Volley Mercato: Giovanna Fratangelo nel roster di Perugia

Le parole di Giovanna Fratangelo

« Doveva andare così visto l’esperienza in prova di qualche stagione fa. Sono molto contenta di essere qui, spero di dare il mio contributo. Sono un’alzatrice che fa della tranquillità in campo una delle sue armi migliori. Nel mio ruolo è necessario mantenere i nervi saldi e cerco in questo di essere un punto di riferimento anche per le compagne di squadra. Il passaggio dalla B1 alla A2 sarà fondamentale per la mia carriera: sognavo la massima serie sin da quando ero piccola ».

Fratangelo si sofferma sulla società e sulle questioni ambientali.

« Questa è una realtà che in parte conoscevo: ho scelto di venire qui proprio perché so che si lavora ad alti livelli e c’è voglia di fare bene. Perugia è una città molto accogliente: tutti me ne hanno parlato bene. Ancora non l’ho visitata ma avrà modo e tempo di farlo ».