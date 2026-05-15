Volley Mercato: Aurora Pistolesi giocherà nel Monviso

LA CARRIERA-

Classe 1999, Aurora approda alla corte di coach Giovi dopo l’esperienza a Costa Volpino (A2). La toscana, cresciuta nel vivaio della Pallavolo Anderlini, esordisce in A1 con la Liu Jo Modena nel 2017. Per Aurora un lungo percorso in serie A2 iniziato con Baronissi e proseguito poi con Busto Arsizio, Marsala e Sassuolo. Nella stagione 2023-2024 ritorna in serie A1 con Bergamo e l’anno successivo approda poi a Brescia in A2.

Le parole di Aurora Pistolesi

« Quando mi è arrivata la proposta di Pinerolo sono stata subito entusiasta perché mi hanno sempre parlato bene della società e, visto da fuori durante le partite, il palazzetto mi ha sempre dato l’impressione di avere un’atmosfera magica, quindi sarà sicuramente bellissimo giocare con la maglia del Monviso. La società ha delle ambizioni alte ed io, da brava scaramantica, non parlo di obiettivi. Vengo sicuramente a Pinerolo con tanta voglia di fare e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne. Creare un bel gruppo sarà importante e spero che diventerà la nostra forza perché stare bene in palestra e lavorare sodo è fondamentale per raggiungere grandi obiettivi. Sono felicissima e non vedo l’ora di conoscere tutte le mie compagne e tutti i tifosi che spero di vedere numerosi al palazzetto ».