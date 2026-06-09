Volley Mercato: Ana Escamilla giocherà a Roma

LA CARRIERA

Nata ad Almeria in Spagna, 27 anni, 184 cm, nella scorsa stagione ha giocato nel massimo campionato turco con il Belediyespor e poi in quello rumeno, dove con l’Alba Blaj ha vinto la Coppa di Romania e disputato la finale Scudetto.

Giocatrice con ottime caratteristiche offensive, ha brillato nell’ultima partecipazione della Nazionale spagnola al Campionato del Mondo in Thailandia con 11 punti di media realizzati a partita contro Turchia, Canada e Bulgaria.

Ha già giocato in Italia, nel campionato di Serie A1 2020/21, con la UYBA Busto Arsizio. In precedenza aveva indossato le maglie di Logroño e Barcellona in Spagna e Potsdam in Bundesliga.

Dopo una lunga sosta per infortunio, recuperatasi completamente, ha indossato la maglia dell’Heidelberg Las Palmas con cui, nella stagione 2024/25, ha vinto il Campionato spagnolo.

Nella sua carriera ha vinto 2 Campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa di Spagna e 1 Coppa di Romania.

A livello individuale ha vinto, tra gli altri, nel 2026 il premio come Miglior Ricevitrice della CEV Champions League, nel 2021 e 2019 il premio come Miglior Realizzatrice della European Golden League, ed infine, nel 2018, il premio come Miglior Realizzatrice e Miglior Attaccante della Liga spagnola.