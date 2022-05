Anna Danesi primo grande arrivo per Novara

NOVARA- Il mercato dell'Igor Gorgonzola Novara inizia col botto. La società azzurra ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni la centrale della nazionale Anna Danesi che farà reparto con Cristina Chirichella e Sara Bonifacio, che ora oltre all'azzurro della nazionale vestiranno insieme quello della formazione di Lavarini. Con lei, che si aggiunge alle conferme di Chirichella, Bosetti, Bonifacio, Battistoni, Fersino e Karakurt, salgono a sette le atlete sotto contratto per la prossima stagione sportiva del club piemontese.

LA CARRIERA-

Classe 1996, Danesi ha esordito giovanissima in A1, nel 2011-2012 con la maglia di Villa Cortese, dove è rimasta fino al 2012 prima di proseguire la propria crescita al Volleyrò prima (B1) e al Club Italia poi (tra A2, nel 2014-2015, e A1, nel 2015-2016). Passata a Conegliano nel 2016, con le gialloblù ha vinto due Scudetti (2018 e 2019), due Supercoppe (2016 e 2018) e una Coppa Italia (2017), lasciando poi le venete per passare a Monza. Con il club brianzolo in tre anni ha vinto una Cev Cup e si è aggiudicata per due volte il titolo di miglior muro del campionato (2020 e 2022).

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE IGOR GORGONZOLA ENRICO MARCHIONI-

« Erano anni che sognavo di riunire a Novara la coppia di centrali, asse portante della nazionale, con Anna ad affiancare Cristina e sono particolarmente felice e orgoglioso di esserci riuscito. Anna è diventata oramai una delle migliori al mondo nel suo ruolo ed è anche una ragazza seria, predisposta al lavoro e al sacrificio. Siamo contenti che abbia deciso di legarsi al nostro club e di condividere con noi questo nuovo ciclo e siamo convinti che possa dare un apporto importante alla squadra sia sul piano tecnico sia sotto il profilo del carattere e della personalità ».