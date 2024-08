Europei U 20 F:Erika Esposito presenta Italia-Belgio

SOFIA (BULGARIA)- La nazionale Under 20 Femminile di Gaetano Gagliardi, tira il fiato dopo le sette vittorie di fila nella Pool II, che è valsa anche la qualificazione ai Mondiali Under 21 del 2021, pronta a sfidare il Belgio nella semifinale di Sofia (venerdì 16 ore 17.30 italiane).

Dopo i successi contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia, ora arrivano le partite che contano, quelle che portano al titolo continentale, quello che la nostra nazionale detiene.

Le azzurrine, nella giornata di domani, effettueranno una seduta pesi e poi si alleneranno presso la Levski Sofia Hall.

Le parole della capitana Erika Esposito-

« La fase a gironi che abbiamo appena concluso è stata molto importante perché abbiamo sviluppato al meglio il nostro gioco e migliorato alcune situazioni. Le sette partite giocate a Dublino ci hanno permesso di affrontare avversari diversi e siamo state brave ad ottenere tutte le vittorie. Chiudere la pool da imbattute ci permette di affrontare le prossime sfide con tanta fiducia ».

Esposito poi aggiunge:

« Ogni squadra che abbiamo affrontato aveva un modo di giocare diverso e, quindi, le difficoltà ogni volta sono state differenti. Le formazioni che arrivano all’europeo sono tutte competitive e devi per forza giocare sempre al massimo. Nel corso del torneo abbiamo dimostrato il nostro valore, lasciando poco o niente alle avversarie che abbiamo incontrato. In semifinale contro il Belgio, sicuramente tutto questo bagaglio di esperienza ci servirà perché il livello si alza e le difficoltà non saranno certamente poche ».

Il tempo libero durante una manifestazione così lunga:

« Durante una competizione come questa, il tempo libero è davvero poco. Chiaramente, la maggior parte del tempo viene assorbita da sessioni video, allenamenti e gare. Comunque, per il resto del tempo cerchiamo di riposarci al meglio per recuperare tutte le forze. Poi vediamo dei film o serie TV ».

Le avversarie-



Palleggiatrici: Neufkens, Engels, Maes

Schiacciatrici: Layten, Bertels, Cos, Debout, Radovic

Centrali: Maes, Hauben, Vanhoecke, Wouters

Liberi: Debouck, Peeters

Allenatore: Robin Blondeel

LE CLASSIFICHE DELLA FASE A GIRONI-

POOL I: Turchia 7V (20p.), Belgio 6V (16p.), Bulgaria 4V (12p.), Croazia 4V (11p.), Spagna 4V (10p.), Olanda 2V (7p.), Slovenia 1V (7p.), Svezia 0V (1p.)

POOL II: Italia 7V (20p.), Polonia 6V (19p.), Repubblica Ceca 4V (12p.), Serbia 4V (11p.), Finlandia 3V (9p.), Ucraina 3V (9p.), Portogallo 1V (4p.)

CALENDARIO FASE FINALE-



Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 ore 14.30 Turchia-Polonia

16/8 ore 17.30 Italia-Belgio

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)