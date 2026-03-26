Al via i Play Off promozione 

ROMA - La CDA Talmassons ha conquistato, vincendo la Pool Promozione, la promozione in A1. Resta da assegnare il secondo salto di categoria e saranno otto le formazioni che se lo giocheranno nei Play Off.

Il turno dei quarti di finale vedrà quattro confronti con formula andata-ritorno ed eventuale Golden Set, con la seconda gara in casa della meglio piazzata, tra il prossimo weekend e l’infrasettimanale dell’1-2 aprile, poi già dal fine settimana pasquale via alle semifinali al meglio delle tre gare e successivamente alle finali, sempre al meglio dei tre match con prima ed eventuale terza sfida in casa della migliore qualificata.

Il tabellone, definito sulla base della posizione finale in classifica, prevede sul lato sinistro le sfide Valsabbina Millenium Brescia-Itas Trentino e Cbl Costa Volpino-SMI Roma Volley, sul lato destro Nuvolì Altafratte Padova-Olio Pantaleo Fasano e Futura Giovani Busto Arsizio-Narconon Volley Melendugno. Proprio bustocche e salentine inaugureranno la terza fase del campionato domani, venerdì 27 marzo alle ore 20, ad una settimana di distanza dal loro ultimo confronto. La squadra di coach Tettamanti, in striscia positiva da sette partite, tornerà in Puglia dopo il successo per 1-3 con cui ha chiuso la Pool Promozione. Si sfideranno le migliori formazioni del campionato dal punto di vista statistico: Busto è prima per punti realizzati (1962) e seconda per ace (148), classifica in cui primeggia proprio la formazione di coach Giunta (177) che è poi seconda per muri vincenti (287). Domenica 29 marzo le altre sfide.

Alle 17, la SMI Roma Volley ospiterà la Cbl Costa Volpino, nello scontro tra due squadre che hanno chiuso la pool a pari punti, 27, tra il quinto e il sesto posto. Da un lato l’esperienza di coach Cuccarini e la potenza di fuoco della top scorer fin qui del campionato, Perovic (556 punti), dall’altro le orobiche guidate da coach Cominetti, esordienti ai Playoff ma con un trofeo stagionale già in bacheca, la Coppa Italia di Serie A2.

Alle 18, spazio a Itas Trentino contro Valsabbina Millenium Brescia, due squadre che negli ultimi anni hanno alternativamente impresso una forte impronta sul campionato cadetto, entrambe con un passato in Serie A1. In Pool Promozione le giallonere hanno vinto entrambi i confronti al tie-break, in due partite sudate e sofferte. Storico il doppio precedente in Finale Promozione della stagione 2022-23, che regalò alle trentine l’accesso alla Serie A1 e negò a coach Beltrami, seduto a quel tempo sulla panchina delle lombarde, la gioia del salto di categoria.

Alla stessa ora, spazio anche a Olio Pantaleo Fasano contro Nuvolì Altafratte Padova, forse l’incontro più equilibrato del lotto considerato che nell’ex Girone B le padovane vinsero al tie-break in casa all’andata e le pugliesi trionfarono con lo stesso risultato al ritorno. La formazione di coach Totero è l’unica che è riuscita a raggiungere la terza fase da neopromossa, quella di coach Sinibaldi si affiderà all’esperienza playoff di Stocco e Maggipinto, già vincitrici della competizione nel 2022-23 con Trento e nel 2018-19 con Caserta.

Il focus degli appassionati non sarà però esclusivamente sui playoff perché parallelamente si disputerà la penultima giornata della Pool Salvezza. Per una combinazione del calendario, tutte e quattro le squadre ancora in gioco saranno impegnate in trasferta. Dentro o fuori per la Clerici Auto Concorezzo, penultima con 16 punti, che aprirà il turno sabato 28 marzo alle ore 18 contro la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Domenica alle 16 le prime a scendere in campo saranno le azzurrine del Club Italia, terzultime a quota 19 punti a -2 dalla èpiù Casalmaggiore e -3 dalla Marsala Volley, di scena invece alle 17. Le federali sfideranno la capolista Panbiscò Leonessa Altamura, le casalasche affronteranno il derby contro la Trasporti Bressan Offanengo mentre le siciliane voleranno dalla già retrocessa Volley Modena.

