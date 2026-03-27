Play Off Promozine: la Futura vince l'andata dei quarti con Melendugno

LECCE- Esordio scoppiettante dei Play Off Promozione che nel weekend manda in scena l'andata dei quarti di finale. La prima partita, giocata stasera in anticipo, fra Narconon Melendugno e Futura Giovani Busto Arsizio, ha regalato spettacolo. Cinque set giocati a tutta fra le due squadre con le bustocche alle fine vittoriose per 2-3 (20-25 19-25 25-19 25-23 12-15) dopo due ore e venti di partita.

Rimonte e contro-rimonte hanno tenuto gli spettatori incollati alle sedie. I primi due set sono stati gestiti senza troppi affanni dalle bustocche, che hanno aggredito subito l’incontro: nella prima frazione, la precisa regia di Sassolini ha fatto la differenza, rendendo illeggibile l’attacco della squadra di coach Tettamanti, a segno con tutte le sue effettive; nella seconda a fare la differenza è stato il servizio, letale con 4 ace, e i 10 errori complessivi delle pugliesi.

La sfida sembrava più che indirizzata verso un comodo 0-3, ma le ragazze di coach Giunta non avevano alcuna intenzione di fare da comparsa nei Playoff e hanno risposto con rabbia, sedando le offensive avversarie con una presenza a muro asfissiante, che ha messo a segno ben 10 muri punto nelle due frazioni lasciando l’attacco avversario al 15% e al 20% di efficienza. Le fiammate di Bulaich, 22 punti a fine partita, di Bassi (17 con ben 6 muri) e di Joly (15) hanno poi fatto la differenza, mandando l’incontro al quinto set.

La contesa si è protratta quindi al tie-break con l’inerzia tutta spostata dal lato pugliese, sospinta anche dal calore del pubblico di casa. Una carica che ha permesso alle padrone di casa di assaporare l’inaspettato colpaccio avanti 9-6 dopo il cambio campo, prima però che l’MVP Enneking (20 punti) e Farina (14, 4 muri) decidessero di marchiare la gara, realizzando rispettivamente 4 e 3 punti nel finale per il pareggio e poi il sorpasso fino all’epilogo firmato da un attacco vincente di Longobardi (14) sul 12-15. Con loro, in doppia cifra anche Taborelli (17).

Il confronto dei quarti di finale si concluderà mercoledì 1 aprile con la gara di ritorno. In caso di successo, di qualunque tipo, di Busto Arsizio, le lombarde si qualificheranno in semifinale, mentre con un successo da tre punti saranno le pugliesi ad accedere al turno successivo. Nell’eventualità in cui la partita termini invece con un tie-break a favore di Melendugno, si giocherà il decisivo Golden Set.

I protagonisti-

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « È stata una partita molto emozionante, vissuta in due fasi nettamente distinte. Nei primi due set le avversarie hanno spinto forte sull'acceleratore, portandosi avanti con merito. Poi però siamo stati bravi a cambiare marcia: abbiamo sistemato alcuni dettagli tattici e trovato il giusto atteggiamento al servizio, spingendo sui colpi fondamentali per metterle in difficoltà. Ora guardiamo al ritorno con fiducia. I play-off sono un campionato a sé, dove la classifica conta poco e ogni sfida è un 'dentro o fuori'. Sappiamo che a Busto sarà una battaglia e che dovremo vincere a ogni costo, ma andremo lì con una convinzione diversa, pronti a lottare su ogni pallone per ribaltare il risultato e continuare la nostra corsa ».

Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo partite cariche perché volevamo la vittoria solo che dopo i primi due set ci siamo un po' rilassate, forse troppo. Sapevamo che non era una partita facile perché loro in casa non mollano mai e infatti l'hanno dimostrato nel terzo set: sono state brave perché hanno riaperto la gara e ci hanno portato al tie-break mentre noi ci siamo ritrovate un po' scariche. Per fortuna al quinto set l'abbiamo spuntata con una bella reazione nel finale. Mercoledì ci aspetta un'altra battaglia a tutti gli effetti perché sappiamo che Melendugno verrà da noi per arrivare al Golden Set. Ricarichiamo un po’ le energie perché siamo veramente stanche e poi subito testa a gara-2 ».

Il tabellino-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (20-25 19-25 25-19 25-23 12-15) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Babatunde 8, Avenia 3, Bulaich Simian 22, Riparbelli 3, Bassi 17, Perfetto 3, Morandini (L), Joly 15, Colombino 1, Maruotti (L), Roserba, Gianfico, Sturniolo. All. Giunta.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 14, Taborelli 17, Longobardi 14, Rebora 9, Sassolini 4, Enneking 20, Blasi (L), Orlandi 1, Sormani, Nella, Aina (L), Ternava, Alberti, Talarico. All. Tettamanti.

ARBITRI: Candeloro, Mancuso

Durata set: 25', 24', 25', 31', 19'; Tot: 124'.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 270