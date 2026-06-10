Volley Mercato: Giulia Polesello giocherà nella 'sua' Roma

ROMA-Giulia Polesello, torna a giocare nella 'sua' Roma. La centrale ventiduenne, alta 185 cm, è una nuova giocatrice della Ferraro Smi Roma.
Giulia è una giocatrice in crescita che potrà dare un ottimo contributo alla squadra per la costruzione di un efficace muro difensivo.
LA CARRIERA-
Pur giovanissima, può già vantare, oltre all’ultima in Abruzzo, altre esperienze in serie A2 con Sant’Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano.
Formatasi nel vivaio del Volleyrò, ha vinto 2 scudetti giovanili, U.14 e U.17, conquistando, in una delle varie convocazioni con le nazionali giovanili, anche la medaglia d’argento ai Campionati Europei U.16 del 2018.