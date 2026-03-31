Mercoledì e giovedì si gioca Gara 2 dei quarti

ROMA -Aspettative altissime sulle gara di ritorno dei quarti di finale dei Playoff Promozione. Dopo un primo turno acceso e combattuto, con due tie-break e in generale sfide aperte e combattute, le otto formazioni della Serie A2 Tigotà torneranno in campo, questa volta in casa della squadra con il miglior ranking, per ottenere la qualificazione alla Semifinali. Essendo scontri andata-ritorno, in caso di pari punti nei due incontri tra le contendenti (3-0/3-1 o doppio tie-break) si disputerà il Golden Set, un set ai 15 punti che decreterà la vincitrice.

Tre match in programma mercoledì 1 aprile. Fischio d’inizio alle ore 20 al PalaGeorge di Montichiari per Valsabbina Millenium Brescia contro Itas Trentino. La scorsa domenica, le giallonere hanno espugnato la BTS Arena in tre set, in una sfida comunque ben giocata dalle trentine che hanno tenuto testa alla miglior classificata del lotto in Pool Promozione. All’ex coach Beltrami servirà lo spirito visto nel terzo set di Gara 1 e il supporto di tutta la squadra per vincere da tre punti e rinviare ogni verdetto al Golden Set, che la squadra di coach Solforati cercherà invece in ogni modo di evitare vincendo almeno due set e facendo leva sulla qualità espressa nel primo confronto.

Alla stessa ora a qualche chilometro di distanza, grande attesa per Cbl Costa Volpino contro SMI Roma Volley. Quella tra orobiche e giallorosse è stata indubbiamente una delle partite più esaltanti del primo turno: le ragazze di coach Cuccarini hanno visto sfumare due volte il vantaggio nella Serie, prima con la rimonta ospite dal 2-0 al 2-2, poi con l’accelerazione decisiva al tie-break valsa il 14-16 dal 12-9. Per ottenere la qualificazione alle semifinali le capitoline dovranno vincere da tre o conquistare il tie-break e poi il Golden Set, mentre la formazione di coach Cominetti dovrà evitare ogni calo e vincere l’incontro per essere sicura del passaggio del turno.

Mezz’ora più tardi si rimane in Lombardia, con la sfida della Soevis Arena tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Narconon Volley Melendugno. Anche lo scontro tra bustocche e salentine ha tenuto gli appassionati sulle spine: le pugliesi hanno sfiorato la vittoria rimontando le ragazze di coach Tettamanti da uno svantaggio di 0-2, ma poi hanno lasciato spazio alle avversarie nel decisivo tie-break. Ora, le ragazze di coach Giunta dovranno puntare al successo pieno per essere certe di passare il turno, cercando di frenare le attaccanti lombarde che hanno fatto la differenza in Gara 1.

Infine, in programma giovedì 2 aprile alle ore 20 lo scontro tra la Nuvolì Altafratte Padova e l’Olio Pantaleo Fasano. Le pugliesi hanno messo in difficoltà le padovane nella gara d’andata, vincendo il primo set e andando vicinissime al successo del secondo, che avrebbe inevitabilmente cambiato la sfida. Ben cinque le ragazze in doppia cifra tra le file di coach Totero, a dimostrazione della grande varietà di colpi a disposizione di una squadra che solo lo scorso anno militava in Serie B1. La formazioni di coach Sinibaldi dovrà prestare la massima attenzione, puntando al successo di almeno due set per essere sicura dell’accesso alle Semifinali.

LE QUATTRO SFIDE-

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino

Si riaccendono i riflettori al PalaGeorge: dopo due trasferte (a Roma e Costa Volpino) in chiusura di Pool Promozione e dopo quella in terra trentina che ha inaugurato l'ultima fase del campionato, le Leonesse tornano nella propria tana per Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff. E lo fanno da favorite, visto che, in Gara 1, hanno superato l'Itas Trentino con un netto 3-0. Alla Banca Valsabbina Millenium Brescia basteranno, dunque, due set per staccare il pass per le Semifinali. In caso di parità, invece, sarà il Golden Set a decretare il passaggio del turno. Fischio d'inizio mercoledì 1 aprile, alle 20. Dopo aver sfiorato la promozione diretta (che è mancata per un solo punto di distanza da Talmassons), le Leonesse hanno approcciato i Playoff Promozione al meglio: con una prova di grande determinazione e carattere, Parrocchiale e compagne hanno archiviato la pratica Gara 1 in tre set. A soli tre giorni di distanza dall'andata, il PalaGeorge torna ad abbracciare la Valsabbina: davanti al proprio pubblico, l'obiettivo sarà staccare il pass per le Semifinali Playoff. Dopo una Pool Promozione chiusa con due sconfitte, che sono costate all'Itas la nona posizione (l'ultima a disposizione per l'accesso ai Playoff), la squadra di coach Beltrami non è riuscita a sbloccarsi nemmeno in Gara 1: dopo due set gestiti al meglio dalle ospiti, Trento ha mostrato i muscoli nell'ultimo parziale, non riuscendo però a contrastare il ribaltone finale delle bresciane. Al PalaGeorge, servirà quindi provare il tutto per tutto per sperare nel passaggio del turno.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Itas Trentino)

