Volley Mercato: Brescia chiama Rachele Nardelli in A1

BRESCIA- Rachele Nardelli, dopo sei anni di A2, corona il suo sogno di esordire nella massima serie. La venicinquenne trentina è stata chiamata a far parte del roster della neo promossa Volley Millenium Brescia implementando il roster delle schiacciatrci. Rachele Nardelli sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno, alle ore 13, in diretta su Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia.