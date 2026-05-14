Volley Mercato: Francesca Michieletto schiaccerà a Perugia

PERUGIA- La Bartoccini MC Restauri Perugia completa il reparto di attacco con l’arrivo di Francesca Michieletto . Dopo la conferma di Alessia Fiesoli e il recente approdo al PalaBarton Energy di Natasza Ornoch e Lena Scharmman, il Presidente Bartoccini e il Ds Ambrogini hanno messo sotto contratto anche la forte laterale originaria di Trento (classe 1997) reduce dalla vittoria del campionato di A2 con la maglia della Valsabbina Millenium Brescia.

Le parole di Francesca Michieletto

« Per me è un vero onore essere qui in una città dove la pallavolo è a livelli altissimi ed è considerata uno degli sport principali. Ho scelto Perugia perché ho visto un progetto per vincere questo campionato e rimanere in serie A1. A me piace lavorare e lottare per degli obiettivi a lungo termine. A Brescia sono stata davvero bene, al di là della vittoria. Poi abbiamo fatto scelte diverse e sono contenta di essere a Perugia, dove voglio continuare a vincere. Che giocatrice sono? Una tuttofare, che vuole entrare in sintonia sin da subito con le compagne di squadra per arrivare insieme all’obiettivo. Conosco già alcune ragazze del roster e so che sulla loro volontà e abnegazione ci si potrà contare ».

Francesca è la primogenita di una famiglia di veri sportivi, con papà Riccardo che ha avuto una carriera importante nel volley, soprattutto a Parma. Il gene è stato trasferito anche al fratello Alessandro (classe 2001) noto schiacciatore della Itas Trentino. Nella pallavolo anche l’altra sorella Annalisa, mentre il più piccolo Andrea attualmente si dedica al calcio.

« Papà non ha mai spinto perché giocassimo a pallavolo. E’ una cosa che è cresciuta dentro di noi e ognuno l’ha adattata al proprio carattere e alla propria vita. Anche Alessandro a Perugia? Da Trento intanto sono arrivata io, poi vedremo. Chiaramente scherzo, lui prenderà le sue decisioni in autonomia come ha sempre fatto ».

Michieletto chiude con alcune considerazioni sulla serie A2.

« E’ un campionato vero, anche se piuttosto lungo. Servono gli attributi per vincerla, perché ogni partita è una battaglia. Qualche passo falso ci potrà stare, ma bisogna restare sempre sul pezzo ».