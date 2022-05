Paola Egonu, un addio che ha il sapore di un arrividerci

CONEGLIANO (TREVISO)- Paola Egonu ha affidato ai social un breve ma sentito saluto, a dirigenti, tecnico, compagne e tifosi di Conegliano, nel quale traspare tutto il suo amore per un ambiente che l'ha vista protagonista per tre stagioni. Un addio che ha il sapore di un arrivederci.

Queste le parole di Paola Egonu:

« Tutto passa, è vero, ma certe cose rimangono. Qui sono stata amata come in pochi altri posti e questo non lo potrò mai dimenticare. Questa è stata casa mia e credo che forse un po' lo sarà per sempre.

Grazie di tutto ».