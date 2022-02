Egonu trascina Conegliano sul campo di Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La Prosecco Doc Conegliano, nell'anticipo della 6a giornata di ritorno, era chiamata al riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Monza. Il riscatto è arrivato su un campo difficile come quello di Busto Arsizio. La squadra di Santarelli si è imposta in tre set sudandosela contro la squadra di Musso che ha lottato strenuamente soprattutto nel terzo set. Dominatrice assoluta dell'incontro Paola Egonu, 29 punti e MVP del match.

Musso parte con Poulter-Mingardi, Olivotto-Stevanovic, Gray-L.Bosetti, libero Zannoni. Santarelli risponde con Wolosz-Egonu, Plummer-Courtney, Vuchkova-Folie, libero De Gennaro

Il primo set è la conferma se c’era bisogno che le Pantere ci sono ancora, eccome. La partenza della squadra di coach Musso è veemente, subito intense le lombarde volano 3-0 fino al primo tempo di Vuchkova che rompe il ghiaccio. Sulle ali dell’entusiasmo Poulter e Olivotto confezionano il contrattacco del 5-2 che fa suonare la sveglia gialloblù. La rimonta coincide con un turno di battuta efficace di Paola Egonu che si presenta in grande spolvero e giocherà un primo set da superstar (12 punti, 67% in attacco, 1 muro e 1 ace). Sui missili dell’azzurra, spesso in parallela, vengono punti pesanti per le compagne, prima Folie, poi Wolosz che vincono i duelli sotto rete per il 5-5.

L’unico punto di Mingardi e le inziative di Stevanovic rilanciano l’Unet al +3 (9-6), ma Conegliano più passano i minuti più carbura, un muro di Egonu, sempre nel vivo dell’azione, ragala il -1 (10-9), poi De Gennaro si supera sia in difesa che in costruzione. Plummer assiste Egonu con buone soluzioni in zona 4, e la Prosecco DOC Imoco arriva al pareggio a quota 16. Ora le Pantere mettono la freccia, prima Plummer è brava a muro, poi Vuchkova si fa valere e le venete salgono a +2 (16-18). Egonu continua a bombardare colpendo spesso in parallela, entra anche Sylla a puntellare (bene) la seconda linea per il rush finale, che si fa impegnativo quando le bustocche pareggiano a quota 21. Gray (4 punti nel set) e compagne si fanno minacciose, ma sale in cattedra Egonu con le sue battute micidiali, tra cui un ace, che mandano la Prosecco DOC Imoco al set point (21.-24). Chiude Rapha Folie al secondo tentativo, 22-25.

Il secondo set è molto bello per il notevole equilibrio fino alla fase centrale, con le due squadre che offrono spettacolo e azioni pregevoli, senza riuscire a fare il break e divertendo il pubblico dell’arena di Busto. Il primo allungo arriva sul 10-12 con il muro gialloblù in evidenza e il gioco veloce di capitan Wolosz che, con palla spesso in mano, alterna le sue attaccanti mettendo in difficoltà il muro delle padrone di casa. Busto non molla e risale avanti (15-14), ma è solo un sussulto che conferma la pericolosità delle padrone di casa appena c’è un minimo calo di tensione. pareggia Plummer con potenza, poi sorpassa Egonu veleggiando da seconda linea e chiudendo la parallela del 15-16.

Anche Folie si sbizzarrisce in palleggio, palla dietro per una Kathryn Plummer che gioca un set da “uragano” (8 punti e il 70% in attacco) e arriva il minibreak (16-18). Time out di coach Musso. Come nel primo set una volta rotti gli argini le Pantere giocano a ritmo sempre più vertiginoso, la difesa è impeccabile e i contrattacchi di Egonu e Plummer fanno male all’Unet che nonostante la buona resistenza di Stevanovic e Mingardi (6 punti nel set) non regge il ritmo e scivola a -5 (18-23). E’ la spallata decisiva di Wolosz e compagne, il 21-25 è di un’Egonu scatenata che sigla il 7° punto del suo set.

