Volleyrò settimo siglillo: è Campione d'Italia Under 18

Venete d'argento, mentre il podio è stato completato dalla Moma Anderlini Modena, a segno 3-1 nella finale terzo-quarto posto contro Vero Volley Torneria Colombo.

L'epilogo per l'oro è stato ricco di emozioni, con un primo set equilibrato chiuso da Cortina Express con la fast di Gibelli (25-23), mentre nel secondo parziale la squadra di Stefano Gregoris sembrava lanciata in orbita (11-4). Qui è iniziato un altro copione, con la rimonta laziale e una lunga rincorsa culminata con l'aggancio a quota 21 con il muro di Champion. Sul 23-23, Volleyrò Cdp ha avuto la lucidità di conquistare un set point e poi sfruttarlo subito con Feriozzi. Nel terzo set, l'inerzia è proseguita a favore della squadra di Cristofani, con il Cortina Express Imoco che ha provato a rimanere a contatto (18-22) prima del 19-25 e del 2-1 avversario. Elastico nel punteggio, infine, nella quarta frazione (da 1-5 a 14-12) prima di un finale pirotecnico, con Champion in cattedra e con due errori in attacco di Enescu verso il 20-24. L'orgoglio delle campionesse d'Italia uscenti è uscito annullando tre match point, poi Baleva ha firmato il punto dello scudetto.

Tra le autorità presenti all'epilogo delle BigMat finali nazionali giovanili Federica Picchi, sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia, Silvia Strigazzi consigliera federale, Piero Cezza e Marco Spozio (presidente e vicepresidente Fipav Lombardia), Pasquale Losapio (presidente Fipav Cremona-Lodi), Giovanni Rossoni (sindaco di Offanengo) e Cristian e Silvia Bressan (presidente e vicepresidente Volley Offanengo).

Le parole del tecnico del Volleyrò Luca Cristofani

« Abbiamo giocato una buonissima gara, ma anche Imoco si è rivelata una buonissima squadra. Sono anni che queste due realtà lavorano a livelli molto alti. Forse siamo riusciti a dare qualcosa in più nei momenti importanti e tecnicamente siamo stati eccellenti a muro. Non abbiamo avuto un buon livello di bagher, ma è normale pagare qualcosa contro una squadra così alta. Le ragazze sono state fantastiche, non posso fare nomi, perché tutte lo sono state. Chi è entrato ha sempre spostato l'equilibrio in positivo, abbiamo lavorato bene di collettivo. Sembrano frasi fatte, ma chi ha visto la partita si è accorto di questo ».

Le parole della capitana del Volleyrò Layla Viti

« Emozione unica, siamo state una squadra fortissima, è una famiglia. Ho perso la voce dopo tutte queste partite, c'era un tifo così caloroso che non ci sentivamo in campo. Una cornice bellissima, davvero unica. Nella finale è stata una questione di momenti, siamo state più unite e ci abbiamo messo tanto cuore. E' un bellissimo tricolore ».

I premi individuali

Miglior palleggiatrice: Vanessa Hernandez Suarez (Volleyrò Cdp)

Miglior libero: Stella Cornelli (Moma Anderlini Modena)

Miglior centrale: Letizia Feriozzi (Volleyrò Cdp)

Miglior attaccante: Raisa Andreea Enescu (Cortina Express Imoco)

Mvp: Decelise Annalee Champion (Volleyrò Cdp).

Albo d’oro Under 18 Femminile

2025/26 VolleyRò CDP (Under 18)

2024/25, Cortina Express Imoco Volley (Under 18)

2023/24, Cortina Express Imoco Volley (Under 18)

2022/23, Imoco Volley Conegliano

2021/22, Imoco Volley Conegliano (Under 18)

2020/21, Imoco Volley Conegliano (Under 19)

2019/2020, finali non disputate

2018/19, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2017/18, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2016/17, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2015/16, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2014/15, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2013/14, Volleyrò Casal de Pazzi (Under 18)

2012/13, GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2011/12, GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2010/11, GSO Pall. Villa Cortese MI (Under 18)

2009/10, Joy Volley Vicenza (Under 18)

2008/09, Anderlini&Sassuolo (Under 18)

2007/08, Ottica Padrin Vicenza (Under 18)

2006/07, Amatori Orago Varese (Under 18)

2005/06, Più Sport Vicenza (Under 18)

2003/04, Involley Cambiano Chieri

2002/03, Sisa Arco Vicenza

2001/02, G. Pieralisi Jesi

2000/01, G. Pieralisi Jesi