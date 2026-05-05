Volley Mercato: Perugia mette al centro Claudia Consoli

PERUGIA -Il presidente Antonio Bartoccini porta a Perugia un'altra giocatrice dal sicuro rendimento in vista della prossima stagione. Nelle file delle Black Angels arriva Claudia Consoli . Classe 2002, conosce molto bene la categoria per averla affrontata nell’ultima stagione con la maglia della SMI Roma Volley e per averla vinta due stagioni fa, insieme alla Coppa Italia di categoria, tra le file di San Giovanni in Marignano. La giocatrice di origini romane ha avuto il suo primo contatto con Perugia e il PalaBarton Energy nel pomeriggio di lunedì 4 maggio.

LA CARRIERA-

Nata a Roma il 4 febbraio del 2002, Consoli ha mosso i primi passi nella pallavolo che conta proprio nella capitale con Volleyrò Casal de’ Pazzi e Roma Volley. Poi la doppia esperienza con San Giovanni in Marignano, con in mezzo la stagione a Brescia (2022-2023). Nell’annata appena conclusa ha indossato ancora la maglia di Roma Volley, disputando i playoff promozione e mettendo insieme statistiche davvero interessanti: 26 partite giocate e 231 punti realizzati, 15 ace, 52 muri vincenti e una percentuale di attacco del 42,1. Nel palmares due campionati di serie A2, con le maglia di Roma (2021) e San Giovanni Marignano (2025) e una Coppa Italia di serie A2 sempre in Romagna (2025).

Le parole di Claudia Consoli

« Sono davvero entusiasta di essere qui con un unico obiettivo, che non diciamo per scaramanzia, ma sappiamo tutti qual è. Sono felice di ritrovare Cecilia Nicolini con cui ho condiviso l’esperienza a San Giovanni in Marignano. Non vedo l’ora di iniziare. Che giocatrice sono? Una trascinatrice, che si esalta quando ci sono i momenti di difficoltà e c’è da tirare fuori la grinta. So che Perugia è una città molto vicina alla pallavolo e questo per me è uno stimolo importante, visto che vengo da una realtà come Roma, dove il volley non è molto considerato. La società poi è di alto livello, ho avuto delle ottime referenze su dirigenza e staff. Ci aspetta un campionato di A2 ricco di insidie, dove ogni partita sarà una battaglia. Sono qui per vincere e insieme ci riusciremo ».