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Volley Mercato: Erika Esposito, gioventù e talento a Bergamo

La ventenne milanese cresciuta nel vivaio di Volleyrò Casal de’ Pazzi, dopo le positive esperienze in A2, è pronta all'esordio nel massimo campionato
2 min
espositoBergamo 1991
Volley Mercato: Erika Esposito, gioventù e talento a Bergamo

BERGAMO-La nuova banda rossoblù prende forma: Erika Esposito vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione. Schiacciatrice di 185 centimetri, abbina elevazione, potenza in attacco e solidità in seconda linea, distinguendosi anche per personalità e capacità di reggere i ritmi. Talento giovane, personalità e qualità tecniche per una delle promesse più interessanti del panorama italiano, protagonista anche con le Nazionali giovanili azzurre. Il suo arrivo a Bergamo è stato annunciato sui social attraverso un reel realizzato a bordo di un autobus di ATB Bergamo, partner societario del Volley Bergamo 1991, in un connubio che ha unito simbolicamente il territorio, la città e il viaggio verso una nuova stagione.

 LA CARRIERA-

 Classe 2006, milanese di nascita e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio di Volleyrò Casal de’ Pazzi, Esposito arriva a Bergamo dopo esperienze importanti nel campionato di Serie A2 che ne hanno accelerato il percorso di crescita.  Con le Nazionali giovanili italiane ha collezionato convocazioni e risultati di prestigio, conquistando anche il titolo mondiale Under 21 con l’Italia.

Le parole di Erika Esposito

 « Ho scelto Bergamo perché è una società storica, ambiziosa e con una grande cultura del lavoro. Per una giovane atleta come me rappresenta l’ambiente ideale per crescere, migliorare e confrontarmi con un campionato di altissimo livello. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e iniziare questa nuova avventura ».

 

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