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Volley Mercato: Brescia chiama Rachele Nardelli in A1

La venticinquenne schiacciatrice trentina, negli ultimi due anni ad Offanengo, dopo sette stagioni in A2, è pronta al grande salto nel massimo campionato
1 min
NardelliMillenium
Volley Mercato: Brescia chiama Rachele Nardelli in A1

BRESCIA- Rachele Nardelli, dopo sei anni di A2, corona il suo sogno di esordire nella massima serie. La venicinquenne trentina è stata chiamata a far parte del roster della neo promossa Volley Millenium Brescia implementando il roster delle schiacciatrci. Rachele Nardelli sarà presentata ufficialmente giovedì 18 giugno, alle ore 13, in diretta su Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia.

LA CARRIERA

Rachele si avvicina alla pallavolo all’età di otto anni: dopo l’esperienza nel Marzola, approda a Trento per poi passare nell’Us Torri, in Serie B2. Nel 2019 arriva a Vigevano (B1), per poi esordire in Serie A, senza più lasciare la categoria cadetta, con Soverato (2020/2021). Dalla Calabria si sposta in Veneto, all’Anthea Vicenza (2021/2022) e all’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (2022/2023). Meno di un anno a Padova (2023/2024) per arrivare in corsa a Lecco, fino al trasferimento ad Offanengo, dove rimane per due stagioni (dal 2024 al 2026). Nella stagione terminata solo qualche mese fa, Nardelli ha collezionato 270 punti in 25 partite giocate, di cui 11 ace e 9 muri vincenti. Dopo sette stagioni in Serie A2, è pronta all’esordio nella massima serie con la maglia di Brescia.

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