Volley Mercato: Leonarda Grabic, promessa croata per Talmassons

Con l’arrivo di Leonarda Grabić, la CDA Volley Talmassons FVG aggiunge un altro tassello di assoluto valore a un roster costruito per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie A2. Un investimento sul presente e sul futuro, nel segno della qualità, dell’ambizione e della crescita continua.

LA CARRIERA

Classe 2003, alta 186 centimetri, Grabić rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama pallavolistico europeo. Cresciuta nel Mladost Zagabria, ha già collezionato un curriculum di assoluto prestigio nonostante la giovane età. Con il club croato ha conquistato titoli nazionali e la MEVZA League, oltre ad aver maturato una preziosa esperienza internazionale in CEV Champions League, competizione nella quale, nella scorsa stagione, ha affrontato alcune delle migliori formazioni d’Europa, comprese le big della Serie A1 italiana.

A questo si aggiunge il percorso con la Nazionale maggiore della Croazia, che le ha permesso di confrontarsi fin da giovanissima con il massimo livello internazionale. Con il suo arrivo, la CDA aggiunge al reparto schiacciatrici una giocatrice capace di coniugare fisicità, qualità tecniche, esplosività e grandi margini di crescita, caratteristiche che si sposano perfettamente con il progetto tecnico della società friulana.

Le parole di Leonarda Grabić

«Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia della CDA Volley Talmassons. Per me sarà la prima esperienza lontano dalla Croazia e sono convinta che il campionato italiano sia il posto migliore dove continuare a crescere come giocatrice e come persona. Voglio portare alla CDA il mio spirito e il mio entusiasmo. So di arrivare in una società ambiziosa, che vuole fare bene, e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi. Darò tutto me stessa per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati ».

Le parole del tecnico Fabio Parazzoli

«Leonarda è un profilo internazionale giovanissimo ma già di grandissima prospettiva. Sarà la sua prima esperienza fuori dal campionato croato, ma a livello internazionale ha già accumulato un bagaglio importante grazie alle competizioni disputate con la Nazionale e con il Mladost Zagabria, oltre alle partite di Champions League, dove nella scorsa stagione si è messa in evidenza affrontando avversarie del calibro di Conegliano. È una giocatrice completa, con una grande struttura fisica ma anche ottime qualità tecniche. Per noi rappresenta un innesto di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto umano. In estate è stata impegnata con la Nazionale e speriamo possa continuare il proprio percorso internazionale anche con i prossimi appuntamenti, perché confrontarsi con il massimo livello non può che favorire ulteriormente la sua crescita.Si inserisce perfettamente nella filosofia della squadra: è giovane, ambiziosa, dotata di grande fisicità e soprattutto desiderosa di mettersi alla prova nel campionato italiano. Avrà la possibilità di lavorare quotidianamente in un ambiente competitivo e siamo convinti che, durante la stagione, potrà compiere un ulteriore salto di qualità.»

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

«Leonarda rappresenta un mix perfetto di gioventù, talento ed esperienza internazionale. Nonostante abbia soltanto 22 anni, ha già giocato con la Nazionale maggiore croata, ha disputato la Champions League e ha affrontato alcune delle squadre più forti del campionato italiano. Questo significa che, pur essendo molto giovane, è già abituata a confrontarsi con il massimo livello. Ci ha colpito soprattutto la sua voglia di crescere e di mettersi continuamente in discussione. Ha scelto per la prima volta di lasciare il proprio Paese proprio perché desiderava misurarsi con quello che, a mio avviso, è il campionato più bello e competitivo del mondo. Noi l’abbiamo accolta a braccia aperte perché crediamo fortemente nelle sue qualità. Sono convinto che possa diventare una delle piacevoli sorprese della stagione. Con il suo arrivo completiamo un reparto schiacciatrici di assoluto livello, estremamente competitivo, che permetterà a tutte le ragazze di allenarsi ogni giorno ad altissima intensità. Credo che abbiamo costruito un roster importante, frutto di una campagna acquisti pensata per essere protagonisti. La società ha fatto la propria parte e ora ci aspettiamo una risposta altrettanto importante dai nostri tifosi. Tutti gli sforzi che abbiamo sostenuto sono stati fatti per regalare loro una stagione diversa, ricca di entusiasmo e di ambizioni. Adesso abbiamo bisogno del loro sostegno: vogliamo sentire il calore del nostro pubblico e vivere insieme un campionato da protagonisti ».