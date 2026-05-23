Volley Mercato:Il Marsala punta su Maria Marcuzzi

La carriera-

Nonostante la giovane età, Maria Marcuzzi vanta un curriculum di assoluto spessore, costruito attraverso solide stagioni nel panorama nazionale della Serie B1. La sua formazione pallavolistica affonda le radici nel vivaio friulano, con le esperienze giovanili vissute tra la Rizzi Volley e il Team Pavia di Udine, tappe fondamentali che ne hanno forgiato il carattere e la visione di gioco. Negli ultimi anni, la giocatrice ha intrapreso un percorso di maturazione tecnica che l’ha vista protagonista in piazze competitive. Dopo l’esperienza al Volley Noventa, Marcuzzi ha vestito la maglia dell’Aduna Padova nella stagione 2024/25, per poi confermarsi nell’ultimo campionato tra le fila della Volley Group Schio. L’approdo a Marsala rappresenta per lei il naturale salto di qualità, una sfida ambiziosa per misurarsi finalmente con la Serie A2.

L’arrivo di Maria Marcuzzi si inserisce in una strategia di mercato oculata e ambiziosa, volta a costruire un roster capace di interpretare al meglio il gioco tecnico e dinamico richiesto da Coach Guadalupi. La centrale friulana trova un ambiente già galvanizzato dagli ultimi significativi movimenti di mercato: la conferma della capitana Giulia Caserta, l’affidabilità di Luna Cicola, il ritorno dell’opposto Federica Nonnati, la classe della schiacciatrice Elisa Bole e l’importante rinnovo di Erin Grippo compongono, insieme alla continuità in panchina dell’Assistant Coach Lucio Tomasella, una base solida e di alto profilo.

Le parole di Maria Marcuzzi-