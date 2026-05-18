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Volley mercato:Bergamo punta su Carletti  

Vestirà la maglia rossoblu la schiacciatrice reduce dalla vittoria della Challenge Cup con Vallefoglia. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha dichiarato ventiseienne toscana appena sottoscritto il contratto
3 min
volley bergamoChallenge Cup
Volley mercato:Bergamo punta su Carletti  

BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù Federica Carletti, schiacciatrice classe 2000 reduce da una stagione di grande crescita culminata con la vittoria della Challenge Cup insieme a Megabox Vallefoglia. Con il suo arrivo, il Volley Bergamo 1991 aggiunge al roster un’atleta giovane ma già abituata ad alti livelli, pronta a mettere il proprio talento al servizio della squadra nella nuova stagione di Serie A1.

La carriera- 

Giovane, esplosiva e già abituata ai palcoscenici internazionali, Carletti arriva a Bergamo portando entusiasmo, energia e una mentalità costruita attraverso esperienze importanti e obiettivi raggiunti con determinazione. La recente affermazione europea rappresenta una tappa significativa del suo percorso e certifica la sua crescita tecnica e caratteriale. Nel corso delle ultime stagioni, Federica ha saputo distinguersi per intensità in seconda linea, qualità offensive e capacità di incidere nei momenti chiave del match, caratteristiche che ne fanno un profilo di grande prospettiva per il progetto rossoblù. Cresciuta pallavolisticamente in uno dei vivai più competitivi del panorama italiano, Carletti ha costruito passo dopo passo il proprio percorso nel massimo campionato, dimostrando personalità e continuità anche nelle competizioni europee.

Le parole di Federica Carletti-

«Arrivare a Bergamo rappresenta per me una grandissima opportunità. Parliamo di una società storica, con grande tradizione e tifosi straordinari» ha raccontato Federica Carletti. Avevo voglia di mettermi ancora in gioco e continuare a crescere. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto per questa maglia».

La scheda-

Nata il: 14 marzo 2000

 Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 184 cm

Le Squadre-

 2018/20 – Montecchio

2020/21 – Futura Giovani Busto Arsizio

2021/23 – Pinerolo

 2023/24 – UYB Busto Arsizio

 2024/25 – Chieri

 2024/26 – Vallefoglia

Palmares-

 Challenge Cup: 1

 Campionato Serie A2: 1

 

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