EX: Francesca Michieletto a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024; Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025; Alice Pamio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Leonardo Camarini a Trentino Volley nel 2022/2023; Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Caterina Schillkowski (Valsabbina Millenium Brescia)- « Contro Trento ci aspetta un'altra grande sfida. Dovremo continuare a esprimere il nostro gioco con la stessa intensità e qualità mostrata in Gara 1, sapendo che l'Itas farà di tutto per metterci in difficoltà. Partita dopo partita vogliamo crescere, rimanere concentrate, lavorare al massimo in ogni allenamento e non mollare. Mercoledì saremo nella nostra tana, al PalaGeorge: il vostro supporto sarà fondamentale per spingerci ancora più lontano e continuare il nostro cammino ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sarà l’ennesima sfida contro Brescia ma soprattutto per noi sarà l’ultima chiamata. Per questo abbiamo il dovere di provarci, cercando di ripartire dalle cose che domenica sono funzionate meglio e che ci hanno permesso di rimanere in partita in quasi tutte le fasi del match. Abbiamo peccato di leggerezza in alcuni aspetti del nostro gioco e abbiamo subito le prestazioni di alto livello di alcune giocatrici avversarie. L’impresa che ci attende sarà sicuramente molto complicata ma dopo una stagione lunga nella quale abbiamo mostrata coraggio e resilienza vogliamo provarci fino in fondo ».

C.B.L. Costa Volpino - SMI Roma Volley

Pallavolo CBL torna in campo per un mercoledì ad alta tensione, con in palio il pass per la semifinale dei play-off. Dopo la straordinaria rimonta conquistata a Roma, dallo 0-2 al 3-2, la squadra di coach Cominetti vuole completare l’opera davanti al pubblico di casa. Il recupero di Pistolesi ha portato nuove soluzioni alle volpine, mentre le sebíne possono contare anche su una statistica favorevole: in questa stagione Roma è stata battuta in tutte e tre le sfide disputate. L’unica ex della gara è Valeria Pizzolato. A Costa Volpino è atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere la CBL verso una semifinale che sarebbe un traguardo importante.

PRECEDENTI: 3 (3 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno



Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)- « Mercoledì giocheremo gara 2 contro Roma, sarà la partita decisiva per continuare i playoff. Roma è una squadra ben attrezzata e sapevamo che questo finale di stagione non sarebbe stato facile soprattutto per il periodo che abbiamo passato a causa di qualche infortunio, ma la vittoria di gara 1 ci ha ridato molta fiducia. abbiamo dimostrato che siamo pronte a batterci fino all’ultimo punto. anche se il tempo rimasto per allenarsi è poco stiamo continuando a lavorare su tutte le mancanze che si sono viste nelle ultime partite per poterci presentare al meglio! gara 1 è stata bellissima ma impegnativa, lo sarà sicuramente anche gara 2 e abbiamo bisogno di voi! vi aspettiamo numerosi al palaCBL per aiutarci e sostenerci come sempre! ».

Nikoleta Perović (SMI Roma Volley)- « All'andata abbiamo avuto molte occasioni per chiudere la partita ma non siamo riuscite a farlo. Adesso dobbiamo rimanere concentrate sul nostro obiettivo perché il futuro è ancora nelle nostre mani. Sappiamo che sarà una gara difficile e lotteremo su ogni palla fino all'ultimo punto ».

Nuvolì Altafratte Padova - Olio Pantaleo Volley Fasano

Non sarà la stessa aria quella che si respirerà giovedì sera a Trebaseleghe (ore 20:00), la cittadina che ospita le gare interne della Nuvolí AltaFratte Padova sarà teatro di gara2 dei quarti di finale dei playoff promozione di serie A2 Tigotà, con la squadra padovana che, dopo il successo sul campo di Fasano, tenterà la conquista del pass per la semifinale, un traguardo più vicino ma non certo facile anche dopo la vittoria per 1-3 in Puglia. Semifinale che sarebbe ancora una volta il punto più alto ottenuto dalla società da Santa Giustina in Colle, a provare a sbarrare la strada alle gialloblù saliranno in Veneto le pugliesi della Olio Pantaleo Volley Fasano, una squadra reduce dalla sconfitta interna di domenica sera e che non avrà altre soluzioni se non battere le tigri padovane per 0-3 o 1-3 e poi affidarsi al responso del golden set mentre se il match arrivasse al tie-break assicurerebbe matematicamente il passaggio del turno alle ragazze guidate da Marco Sinibaldi. Dopo la vittoria di domenica scorsa lo storico tra venete e pugliesi dice 2-1 per le prime, ma si è trattato sempre di match molto tirati per cui anche per giovedì sera i pronostici indicano una battaglia su ogni pallone. I numeri di gara1 dicono di una battuta che ha inciso poco in termini di ace ma che le pugliesi hanno sofferto maggiormente, di una ricezione che ha visto prevalere il trio “padovano” Sposetti, Maggipinto e Fiorio, di un attacco che in termini di efficenza ha visto preferire le centrali pugliesi Franceschini e Piacentini davanti alle tigri Bovo, Mazzon e Lisa Esposito, infine di un muro che è stato l’unico fondamentale a premiare la Olio Pantaleo col risultato di 17-12.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Nessuno



