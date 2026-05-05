Volley mercato: Cuneo sceglie l'opposta Francesca McBride

CUNEO- Francesca McBride approda in Italia per completare il pacchetto delle opposte del Cuneo Granda Volley per la prossima stagione. La giocatrice statunitense, nata nel 2002, porterà in Serie A1 energia, forza in attacco e soluzioni offensive che potranno rivelarsi decisive per le Gatte.
LA CARRIERA-
Francesca ha seguito il percorso di tantissime giocatrici statunitensi: college e poi passaggio oltre oceano. Dal 2020 al 2023 affronta il campionato universitario con la Mississippi State University, cambiando poi nel 2024 e passando all’East California University. Dopodiché arriva il grande salto verso il professionismo e l’Europa. Il primo passo è in Svizzera con l’Infomaniak Geneve, dove mostra le sue qualità. L’anno successivo viene notata dal Sakarya con cui gioca la stagione 2025-26 in Turchia.
Le parole di Francesca McBride
«Sento gratitudine e motivazione. Ogni opportunità di giocare ad alto livello non va mai data per scontata. Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra».
Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini
«Accogliamo a Cuneo Francesca McBride per la prossima stagione. Pensiamo che abbia talento e qualità da mostrare in Serie A1, grazie al costante lavoro in palestra con il nostro staff».