristori Tomberli 2, Iob, Muscetti, Colombo, Monza, Zeni (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Lobrace, Paris.

Durata set: 26′, 31′, 27′, 29′; Tot: 113′

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)

POOL SALVEZZA-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – MARSALA VOLLEY 3-0 (25-17 25-16 27-25) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Polesello 13, Bagnoli 5, Ndoye 11, Marchesini 6, Siakretava 11, Murmann 9, Tesi (L), Sassolini 2, Farelli, Trampus, Passaro, Kone, Monaco, Fini (L). All. Soffici.

MARSALA VOLLEY: Ferraro 1, Pozzoni 16, Taje’ 3, Vighetto 7, Kosonen 4, Caserta 2, Cicola (L), Torok 4, Cecchini 1, Varaldo, Giuli’, Grippo. All. Giangrossi.

ARBITRI: Martini, De Luca.

Durata set: 25′, 29′, 35′; Tot: 89′.

MVP: Murmann (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

CLAI IMOLA VOLLEY – CLUB ITALIA 3-1 (17-25 25-21 25-13 25-23) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli, Hoogers 14, Salvatori 11, Malik 22, Bulovic 16, Busolini 7, Gambini (L), Novello 1, Foresi, Osana (L), Romano, Vecchi, Schena, Mastrilli. All. Dominico Speek.

CLUB ITALIA: Susio 7, Quero 13, Spaziano 5, Caruso 8, Bovolenta 5, Solovei 16, Regoni (L), Moss 2, Tosini 1, Zanella, Magnabosco, Spada (L), Peroni, Cakovic. All. Cichello.

ARBITRI: Viterbo, Dell’Orso.

Durata set: 22′, 27′, 22′, 28′; Tot: 99′.

MVP: Polina Malik ( Clai Imola Volley)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (25-27, 14-25, 23-25)

Gruppo Formula 3 Messina-Olio Pantaleo Volley Fasano 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 18-25) Giocata venerdì 20 marzo

C.B.L. Costa Volpino-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

Narconon Volley Melendugno-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 13-25) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Itas Trentino 3-1 (25-23, 23-25, 25-19, 25-19)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA POOL PROMOZIONE-

Cda Volley Talmassons Fvg 42 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 41 (14 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 32 (10 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 31 (10 – 8); C.B.L. Costa Volpino 27 (9 – 9); SMI Roma Volley 27 (9 – 9); Narconon Volley Melendugno 23 (7 – 11); Olio Pantaleo Volley Fasano 21 (8 – 10); Itas Trentino 21 (7 – 11); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 16).

IL TABELLONE DEI PLAY OFF-

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino;

CBL Costa Volpino-SMI Roma;

Nuvoli’ Altafratte Padova- Olio Pantaleo Volley Fasano ;

Futura Giovani Busto Arsizio -Narconon Melendugno

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Marsala Volley 3-0 (25-17, 25-16, 27-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Clerici Auto Concorezzo 3-1 (25-17, 21-25, 25-23, 25-23) Giocata ieri

Clai Imola Volley-Club Italia 3-1 (17-25, 25-21, 25-13, 25-23)

E’piu’ Casalmaggiore-Panbisco’ Leonessa Altamura 3-0 (25-16, 30-28, 25-18) Giocata ieri

Ha riposato: Volley Modena

LA CLASSIFICA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 4); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 26 (9 – 5); Clai Imola Volley 26 (9 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 26 (8 – 7); Marsala Volley 22 (7 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 21 (7 – 7); Club Italia 19 (7 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 10); Volley Modena 8 (3 – 11).

IL PROSSIMO TURNO-29/03/2026 Ore17.00

Volley Modena – Marsala Volley

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Clerici Auto Concorezzo Si gioca il 28/03/2026 Ore 18.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Club Italia Ore 16.00

Trasporti Bressan Offanengo – E’piu’ Casalmaggiore

Riposa: Clai Imola Volley