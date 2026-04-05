Altamura vince a Concorezzo e chiude prima nella Pool Salvezza

Tolto qualche breve momento ad inizio secondo set, la formazione di coach Dell’Anna è sempre stato in controllo del match, prendendosi i tre parziali senza mai soffrire. I tanti errori, ben 26 di squadra (14 in battuta), non consentono alle padrone di casa di entrare in ritmo, trovando anche nel muro avversario (7 colpi vincenti) un ostacolo troppo grande da superare. Top scorer dell’incontro la solita Krasteva, 13 punti a referto (4 muri), premio di MVP per capitan Soriani (7).

I protagonisti-

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Il risultato non ci arride in quest'ultima giornata di campionato, ma sono comunque contento della prestazione offerta dalle giovani a cui abbiamo concesso minutaggio. Altamura, per larghi tratti della gara, al di là di Caracuta (tenuta a riposo) ha giocato con il sestetto titolare e le nostre giovani hanno dato delle risposte incoraggianti. In particolare, sono felice per la prova di Bizzotto, ma anche Da Pos, Brambilla e Bianchi hanno fatto molto bene. Era giusto dare loro la possibilità di esprimersi in questo palcoscenico perchè sono state molto importanti durante tutto questo cammino. Adesso è il momento di ricaricare le pile e di riposare. L'anno prossimo ci aspetta un campionato che, al momento, rappresenta un'incognita generale. Stiamo lavorando per allestire un roster competitivo per cercare di fare quella bella stagione che, purtroppo, quest'anno non ci è riuscita. E' stato comunque un torneo combattuto, nel quale ci è mancato un pizzico di cinismo nei momenti decisivi. Abbiamo perso tante partite 3-2, ma al di là di quello, abbiamo anche ottenuto vittorie importanti e di prestigio: in trasferta a Messina, Casalmaggiore e Roma ed in casa contro Marsala ed Imola. Non è un campionato da dimenticare, anche per una società che si è costituita da pochi mesi, a stagione in corso. Sicuramente l'esperienza di quest'anno ci aiuterà, anche a livello organizzativo, ad essere più efficaci nella prossima annata ».

Il tabellino-

CLERICI AUTO CONCOREZZO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 0-3 (19-25 22-25 20-25) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 8, Bizzotto 9, Stival 7, Bianchi 7, Veneriano 4, Da Pos 1, Rocca (L), Bernasconi 4, Ghezzi 1, Brambilla (L), Trevisan, Purashaj. All. Reali.

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Soriani 7, Serafini 1, Bierria 8, Pulliero 5, Krasteva 13, Arciprete 1, Biagini (L), Evola 7, Riva 5, Chiesa 2, Caracuta, D'Onofrio (L), Monitillo, Ungaro. All. Dell'Anna.

ARBITRI: De Luca, Galletti.

Durata set: 21', 26', 26'; Tot: 73'.

MVP: Valentina Soriani (Panbiscò Leonessa Altamura)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA POOL SALVEZZA-

Panbisco’ Leonessa Altamura 31 (11 – 5); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 29 (10 – 6); Marsala Volley 28 (9 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 27 (8 – 8); Clai Imola Volley 26 (9 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 26 (9 – 7); Club Italia 25 (9 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 12); Volley Modena 8 (3 – 13).