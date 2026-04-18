Volley Mercato: l'opposta tedesca Lena Grosse Scharmann a Perugia

PERUGIA -Prosegue la campagna di rafforzamento della Bartoccini MC Restauri Perugia. Dopo Natasza Ornoch è sbarcata al Pala Barton Energy l’opposto di nazionalità tedesca Lena Grosse Scharmann . L’atleta classe 1998 è reduce dall’esperienza in A2 con la formazione lombarda di Costa Volpino, dove ha vinto una Coppa Italia e sfiorato la promozione in A1 ai playoff. Scharmann è stata una delle protagoniste visti i 494 realizzati.

LA CARRIERA

Con i 494 punti realizzati, su 25 presenze, Lena Grosse Scharmann ha chiuso la stagione di A2 al quinto posto della speciale classifica delle ‘top spikers’. All’attivo anche 16 ace e 47 muri vincenti. La percentuale in attacco è stata del 43,4 con 993 attacchi di 431 vincenti. In Italia Scharmann ha vestito le maglie di MegaBox Savio Vallefoglia (stagione 2023-2024 in A1), Nuvolì Altafratte Padova (stagione 2024-2025 in A2) e Costa Colpino (stagione 2025-2026 in A2).

Le parole di Lena Grosse Scharmann

« Quando ho saputo dell’opportunità di venire a Perugia ho detto subito sì. Questa è una società di altissimo livello di cui tutti mi hanno parlato bene. E’ da anni nella pallavolo di grande livello e poi c’è una città meravigliosa, per cultura e tradizioni. Sono amante del cioccolato e qui potrò gustarlo in tanti modi ».

Sharmann racconta la sua storia pallavolistica e avverte in vista del prossimo campionato di serie A2.

« Sono cresciuta in Germania, dove ho giocato per cinque anni in Bundesliga. Un campionato che non è tanto diverso da quello italiano sul piano tecnico. La vera differenza è che in Germania ci sono poche giocatrici e tanti stranieri rispetto all’Italia. La serie A2 è diventata un campionato molto tecnico e difficile sul piano agonistico. Tutte le squadre sono molto attrezzate e difendono benissimo ».

Le parole del Direttore Sportivo Remo Ambroglini

« Siamo molto contenti di Lena, perché è il terzo anno che gioca in Italia ed è arrivata ad un livello importante di maturazione tecnica e di personalità. Quest’anno ha fatto benissimo, mettendo a segno tantissimi punti, con una squadra che ha sfiorato la promozione. E’ la seconda straniera che presentiamo e credo che ci fermeremo qui, anche se il regolamento ci permette altri innesti. Stiamo costruendo un roster in grado di stare al vertice della categoria e di giocarsi le sue chance di promozione. Vedo che altre quattro-cinque squadre stanno lavorando bene. Sarà un campionato difficile, con una formula nuova, ma noi siamo molto fiduciosi ».