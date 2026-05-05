Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley mercato: Cuneo sceglie l'opposta Francesca McBride

Cuneo aggiunge un nuovo tassello al reparto offensivo con l’ingaggio della giovane statunitense, pronta a portare fisicità ed efficacia dopo le esperienze tra college ed Europa.
2 min
McBridehonda
Volley mercato: Cuneo sceglie l'opposta Francesca McBride

CUNEO- Francesca McBride approda in Italia per completare il pacchetto delle opposte del Cuneo Granda Volley per la prossima stagione. La giocatrice statunitense, nata nel 2002, porterà in Serie A1 energia, forza in attacco e soluzioni offensive che potranno rivelarsi decisive per le Gatte.

LA CARRIERA-

Francesca ha seguito il percorso di tantissime giocatrici statunitensi: college e poi passaggio oltre oceano. Dal 2020 al 2023 affronta il campionato universitario con la Mississippi State University, cambiando poi nel 2024 e passando all’East California University. Dopodiché arriva il grande salto verso il professionismo e l’Europa. Il primo passo è in Svizzera con l’Infomaniak Geneve, dove mostra le sue qualità. L’anno successivo viene notata dal Sakarya con cui gioca la stagione 2025-26 in Turchia.

Le parole di Francesca McBride

«Sento gratitudine e motivazione. Ogni opportunità di giocare ad alto livello non va mai data per scontata. Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra».

 Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

«Accogliamo a Cuneo Francesca McBride per la prossima stagione. Pensiamo che abbia talento e qualità da mostrare in Serie A1, grazie al costante lavoro in palestra con il nostro staff».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS