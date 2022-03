Queste le date dei Playoffs Femminili

ROMA- A due turni dalla conclusione della Regular Season sono state stabilite le date dei Play Off del campionato di A1 Femminile. Dopo le ultime due giornate che si giocheranno nei weekend del 26-27 marzo e del 2-3 aprile partiranno i quarti di finale che si giocheranno al meglio delle tre partite. Il via il 9 aprile, poi semifinali e finali. La serie della Finale Scudetto inizierà sabato 30 aprile alle ore 20.30, eventuale Gara 5 il 14 maggio Alla post season saranno ammesse le squadre classificatesi dalla prima all’ottava posizione, che si sfideranno secondo lo schema: 1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^.