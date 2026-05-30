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Volley Mercato: la diciannovenne Sara Dadi a Marsala

Dopo l'esordio in A2 a Modena la schiacciatrice di Parma continua il suo percorso nel campionato cadetto chiamata da coach Dino Guadalupi
1 min
dodimarsala
Volley Mercato: la diciannovenne Sara Dadi a Marsala

MARSALA (TRAPANI)- Sara Dodi, che lo scorso anno ha esordito in A2 nelle file di Modena, nel prossimo campionato giocherà a Marsala. La promettente schiacciatrice di Parma sarà un elemento in più a disposizione di coach Guadalupi.

Le parole di Sara Dodi

« Sono felice di iniziare questa nuova esperienza in questa importante società. Fin dal primo momento ho percepito grande entusiasmo e voglia di fare bene, elementi che mi hanno convinta subito. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, i tifosi, lavorare insieme allo staff e dare il massimo in palestra e in campo per raggiungere gli obiettivi dioella stagione. Sarà una sfida importante, che affronterò con entusiasmo, impegno e tanta voglia di crescere ».

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