LE QUATTRO SFIDE-

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo il test di mercoledì con l’Aduna Padova, l’Itas Trentino entra nella fase conclusiva di avvicinamento all’importante sfida in programma domenica 29 marzo alla BTS Arena: alle ore 18, infatti, le gialloblù ospiteranno nel principale impianto della città, diventato la “casa” dell’Itas Trentino per l’ultima fase della stagione, la Valsabbina Millenium Brescia per l’andata dei quarti di finale dei Playoff Promozione. Le due squadre si sono affrontate due volte nel corso della stagione e in entrambe le gare della seconda fase il successo è andato alla formazione bresciana che ha però dovuto lottare fino al quinto set- La squadra trentina, oggi guidata da coach Alessandro Beltrami, è una rivale storica per Millenium e, quasi come fosse uno scherzo del destino, proprio l’ultima con cui Brescia si è confrontata nella più recente occasione in cui ha disputato i Playoff. Era il 10 maggio 2023 e, al PalaGeorge, Valsabbina e Itas si sfidavano per la Finalissima: in quel contesto, fu proprio Trento, in cui militavano anche Francesca Michieletto e coach Leonardo Camarini, a festeggiare.

PRECEDENTI: 9 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Itas Trentino)

EX: Alice Pamio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Francesca Michieletto a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024; Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Leonardo Camarini a Trentino Volley nel 2022/2023



Alice Pamio (Itas Trentino)- « Finalmente iniziano i tanto attesi e desiderati Playoff. Il nostro cammino non è stato certamente semplice, ma possiamo dire che nonostante le difficoltà incontrate, legate soprattutto ai numerosi infortuni, siamo giunte fino a qui per poterci giocare la promozione nel momento più bello dell’anno. Noi atlete viviamo per momenti come questi e siamo molto contente di poter giocare in un palazzetto ricco di storia come la BTS Arena: è un luogo simbolo per Trento e per i tifosi di pallavolo, quindi il nostro obiettivo sarà quello di portare in campo tutta l’energia e la voglia di vincere che abbiamo. Brescia non è una squadra facile da battere, ma in entrambe le gare della Pool Promozione siamo riuscite a trascinarle al tie break e a strappare un punto: questo significa che potremo giocarcela alla pari ».

Rossella Olivotto (Valsabbina Millenium Brescia)- « I Playoff sono un campionato a parte, perchè si parte 0-0. Tutte le partite sono fondamentali e sono da giocarsi come delle finali, perchè non ci si può permettere passi falsi. Nei Quarti di Finale, affronteremo Trento che è una squadra che, nella Pool Promozione, ci ha dato del filo da torcere. E' una gruppo giovane, ma molto combattivo, forte soprattutto nel muro-difesa. Noi dovremo scendere in campo con la nostra aggressività e il nostro agonismo e pensare partita dopo partita, consapevoli del grande percorso fatto finora, del nostro valore e del bellissimo gruppo che abbiamo creato, che è molto unito. Ovviamente, avremo bisogno dei nostri tifosi che ci hanno seguito e supportato per tutta la stagione: ora più che mai abbiamo bisogno di loro e, quindi, invito tutti a seguirci a Trento e in questi Playoff per lottare e raggiungere insieme l'obiettivo finale ».

SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino

Che il momento più atteso della stagione abbia inizio. Domenica 29 marzo, alle ore 17, le Wolves ospiteranno Costa Volpino nella gara di andata dei Quarti di Finale dei Playoff Promozione (biglietti a partire da 5€ ridotto e 7€ intero già disponibili su Vivaticket oltre che al botteghino prima della gara). Al Palazzetto dello Sport di Roma le capitoline avranno il fattore campo dalla loro per cercare il primo successo stagionale contro la compagine sebina, che ha avuto la meglio in entrambi i confronti diretti della Regular Season. La sfida di ritorno si disputerà in terra lombarda mercoledì 1 aprile alle ore 20. Nello stesso lato del tabellone la Valsabbina Millenium Brescia se la vedrà con l’Itas Trentino, mentre nella parte opposta della griglia si giocheranno Nuvolì Altafratte Padova-Olio Pantaleo Fasano e Futura Giovani Busto Arsizio-Narconon Melendugno. I quarti di finale si disputeranno con la formula andata-ritorno con eventuale golden set (set di spareggio con le stesse regole del tie-break) in casa della migliore classificata, mentre semifinali e finali saranno al meglio delle tre gare.

PRECEDENTI: 2 (2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Teresa Maria Bosso (SMI Roma Volley): « Costa Volpino è una squadra molto affiatata che ci ha messo in seria difficoltà durante la Regular Season. Nella Pool Promozione abbiamo avuto un andamento altalenante ma adesso vogliamo iniziare con il piede giusto il nostro cammino nei playoff promozione ».

Nicole Busetti (C.B.L. Costa Volpino)- « Abbiamo lavorato bene fino a qui e vogliamo giocarcela fino alla fine. C’è voglia di scendere in campo, di mettere in pratica quello che abbiamo costruito in allenamento e di continuare il nostro percorso con fiducia, consapevolezza e orgoglio affrontando la partita con lo spirito giusto. Roma è una squadra molto difficile da affrontare perché è stata costruita per fare un campionato di alto livello. Non dobbiamo illuderci delle due vittorie ottenute in campionato perché adesso si partirà dallo zero a zero, ci daranno battaglia ma noi cercheremo di giocare al meglio le nostre carte perché in palio c’è l'accesso alla semifinale di promozione in A1 ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvolì Altafratte Padova

PRECEDENTI: 2 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Nessuno

Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Abbiamo lavorato una stagione intera per poter dire la nostra nella fase che prenderà il via domenica, arriveremo sicuramente con una sorta d’eccitazione perché l’aria dei playoff è diversa da quella del campionato, con la voglia di onorare l’impegno ma senza pressione, già il terzo posto in campionato è stato il traguardo più alto mai ottenuto da AltaFratte e pure i playoff promozione sono una novità per la società da Santa Giustina in Colle. Contro Fasano nella stagione regolare sono stati due tie-break terminati con la vittoria della squadra di casa, questo ci dà già la misura dell’impegno che andremo ad affrontare, la Olio Pantaleo è una squadra ben costruita attraverso la fusione tra giocatrici più e meno esperte dove però le seconde si sono rivelate ottimi innesti, una squadra costruita con logica ed equilibrio e dai buoni terminali d’attacco. Anche loro come noi hanno raggiunto l’obiettivo stagionale per cui sarà una gara a viso aperto e di fine stagione, da parte nostra dovremo convogliare in campo le poche energie rimaste, trasformare la pressione in spinta positiva ed importante inoltre sarà la tenuta mentale ».

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio

La Narconon Volley Melendugno apre ufficialmente i Playoff di Serie A2, sfidando nei Quarti di Finale la Futura Giovani Busto Arsizio. Venerdì 27 marzo, alle ore 20:30, al Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce, le biancorossonere scendono in campo per la gara di andata di un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. Di fronte c'è una delle formazioni più forti e attrezzate del campionato, ma i Playoff azzerano classifiche e gerarchie: in pallavolo, nulla è mai scritto prima che la palla tocchi terra. La stagione delle salentine ha già superato ogni aspettativa: terzo posto in regular season, semifinale di Coppa Italia e settimo posto in Pool Promozione. Un percorso costruito sulla coesione, sulla grinta e su una pallavolo fatta di intensità e carattere, che ha portato il Melendugno ad essere riconosciuto tra le realtà più rispettate della Serie A2. Primi in categoria per ace, secondi per muri punto, le salentine hanno le armi per rendere la sfida vera contro una Busto Arsizio reduce da sette vittorie consecutive in Pool Promozione. La gara di ritorno è in programma mercoledì 1° aprile alla Soevis Arena di Castellanza alle ore 20:30.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno)- « Giocare la prima gara dei Playoff in casa, davanti al nostro pubblico, è qualcosa di speciale. Questi sono i primi Playoff della storia del Melendugno e tutte noi vogliamo sprigionare tutto quello che abbiamo dentro per giocarcela fino in fondo e riscattare il risultato dell'ultima partita giocata proprio contro Busto Arsizio. Durante il campionato abbiamo dimostrato di non temere nessuno e di poter vincere con chiunque. Busto la conosco bene, è una squadra di grande livello, ma i Playoff sono un'altra competizione: si riparte da zero e tutto è possibile. Venerdì voglio sentire il palazzetto esplodere fin dal primo punto ».

Arita Ternava (Futura Giovani Busto Arsizio)- « A questo punto del campionato, ogni squadra ha alle spalle un calendario molto fitto e tutte le giocatrici avvertono un po' di stanchezza: rimanere concentrate, lucide e mentalmente forti sarà decisivo. Domani mi aspetto una partita molto intensa e combattuta. La gara di sabato scorso non conta più perché i Playoff sono una competizione diversa e si ricomincia da zero. Melendugno è una squadra forte, dobbiamo essere pronte ad una partita intensa dal primo all'ultimo punto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF PROMOZIONE-

Venerdì: 27 marzo 2026, ore 20.30

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Candeloro Eleonora, Mancuso Alberto

Domenica 29 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Resta Giuseppe, Galteri Andrea

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Bolici Giulio, Tundo Virginia

Olio Pantaleo Volley Fasano - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Viterbo Dalila, Pescatore Luca