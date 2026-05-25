Volley mercato: Puck Hoogers firma per Costa Volpino

Atleta dal profilo internazionale, Hoogers ha iniziato il proprio percorso pallavolistico nel Velden, per poi esordire nella massima divisione olandese con la maglia del Flamingo’s. In Eredivisie ha giocato anche con il Talent Team, prima di intraprendere diverse esperienze all’estero: in Germania con l’FTSV Straubing, in Francia con il Nancy nella Ligue A, in Svizzera con il Lugano nella Lega Nazionale A e in Portogallo con il Porto, con cui ha conquistato la Coppa Iberica, prima dell’approdo in Italia nella scorsa stagione.

Nel suo percorso anche l’esperienza con la nazionale olandese Under 21, con cui ha disputato il Mondiale di categoria nel 2023.

Le parole di Puck Hoogers-

«Sono pronta e affamata per questa nuova stagione. Sono determinata a migliorare, a superare i miei limiti e spero di vincere e divertirmi insieme alle mie nuove compagne»

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto -

«Hoogers è una schiacciatrice dal grande potenziale offensivo. Al suo primo anno in Italia ha già attirato l’attenzione di moltissime società grazie alle sue qualità in attacco. Siamo molto felici che abbia scelto il nostro progetto e siamo convinti che qui potrà compiere il definitivo salto di qualità nel campionato italiano».