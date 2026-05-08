Volley Mercato: Perugia mette in difesa Aurora Brambilla 

LA CARRIERA-

La giocatrice milanese nella stagione appena conclusa ha indossato la maglia della Clerici Auto Concorezzo, nel campionato di serie A2. Nella stagione appena conclusa ha messo insieme 18 presenze e una buona percentuale in ricezione: 43,7. Brambilla ha iniziato il percorso pallavolistico all’età di sei anni a Busnago, società con cui ha disputato i campionati fino all’Under 16. Ha poi proseguito con le giovanili nel Vero Volley, dove ha trascorso tre anni, e raggiunto traguardi importanti tra cui: la vittoria di tutti i titoli provinciali e regionali di categoria e la conquista di una medaglia di bronzo alle finali nazionali. Aurora ha già calcato un palcoscenico prestigioso come quello dell’Allianz Cloud di Milano, quando nella stagione 2024-2025 è stata convocata dal Vero Volley nella sfida contro Novara. Aurora viene da una famiglia di sportivi, visto che il padre Massimo è un ex calciatore professionista (tra le altre di Torino, Siena e Cagliari) e oggi è il tecnico della Juventus Next Gen., mentre il fratello Alessio è il centrocampista del Bra, formazione che milita nel campionato di serie C.

Le parole di Aurora Brambilla

« Per me è un onore essere qua e non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ho delle ottime sensazioni, insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sarà una stagione di crescita a livello personale e anche sul piano tecnico. Cercherò di prendere esempio dalle compagne più esperte e allo stesso tempo di ritagliarmi il mio spazio. Una famiglia di sportivi? Mio papà ci ha trasmesso sin da piccoli l’importanza di fare sacrifici nelle varie discipline sportive in cui ci siamo cimentati. Abbiamo tutti questo gene, ci capiamo al volo ».

Per Brambilla Perugia rappresenta un trampolino di lancio ma anche la prima vera esperienza lontano da casa.

« Dopo anni in cui ho giocato a cinque minuti da casa, sentivo l’esigenza di vivere una situazione del genere. Ho già visitato il centro storico, della città e della società tutti mi hanno parlato bene ».

Chiusura dedicata al prossimo campionato.

« La A2 è una categoria tosta, con tante partite. Ci sono squadre che si stanno attrezzando per il vertice, noi abbiamo i mezzi per giocarcela fino alla fine ».