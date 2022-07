Vallefoglia ingaggia la Berti

VALLEFOGLIA (PESARO-URBINO) - Si arricchisce sempre di più il roster della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: l’ultima in ordine di tempo a firmare è Beatrice Berti, centrale di 26 anni, che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Trentino Rosa in Serie A1. «Viene con noi con l’obiettivo di riprendere un cammino di miglioramento che, purtroppo per problemi anche fisici che l’hanno tormentata negli anni scorsi, ha un po’ perso per strada – spiega l’allenatore delle Tigri, Fabio Bonafede –. Crediamo molto in lei: ha un potenziale incredibile e deve trovare continuità nell’ambito della stagione, che per lei significa soprattutto avere la possibilità di allenarsi in modo regolare e costante. Berti ha del talento: mi auguro che a Vallefoglia possa dimostrarlo perché è un’atleta che ha ancora tanto da dare».