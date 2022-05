Conegliano conquista il suo quinto scudetto

MONZA- Al termine di una sfida capace di esaltare il pubblico che gremiva l'Arena, la Prosecco Doc Conegliano ha conquistato il quinto scudetto della sua storia, decimo trofeo in bacheca in soli dieci anni di attività, battendo 2-3 (20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15) una Vero Volley Monza che ha venduto cara la pelle per cinque tiratissimi set. La maggiore classe di Egonu e compagne alla fine ha avuto ragione della formazione di Gaspari che comunque ha regalato al suo pubblico una serata indimeticabile. Ora dopo i brindisi per le neo Campionesse d'Italia, poco tempo per festeggiare, perchè i fari gialloblù sono già puntati sul grande ballo della SuperFinal di Champions League il 22 maggio con le eterne rivali del Vakifbank Istanbul.

Inizio partita di studio tra le due formazioni (5-5) con gli attacchi che gestiscono bene le situazioni di “cambio palla”. Il primo break viene grazie a un’invenzione di Asia Wolosz che in contrattacco smarca Plummer (5-7). La californiana è brava a mettere a terra gli interessanti palloni che la sua capitana le offre, anche in combinazione e la Prosecco DOC Imoco tiene il vantaggio (8-10). La squadra di casa, trascinata da un pubblico che ha riempito all’inverosimile l’Arena, non molla e torna sotto, l’errore di Egonu consente il pareggio )10-10), ma le Pantere tornano avanti con il muro di una Plummer (5 pt nel set) in grande spolvero (10-12) e si sentono anche i 200 tifosi gialloblù giunti in Brianza.

Si va ad elastico, Van Hecke chiude il nuovo pareggio, poi Monza sorpassa e prende il vantaggio (13-12). Come due pugili che se le suonano, c’è un controbreak 3-0 di Egonu e compagne (13-15), ma nessuna delle due contendenti riesce a dare continuità ai tentativi di fuga e si va punto a punto fino al rush finale. Sul +3 per Conegliano (15-18) c’è il primo time out per le padrone di casa.Entra Caravello a puntellare la seconda linea e la fase di contrattacco delle venete diventa irresistibile: il muro tocca, Egonu trasforma ed è +4 (15-19). Larson e Van Hecke tengono a galla la Vero Volley, ma capitan Wolosz continua a variare il gioco, De Kruijf mette a segno il 17-21. Monza ci prova con Rettke a muro (19-22), ma De Gennaro e compagne restano sul pezzo, respingono gli assalti finali delle brianzole e chiudono il set con Egonu (6 punti nel set) e l’attacco finale di Sylla: 20-25.

Le Pantere prendono il break subito in avvio di secondo set (3-5), ma Larson si carica il peso della rimonta sulle spalle, di forza riacciuffa la squadra di coach Santarelli e poi si inventa il sorpasso 6-5. La replica gialloblù non si fa attendere, Rapha Folie mura, De Kruijf piazza un bell’ace e le due supercentrali di Conegliano confezionano il +2 (6-8). La Prosecco DOC Imoco ora è concentrata a mille, il muro tocca, De Gennaro e Sylla (con l’aiuto di Caravello) difendono tutto e in contrattacco le mani fatate di Joanna Wolosz regalano palloni d’oro a Folie ed Egonu che fanno ammattire il muro di casa: 9-13. I tifosi gialloblù si fanno sentire e Miriam Sylla risponde con un gran muro per il +5 (9-14) che lancia le campionesse d’Italia. Monza traballa e comincia a fare fatica, Van Hecke sbaglia (10-16), entra Stysiak. Anche l’ingresso di Giulia Gennari in battuta dà i suoi frutti, Plummer va a segno dopo una bella battuta della romana e Conegliano allunga ancora (12-19). Sul 14-21 sembra fatta, ma Monza non è in finale per caro: c’è un sussulto dell Vero Volley con Stysiak e Larson (6 punti nel set), poi mura Danesi per il -5 (16-21) e coach Santarelli ferma il gioco.

Al rientro l’ace di Orro riporta entusiasmo all’Arena per il -4 e un rilassamento generale delle Pantere costringe a un altro time out la panchina di Conegliano dopo il muro dell’ex Danesi per il -3 (18-21). Monza non si ferma, Larson ancora a segno due volte e si riaprono i giochi (20-21). L’Arena esplode sul muro di Stysiak che ferma Egonu e completa il break (7-0) che riapre i giochi: 21-21. Tutto da rifare, ma l’inerzia ora è dalla parte delle lombarde che insistono e sorpassano con Stysiak (22-21). E’ blackout totale in casa gialloblù, altro errore in attacco e il break diventa incredibile: 9-0 per Monza che sale 23-21. Entra Courtney, Plummer ferma l’emorragia con il punto del -1 (23-22). ma Monza ha il set point sul 24-22. Egonu annulla il primo di rabbia, ma Stysiak, decisiva nel finale, chiude un’eccezionale rimonta per il 25-23 che pareggia il conto.

La doccia fredda lascia qualche strascico e la Prosecco DOC Imoco ne risente all’inizio del terzo parziale. Coach Gaspari lascia in campo Alessia Gennari e Stysiak, protagoniste della rimonta, e Monza sale 3-1, ma Kathryn Plummer (anche lei un’ex) si scatena e con due muri prima pareggia i conti, poi sorpassa. Ci si mette anche Paola Egonu con le sue bordate e il break 5-0 ora è di Conegliano che sale a +3 (3-6). Ancora il muro, arma tra le migliori nell’arsenale gialloblù, regala alle Pantere un ulteriore allungo, poi ace di Plummer ed è +5 (4-9). Come nel secondo set la Prosecco DOC Imoco sembra avere in mano il controllo delle operazioni, ma la Vero Volley sorniona approfitta di qualche errore e torna sotto (11-14). Folie però non ci sta a va a segno al centro ben servita da Wolosz, che poi sceglie Egonu puntuale a mettere giù il nuovo +5 (11-16).

