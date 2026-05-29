Volley Mercato: Erika Esposito, gioventù e talento a Bergamo

BERGAMO- La nuova banda rossoblù prende forma: Erika Esposito vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione. Schiacciatrice di 185 centimetri, abbina elevazione, potenza in attacco e solidità in seconda linea, distinguendosi anche per personalità e capacità di reggere i ritmi. Talento giovane, personalità e qualità tecniche per una delle promesse più interessanti del panorama italiano, protagonista anche con le Nazionali giovanili azzurre. Il suo arrivo a Bergamo è stato annunciato sui social attraverso un reel realizzato a bordo di un autobus di ATB Bergamo, partner societario del Volley Bergamo 1991, in un connubio che ha unito simbolicamente il territorio, la città e il viaggio verso una nuova stagione.

LA CARRIERA-

Classe 2006, milanese di nascita e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio di Volleyrò Casal de’ Pazzi, Esposito arriva a Bergamo dopo esperienze importanti nel campionato di Serie A2 che ne hanno accelerato il percorso di crescita. Con le Nazionali giovanili italiane ha collezionato convocazioni e risultati di prestigio, conquistando anche il titolo mondiale Under 21 con l’Italia.

Le parole di Erika Esposito

« Ho scelto Bergamo perché è una società storica, ambiziosa e con una grande cultura del lavoro. Per una giovane atleta come me rappresenta l’ambiente ideale per crescere, migliorare e confrontarmi con un campionato di altissimo livello. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e iniziare questa nuova avventura ».