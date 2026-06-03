Volley Mercato: Emma Rizzieri da Messina a Trento

TRENTO -Sarà la rodigina Emma Rizzieri l'alter ego della confermata Sofia Monza nel ruolo di palleggiatrce dell’Itas Trentino 2026/27. L’arrivo della ventiquattrenne regista, che nella scorsa stagione ha affrontato le gialloblù con la maglia di Messina, inaugura il mercato in entrata di Trentino Volley, una sessione che si apre con l’ingaggio di un’atleta di ottimo spessore per la categoria, dotata di qualità importanti al palleggio e particolarmente abile anche in difesa, doti che ha messo in mostra sia nell’esperienza in terra siciliana, sia in quella precedente vissuta ad Imola, sempre in Serie A2. Quello di Emma Rizzieri è il primo volto nuovo del mercato estivo gialloblù: nella rosa dell’Itas Trentino di coach Beltrami va ad aggiungersi alle confermate Sofia Monza, Alice Pamio, Virginia Ristori Tomberli, Emily Colombo, Greta Iob e Rebecca Laporta.

LA CARRIERA

Nata a Rovigo il 27 agosto del 2002, ha iniziato a giocare a pallavolo nel settore giovanile di Bassano del Grappa, proseguendo poi il suo percorso di formazione a San Donà, uno dei principali vivai dell’intera penisola, dove ha esordito in B1 nel 2019/20, per poi accasarsi in A2 a Cutrofiano. Le avventura tra i cadetti a Cremona, Ostiano e Padova, precedono il ritorno nella seconda serie nazionale, con le ultime due annate trascorse ad Imola e Messina.

Le parole di Emma Rizzieri

“Sono molto felice di poter vivere questa nuova esperienza con Trentino Volley, mi sono avvicinata a casa e mi sento già a mio agio ; Trentino Volley è un Club molto ambizioso, con una grande esperienza alle spalle, per questo sono davvero onorata di poter vestire questa maglia. L’Itas Trentino l’ho affrontata recentemente da avversaria e l’impressione che ho avuto è quella di una società e di una squadra forte e con obiettivi chiari ed ambiziosi: ha saputo tenere testa alle altre squadre più quotate del campionato, giocandosela sempre alla pari con loro. Amo ovviamente palleggiare, ma pure difendere per rendermi utile alla squadra anche in questo fondamentale ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Quello di Emma Rizzieri rappresenta un innesto di qualità all’interno del nostro roster. È una atleta che ha maturato esperienze importanti nelle stagioni passate che ci permetterà di avere a disposizione un reparto palleggiatrici di primissimo ordine. La cosa che ci ha colpito maggiormente, oltre alle sue doti in palleggio, è l’aggressività che sa mettere in difesa e che trasferisce anche alle compagne di squadra. Fin dal primo incontro, inoltre, si è mostrata fin da subito entusiasta e motivata in vista di questa nuova esperienza con Trentino Volley ».