Volley Mercato: la bomber ungherese Torok a Roma

ROMA- Ancora un innesto nel roster della Ferraro Smi Roma che ha tesserato la schiacciatrice ungherese Kata Torok, lo scorso anno a Marsala nel primo anno in Italia. Giocatrice capace di giocare indifferentemente posto 2 e posto 4 con un’ottima attitudine verso il gruppo, chiamata da coach Di Peco per essere un importante supporto per le compagne dentro e fuori dal campo. Ha scelto la maglia giallorossa numero 27.

LA CARRIERA-

Nata a Budapest in Ungheria, 28 anni, 182 cm, Schiacciatrice / Opposta, nella scorsa stagione ha vissuto la sua prima esperienza nel campionato italiano di serie A2, realizzando una media di 8 punti a partita, con la maglia di Marsala. Ha sviluppato la sua carriera principalmente nel campionato ungherese, dove, con la squadra del Vasas Obuda, ha praticamente dominato l’ultimo quinquennio della Extraliga vincendo 5 Campionati e 5 Coppe di Ungheria.

Nel suo palmares ci sono anche altri trofei 1 MEWZA Supercup, 1 MEWZA Cup, 1 Campionato Europeo Universitario e, a titolo individuale, 1 premio come Miglior Ricevitrice, 1 come Miglior Battitrice e 1 come Miglior Schiacciatrice del campionato ungherese.

Con la maglia della nazionale ungherese ha partecipato a 4 Campionati Europei e con il Club ha partecipato a CEV Champions League, CEV Cup e CEV Challenge League.