Volley Mercato: Fatim Kone riparte da Costa Volpino

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile della Pro Patria Milano, si trasferisce giovanissima alla Lilliput di Settimo Torinese, dove a soli 16 anni debutta in Serie A2.

Le sue qualità la portano presto a vestire la maglia delle nazionali giovanili azzurre, con cui conquista risultati prestigiosi: l’argento agli Europei Under 18, l’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea, il titolo mondiale Under 18 e, successivamente, quello europeo Under 19. Successi che le valgono anche la chiamata al Club Italia, esperienza grazie alla quale conosce la Serie A1, categoria nella quale milita anche con Il Bisonte Firenze, poco dopo aver conquistato l’argento ai Mondiali Under 20.

La sua carriera subisce poi una brusca frenata a causa di un grave infortunio al ginocchio dopo l’approdo a Bergamo. Fatim riparte però con determinazione da Chieri, sempre in Serie A1, vincendo una CEV Cup e una Challenge Cup. Successivamente veste le maglie di Futura Volley e Altino in Serie A2, affrontando un nuovo stop dovuto a un altro intervento al ginocchio.

Le parole di Fatim Kone

« La mia sfida è crescere passo dopo passo, lavorando con attenzione e dando il meglio di me stessa ogni giorno ».

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto

« Fatim ha bisogno di tornare ad essere la giocatrice che tutti abbiamo ammirato prima del brutto infortunio. Ho grande fiducia in lei e credo possa tornare ai suoi livelli, perché, se così fosse, è una giocatrice capace di spostare gli equilibri ».