Volley mercato: Alessia Mazzaro approda a Macerata

MACERATA( MC)- La CBF Balducci HR Macerata aggiunge esperienza internazionale e qualità al proprio roster in vista del ritorno in Serie A1. Il club arancionero ha annunciato l’ingaggio di Alessia Mazzaro, centrale classe 1998 che nel corso della sua carriera ha collezionato esperienze importanti tra massimo campionato, coppe europee e Nazionale italiana. Reduce dall’ultima stagione disputata a Perugia, la giocatrice lombarda approda nelle Marche per mettere la propria solidità e il proprio bagaglio tecnico al servizio della formazione guidata da coach Lionetti.

La carriera-

Alessia Mazzaro approda in arancionero dopo un percorso costruito stabilmente nel massimo campionato italiano. La centrale, lombarda di Saronno, gioca costantemente in A1 dalla stagione 2017/18, annata in cui ha esordito proprio nelle Marche con Filottrano, per poi vestire le maglie di Scandicci, Chieri (4 stagioni consecutive), Firenze, Novara e infine Perugia. Nel suo palmares con i Club di A1 spiccano le vittorie in Europa: la Challenge Cup conquistata con la Fenera Chieri nel 2022/23, oltre alla Wevza Cup nella stessa stagione, e la CEV Cup vinta con l’Igor Novara nel 2024/25.

Anche l’azzurro ha segnato con vari successi la carriera di Alessia Mazzaro: la neo arancionera ha conquistato con la Nazionale seniores l’oro sia all’Europeo 2021 sia ai Giochi del Mediterraneo 2022. Con le Nazionali giovanili, invece, ha vestito le maglie di Under 18, Under 19 e Under 23, vincendo da azzurrina il Mondiale Under 18 del 2015.

Prima dell’approdo nel massimo campionato, per Alessia Mazzaro primi passi da giovanissima in Serie A2 a Monza e Filottrano dal 2015 al 2017, con due promozioni consecutive in A1 ottenute e anche la vittoria della Coppa Italia di A2 nell’esperienza nelle Marche, regione che ora ritroverà con la maglia della CBF Balducci HR. A livello giovanile, è cresciuta nei vivai di Cislago e Vero Volley, esordendo in Serie B a soli 14 anni.

Le parole di Alessia Mazzaro-

«Ho scelto la CBF Balducci HR Macerata perché fin da subito mi hanno colpita l’organizzazione e la passione di tutte le persone che ci sono dietro a questa società. Vedendo i risultati raggiunti dalle ragazze nelle scorse stagioni, ho pensato subito che fosse il posto giusto per me. Dalla prossima stagione mi aspetto un gruppo con grande voglia di combattere», ha aggiunto la nuova centrale arancionera. Da fuori è sempre sembrato un gruppo molto compatto e una società sempre vicina alle giocatrici. Ai tifosi voglio dire che da avversaria non è mai stato semplice venire a giocare a Macerata: sono la nostra forza, il nostro uomo in più in campo».