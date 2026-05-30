Volley Mercato:  a Messina la canadese Payton Henderson 

Giocatrice completa e fisicamente strutturata, Henderson abbina forza in attacco, efficacia al servizio e capacità di adattarsi ai ritmi di gioco, caratteristiche che le permettono ora di affrontare la prima esperienza nel volley europeo. L’approdo ad Akademia Sant’Anna rappresenta per la schiacciatrice canadese una nuova sfida professionale e, allo stesso tempo, un’opportunità importante per confrontarsi con un campionato competitivo come la Serie A2 italiana, mettendo il proprio bagaglio tecnico e atletico al servizio della squadra.

Il suo arrivo aggiunge profondità e soluzioni offensive al roster messinese, inserendo nel gruppo una giocatrice internazionale con entusiasmo, ambizione e importanti margini di crescita.

LA CARRIERA-

Dopo le prime esperienze con i Douglas College Royals, dove ha militato dal 2021 al 2023, la laterale canadese ha proseguito il proprio percorso con le University of Alberta Pandas, una delle realtà più prestigiose della pallavolo universitaria del Paese. Con la formazione di Alberta ha disputato tre stagioni consecutive ai massimi livelli del campionato U SPORTS, distinguendosi per continuità di rendimento e incisività in fase offensiva.