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Sono contento della prova messa in campo dalle ragazze a Fasano, c’era da superare l’aspetto psicologico dato dall’inizio della fase playoff ma direi che l’abbiamo fatto bene. Una buona ricezione e di riflesso un buon attacco ci hanno permesso di ottenere il miglior risultato stagionale contro le pugliesi, abbiamo subito di più a muro ma Fasano è una squadra molto fisica, dalle grandi altezze e questo lo mettiamo in preventivo anche se forse in attacco potevamo fare qualcosa meglio. In vista di gara2 dovremo cercare di recuperare dopo circa 25 ore di treno in due giorni, siamo tornati abbastanza provati e avremo poco tempo per preparare la gara di giovedì, nella quale il fattore casalingo sarà importante, giocare a Trebaseleghe ovviamente ci facilita essendoci abituati, dovremo mettere in campo un’altra gara solida, a partire dal servizio ».

Micaela Cofano (Direttore Sportivo Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Andremo a Padova a giocare la nostra partita, che potrebbe essere l ultima e quindi per noi ha anche un doppio valore, l'ultima volta tutti insieme. Consapevoli del percorso fatto e onorati di giocare i quarti del playoff contro una squadra come Padova, a questo punto metteremo in campo il meglio di noi con la massima serenità e un sano agonismo sportivo ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno

L’ultimo capitolo della sfida tra Futura Volley e Melendugno sarà quello decisivo e più avvincente: domani sera il match che andrà in scena in una Soevis Arena che si preannuncia caldissima assegnerà il prezioso biglietto per le semifinali dei Playoff Promozione. Busto Arsizio parte in pole position, forte del successo esterno centrato in Puglia venerdì scorso ma dovrà fare grande attenzione ad una Narconon che ha dimostrato di essere dura da battere. La rimonta dallo 0-2 con un tie-break poi condotto per larghi tratti dovrà ricordare alla squadra di coach Mauro Tettamanti che nulla è deciso; alle biancorosse servirà una gara di grande determinazione e concentrazione per poter centrare il prestigioso obiettivo delle semifinali. Ricordiamo che per passare il turno, Busto Arsizio dovrà vincere con qualsiasi risultato; un successo per 3-0 o 3-1 delle pugliesi rappresenterebbe il capolinea per le Cocche; un 3-2 per Melendugno rinvierebbe invece il verdetto al Golden Set (ai 15 punti). Chi la spunterà, in semifinale se la vedrà con la vincente dell’incrocio tra Fasano e Altafratte. Contesa come sempre interessante anche dal punto di vista delle cifre quella sull’asse lombardo-pugliese. La Narconon spicca per ace realizzati (prima con 180) e muri messi a segno (seconda assoluta con 299); Busto Arsizio riceve meglio (35,1% di perfetta) e attacca con più efficacia (39,4%).

PRECEDENTI: 5 (5 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Mi aspetto che quella di domani sarà una partita combattuta, Melendugno può essere imprevedibile. Dobbiamo rimanere concentrate, rispettare l'avversario e far valere il fattore-campo. Ci nutriamo dell'energia dei nostri tifosi e abbiamo bisogno di tutto il loro supporto per rendere la partita un successo! ».

Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)- « Venerdì sera abbiamo dimostrato che possiamo stare in campo con Busto punto a punto. Abbiamo sofferto, abbiamo lottato e siamo andate vicinissime a ribaltare tutto. Quell'energia che abbiamo sentito dal palazzetto ci ha dato una spinta incredibile e ce la portiamo dentro fino a mercoledì. Andiamo a Castellanza come un gruppo vivo e affamato, consapevoli di quello che siamo capaci di fare. La serie è aperta e noi ci crediamo. Fino alla fine ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF-

Mercoledì: 1 aprile 2026, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino Arbitri: De Nard Andrea, Ayroldi Raffaella

C.B.L. Costa Volpino - SMI Roma Volley Arbitri: Ancona Massimo, Papapietro Eustachio

Mercoledì: 1 aprile 2026, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Peccia Luigi, Cervellati Giulio

Giovedì: 2 aprile 2026, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Marani Azzurra, Bosica Gianclaudio

