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Volley mercato: Puck Hoogers firma per Costa Volpino

Nuovo colpo di mercato per la formazione bergamasca, che si assicura le prestazioni della giovane banda olandese reduce da una positiva stagione in Serie A2. Un innesto internazionale che aggiunge qualità ed esperienza al reparto schiacciatrici in vista del prossimo campionato
2 min
Hoogerspallavolo cbl
Volley mercato: Puck Hoogers firma per Costa Volpino
COSTA VOLPINO (BERGAMO)-  Puck Hoogers arriva alla Pallavolo CBL. Schiacciatrice olandese classe 2003, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della CLAI Imola in Serie A2, mettendosi in evidenza come una delle giocatrici più interessanti del campionato. Hoogers è il quarto innesto del mercato di Costa Volpino dopo Viscioni, Talarico e Longobardi.

La carriera-

Atleta dal profilo internazionale, Hoogers ha iniziato il proprio percorso pallavolistico nel Velden, per poi esordire nella massima divisione olandese con la maglia del Flamingo’s. In Eredivisie ha giocato anche con il Talent Team, prima di intraprendere diverse esperienze all’estero: in Germania con l’FTSV Straubing, in Francia con il Nancy nella Ligue A, in Svizzera con il Lugano nella Lega Nazionale A e in Portogallo con il Porto, con cui ha conquistato la Coppa Iberica, prima dell’approdo in Italia nella scorsa stagione.

Nel suo percorso anche l’esperienza con la nazionale olandese Under 21, con cui ha disputato il Mondiale di categoria nel 2023.

Le parole di Puck Hoogers-

«Sono pronta e affamata per questa nuova stagione. Sono determinata a migliorare, a superare i miei limiti e spero di vincere e divertirmi insieme alle mie nuove compagne»

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto -

«Hoogers è una schiacciatrice dal grande potenziale offensivo. Al suo primo anno in Italia ha già attirato l’attenzione di moltissime società grazie alle sue qualità in attacco. Siamo molto felici che abbia scelto il nostro progetto e siamo convinti che qui potrà compiere il definitivo salto di qualità nel campionato italiano».

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