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Volley Mercato: Giulia Polesello giocherà nella 'sua' Roma

La ventiduenne centrale cresciuta nel Volleyrò e nata nella Capitale, chiamata dalle wolves dopo la stagione vissuta ad Altino e le precedenti esperienze a Sant'Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano
1 min
PoleselloFerraro Smi
Volley Mercato: Giulia Polesello giocherà nella 'sua' Roma

ROMA-Giulia Polesello, torna a giocare nella 'sua' Roma. La centrale ventiduenne, alta 185 cm, è una nuova giocatrice della Ferraro Smi Roma.

Giulia è una giocatrice in crescita che potrà dare un ottimo contributo alla squadra per la costruzione di un efficace muro difensivo.

LA CARRIERA-

Pur giovanissima, può già vantare, oltre all’ultima in Abruzzo, altre esperienze in serie A2 con Sant’Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano.

Formatasi nel vivaio del Volleyrò, ha vinto 2 scudetti giovanili, U.14 e U.17, conquistando, in una delle varie convocazioni con le nazionali giovanili, anche la medaglia d’argento ai Campionati Europei U.16 del 2018.

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