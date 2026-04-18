Volley Mercato: nuova avventura per Serena Ortolani: giocherà ad Imola

IMOLA (BOLOGNA)- Serena Ortolani non ha voglia di smettere di giocare. L'ex azzurra, appena annunciato l'addio alla Omag dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni contribuendo alla promozione in A1 e alla salvezza di quest'anno, ha deciso di prolungare ancora per un anno la propria gloriosa carriera firmando per la Clai Imola, formazione alla quale offrirà il solito contributo di esperienza portando con se un curriculum di altissimo livello e le note qualità di leader che ha sempre dimostrato in campo.