Inizio non facile per la Prosecco DOC Imoco che con Olivotto e Mingardi si dimostra gagliarda in avvio, mentre arriva anche qualche sbavatura delle Pantere per il 9-5 che costringe coach Santarelli a un prematuro time out. La Prosecco DOC Imoco per iniziare la rimonta si affida molto a Plummer (17 punti), in grande crescita dopo le ultime prestazioni “post covid”, ma Wolosz ha tante frecce al suo arco e continua a inventare: ora invita Egonu che con una doppietta delle sue rimette vicine le Pantere stasera in versione “rosé” alla E-Work Arena per celebrare la nuova linea di successo internazionale del Prosecco DOC. E appena Conegliano torna frizzante sono dolori per le avversarie, la capitana ora serve Courtney per il pareggio a quota 12, esulta il manipolo di tifosi gialloblù giunti a Busto a sostenere le proprie beniamine.

L’Unet prova a cambiare qualcosa (dentro Ungureanu, non inciderà), ma Egonu piazza il muro e le Pantere tornano avanti (13-14) avendo assorbito l’avvio sprint delle padrone di casa. Entra Sylla per il “giro dietro” mentre Egonu e compagne continuano a spingere: 13-15. La partita resta spettacolare, Busto ci prova con grinta, ma Conegliano non ha perso la voglia di combattere e trascinata da una Wolosz in grande spolvero incrementa inesorabilmente il margine (14-18) con i colpi di Egonu e il muro di Folie-Courtney. Poulter e compagne non mollano, Mingardi va a segno, poi un’Olivotto in ottima serata (16-18) tiene vicine le padrone di casa, ma Wolosz (ex di turno) con un colpo di prima tiene il +3. Al centro però il rebus Olivotto continua a essere digerito male dalle Pantere, gli attacchi della centrale di Busto e un paio di rari errori di Egonu rimettono le lombarde in carreggiata, 20-20.

Tutto da rifare, anzi Busto sembra crederci: l’esperienza di Stevanovic permette anche il sorpasso (21-22) per le padrone di casa che però come da copione nella partita nel finale si fanno sopraffare da una Prosecco DOC Imoco, brava, continua e lucida quando c’è da chiudere. Immediato controsorpasso di De Gennaro e compagne e il pubblico gialloblù si fa sentire: il 22-24 è di Egonu, poi Mingardi (15 punti nel match) annulla un match point, ma Paola Egonu chiude la sua magnifica partita (MVP con 29 punti e il 56% in attacco con 3 muri) con il punto del 23-25 che rilancia Conegliano capace di riscattarsi alla grande subito dopo il ko con Monza. Le Pantere ci sono!

I PROTAGONISTI-

Camilla Mingardi (Unet e-Work Busto Arsizio)- « Abbiamo combattuto in tutti i set, stando anche in alcune situazioni avanti, ma nei momenti clou ci sono mancati quell’agonismo e quella grinta in più che invece ha permesso loro di portare a casa i tre punti. Mi spiace soprattutto per il terzo set che abbiamo giocato bene. Credo che sia stasera che con Scandicci avremmo meritato qualcosa in più: qualche errorino di troppo, anche per lucidità, ci ha punito. Contro squadre così forti non puoi sbagliare nulla ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Era quello che ci voleva dopo la sconfitta con Monza. Avevamo qualche scoria di quella sconfitta ma ci tenevamo a buttarla via, a reagire. A tratti si è vista una bella pallavolo. Abbiamo fatto due buoni set, un terzo con tanti errori ma siamo stati bravi a riprenderlo dal 9-5 per loro. Sono contento perché ho visto un buon lavoro di squadra, le ragazze erano serene, felici. Ora torniamo in palestra a lavorare. Questi tre punti ci danno morale. Il cammino è ancora lungo, mancano ancora tre mesi e mezzo e gli obiettivi sono tanti e vogliamo dare il 100% per centrarli ».

IL TABELLINO-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (21-25 21-25 23-25)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 2, Stevanovic 8, Poulter 2, Gray 11, Olivotto 6, Mingardi 15, Zannoni (L), Ungureanu. Non entrate: Colombo, Battista, Bressan, Herrera Blanco, Monza, Cerbino (L). All. Musso.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz 2, Plummer 17, Vuchkova 5, Egonu 29, Courtney 4, Folie 5, De Gennaro (L), Sylla, Caravello. Non entrate: Gennari, Frosini, Fahr (L), Omoruyi, Munarini. All. Santarelli.

ARBITRI: Caretti, Rossi.

NOTE –Durata set: 25′, 25′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Paola Egonu (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1570