Ancora Egonu da seconda linea tiene avanti le Pantere (13-18), poi la Prosecco DOC Imoco mette pressione toccando a muro e in difesa e chiudendo i colpi con una Plummer sempre costante (5 punti nel set): 15-20. Anche stavolta la Vero Volley prova a farsi sotto con l’energia di A.Gennari e le difese di Parrocchiale, Danesi sigla il -4 (17-21) e quando Davyskiba entra e piazza l’ace aleggiano sulle Pantere gli spettri di un’altra rimonta (18-21). La bielorussa si ripete ed ora la tensione è alle stelle, altro time out di coach Santarelli (19-21). Si rientra in campo e arriva la bordata di Egonu (19-22), ma non è finita. Stysiak colpisce in pallonetto (20-22), ci vuole la classe di Robin De Kruijf per il nuovo +3,poi “The Queen” si ripete con un muro che vale tantissimo nell’economia del match (20-24). Al secondo set point Paola Egonu (8 punti nel set) non sente discussioni e impiomba il 21-25, sorpasso Pantere.

La Prosecco DOC Imoco che si è ripresa il “maltolto” con il vantaggio gioca più serena e avanza subito 1-3, ma Stysiak di forza e con un po’ di fortuna scardina il muro veneto e si torna appaiate. Monica De Gennaro ha deciso che dalle sue parti non deve più cadere un pallone e con i suoi recuperi dà spettacolo, ma la Vero Volley non vuole cedere e si regala un doppio vantaggio con Danesi e un errore di Plummeri (6-4). Conegliano continua a macinare gioco e risale, ma la gara è diventata una battaglia senza quartiere, Sylla va a segno di sinistro e risponde ad A.Gennari portando Conegliano al +2 (9-11). C’è nervosismoin campo e le squadre alternano grandi giocate a errori di troppa foga, sul 10-12 entra Caravvello e una legnata di Paola Egonu regala il +3 (10-13). Jorda Larson non ci sta e accorcia, ma Egonu è caldissima e tiene il margine (11-14). De Gennaro e Caravello difendono, Egonu trasforma, ma di là c’è Larson che non molla e si resta in equilibrio (13-15).

Si continua a combattere in una vera bolgia, Monza con il muro e la battuta della neoentrata Boldini trova punti pesanti e pareggia il conto a quota 16, pronto time out di coach Santarelli che non vuole rischiare il tie break. Capitan Wolosz si affida alla sua freccia più acuminata, cioè Paola Egonu che riporta avanti le Pantere (17-16), ma Gennari continua la sua ottima partita e pareggia. C’è di nuovo Van Hecke in campo per Monza, e la belga riporta addirittura avanti le padrone di casa (18-17) pandemonio all’Arena di Monza. Tensione alle stelle, Candi in fast risponde a Egonu (19-19), ma Paola (9 punti nel set) adesso è “on fire” e il botta e risposta continua. De Kruijf attacca bene (20-21), ma Larson pareggia ancora. Sylla attacca fuori ed ora è Monza avanti (22-21), poi Van Hecke fa esplodere i suoi tifosi per il +2 (23-21). Conegliano alle corde non riesce ad attaccare in maniera efficace e Van Hecke (decisiva, 7 punti nel set) ringrazia, doppietta dell’opposta di Monza e con il 25-21 si va al quinto set per la terza volta in quattro gare.

Quinto set che per Monza vorrebbe dire tornare al Palaverde per gara5, per Conegliano il quinto scudetto. L’aria è pesante nell’Arena monzese e le “gladiatrici” in campo non si risparmiano. Si va a braccetto tra una bomba di Egonu e una risposta delle brianzole fino al primo break delle Pantere (3-5), ma A.Gennari con coraggio tiene lì le padrone di casa (4-5). Capitan Wolosz smarca bene Folie (4-6), poi Coirtney difende ed Egonu sigla di forza il +3 con il suo 30° punto. Ma Paola non si ferma e con cattiveria va a muro per il +4 (4-8). Si cambia campo e Monza prova a reagire, ma Egonu è implacabile (5-9), ma anche Van Hecke non scherza e trova il -3 (6-9). La battaglia è sempre più accesa, Egonu si esalta (6-10), ma Larson tiene viva la Vero Volley (7-10). Toh, c’è Egonu in pipe e chiude il 7-11, ma la Prosecco DOC Imoco spreca una bella occasione e Monza resta a -3. Egonu prosegue il suo magico show, piazza la doppietta che lancia le Pantere verso il traguardo tricolore: 8-13. Folie mura e Conegliano è ancora Campione !

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 2-3 (20-25 25-23 21-25 25-21 8-15)

VERO VOLLEY MONZA: Larson 16, Danesi 10, Van Hecke 15, Davyskiba 5, Rettke 2, Orro 3, Parrocchiale (L), Gennari 9, Stysiak 7, Candi 3, Boldini 1, Lazovic. Non entrate: Negretti (L), Moretto. All. Gaspari.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Plummer 16, Folie 9, Egonu 37, Sylla 10, De Kruijf 10, Wolosz 2, De Gennaro (L), Gennari, Courtney, Caravello. Non entrate: Vuchkova, Visentin (L), Omoruyi, Frosini. All. Santarelli.

ARBITRI: Vagni, Frapiccini.

NOTE – Durata set: 24′, 29′, 26′, 30′, 16′; Tot: 125′.

MVP: Paola Egonu (Prosecco Doc Conegliano)