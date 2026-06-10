Volley Mercato: Giulia Polesello giocherà nella 'sua' Roma

La ventiduenne centrale cresciuta nel Volleyrò e nata nella Capitale, chiamata dalle wolves dopo la stagione vissuta ad Altino e le precedenti esperienze a Sant'Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano

10 giugno 2026, 15:41 1 min PoleselloFerraro Smi