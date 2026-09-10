Roma ospita il II Memorial Simonetta Avalle

ROMA - Roma e la pallavolo non dimenticano Simonetta Avalle, 'La Signora del Volley' prematuramente scomparsa nel 2025. Sabato 19 e domenica 20 settembre il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano ospiterà, dopo il successo della prima edizione, il II Memorial Simonetta Avalle, prestigioso quadrangolare di Serie A Femminile che vedrà protagoniste la Ferraro-SMI Roma Volley, CoGe Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley. Si attendono migliaia di appassionati, atlete ed atleti dei settori giovanili della Regione Lazio e tantissime famiglie.

L'evento è organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio, con il supporto della Regione Lazio e di Roma Capitale, per ricordare con affetto un'icona del nostro movimento come Simonetta Avalle.

Le parole del presidente della Fipav Roma Claudio Martinelli

« Simonetta non è stata soltanto una straordinaria figura tecnica e un pilastro per il movimento della pallavolo romana e nazionale, ma una guida, una maestra di vita e una presenza indimenticabile per generazioni di atlete e appassionati. Ricordarla sul campo, dove ha espresso la sua passione e il suo talento per oltre cinquant'anni con generosità e valori autentici, è il modo più bello per sentirla ancora accanto a noi e trasmettere il suo patrimonio umano ai più giovani. Vi aspettiamo tutti al Palazzetto per celebrarla con lo spettacolo della pallavolo di Serie A", ha dichiarato Claudio Martinelli, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma ».

Simonetta Avalle - Chi era “La Signora Del Volley”

Simonetta Avalle ha iniziato il proprio percorso nel suo quartiere, a Tor Sapienza, scrivendo, insieme al fratello Gianni, la storia di quella società e non solo, a partire da quel primo scudetto Under 15 che la rivelò al mondo. Pioniera del protagonismo delle donne nello sport, dopo la laurea in lettere e filosofia, la pallavolo è diventata la sua vita e, per oltre 50 anni, ha trascorso la maggior parte delle sue giornate su un campo da gioco, accompagnando e sostenendo le generazioni di ragazze che ha incontrato lungo il suo percorso.

Nel suo palmarès la Serie A giocata in piazze come Roma, Firenze, Reggio Calabria, Vicenza, Napoli, Arzano e poi quella coppa CEV conquistata il 21 febbraio del 1993 con il Colli Aniene. Non solo vittorie o presenze nel massimo campionato, perché da sempre la più grande soddisfazione rimarcata dalla coach di Tor Sapienza è relativa alle tante giocatrici lanciate e formate nel movimento pallavolistico italiano: tra tutte, impossibile non menzionare Manuela Leggeri, capitano della nazionale campione del mondo a Berlino nel 2002, o Simona Gioli, due volte sul tetto d’Europa e del mondo in maglia azzurra, o Monica De Gennaro, libero che, sotto la guida di Velasco, ha vinto l’oro olimpico a Parigi nel 2024, per poi aggiudicarsi l’iride mondiale in Thailandia lo scorso anno.

Ma più di ogni altro trofeo, aiutare a far sbocciare il talento delle giovani atlete è sempre stata la vera mission di Simonetta e dello sport di base. In un'intervista del 2022 a Sportmemory ebbe a dire:

« Le giovani sono come spugne, assorbono tutto. Prendevano da me quanto gli davo e questo realizzava me come allenatrice e loro come atlete per i progressi fatti ».

Come acquistare i biglietti

Promozioni Tesserati FIPAV: Tutte le informazioni, le modalità d'acquisto dedicate e i dettagli sulle promozioni riservate ai tesserati FIPAV sono consultabili direttamente sul sito ufficiale della Fipav Lazio.

Vendita libera: Per il pubblico generale, i biglietti sono acquistabili regolarmente online tramite la piattaforma TicketOne.