A2 di nuovo in campo, apre Santa Croce-Tinet

Confronto inedito tra Kemas Lamipel Santa Croce e Tinet Prata di Pordenone nell’anticipo di sabato (ore 20.30) al PalaParenti. I Lupi, terzi a 7 punti, devono riscattare la sconfitta infrasettimanale subita al tie break a Grottazzolina, mentre i friulani, in ritardo di una lunghezza, vogliono il bis dopo il successo pieno tra le mura amiche contro Reggio Emilia. Tra gli ospiti Simone Scopelliti è a 3 punti dai 1000 in carriera.



La BCC Castellana Grotte è subito tornata al successo prendendo 3 punti esterni e domenica alle 16.00 insegue il primo successo casalingo. Al PalaGrotte arriva la Consoli McDonald's Brescia, reduce da due sconfitte e a caccia dei 3 punti per il sorpasso. Pugliesi avanti 5-3 nei precedenti. Davide Esposito nel 2019/20 giocava per la New Mater. Tra i padroni di casa Claudio Cattaneo è a 2 punti dai 1000 in carriera.



La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, imbattuta, si è subito acclimatata in Serie A2 Credem Banca e occupa il secondo posto solitario a 8 punti. Domenica, alle 17.00, sulla strada dei calabresi c’è la Pool Libertas Cantù, che si è sbloccata grazie al 3-1 interno con Cuneo. Vibo, che vanta nel roster l’ex canturino Lorenzo Piazza e attende la partita n. 300 in Regular Season di Michele Fedrizzi, è avanti 4-2 nei precedenti.



Inizio altalenante per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che ha 3 punti, ma alle 18.00 di domenica vuole cancellare lo stop a Cantù. Deve muovere la classifica la Cave Del Sole Lagonegro, piegata 3-1 in casa dalla BCC e ferma a quota 1. I lucani devono se la vedranno con la loro “bestia nera”, mai battuta nei 4 precedenti. Nel team di casa Andrea Santangelo è a 3 attacchi vincenti dai 2000 in Regular Season. Matteo Pedron è un ex lucano, Paolo Bonola e Wagner Da Silva sono freschi ex di Cuneo.



Sesta a 5 punti, la Conad Reggio Emilia cerca conforto tra le mura amiche del PalaBigi per tappare la falla del naufragio in 3 set al PalaPrata. Il sestetto emiliano apre le porte all’insidiosa Videx Yuasa Grottazzolina, che in classifica ha 3 punti e sogna il sorpasso forte del 3-2 interno con Santa Croce e del bilancio favorevole nei precedenti (3 vittorie a 1). Manuele Marchiani giocò a Reggio nel 2015/16.



In arrivo la sfida inedita tra Consar RCM Ravenna e HRK Motta di Livenza nel posticipo di domenica alle 19.00. I romagnoli ritrovano un fresco ex, Francesco Fusaro, mentre lo schiacciatore della Consar RCM Roberto Pinali ha trascorso un biennio a Motta. In palio ci sono punti importanti: la HRK nel posticipo di giovedì è caduta in casa con Porto Viro ed è attualmente ultima con 1 solo punto, Ravenna è dodicesima con 2.



Il rullo compressore Agnelli Tipiesse Bergamo occupa la vetta solitaria con una striscia di 3 successi da 3 punti. Nel posticipo di lunedì, alle 19.30, gli orobici ospitano la Delta Group Porto Viro, che ha raccolto il bottino pieno nel derby regionale esterno con Motta. I giganti veneti hanno perso i 3 precedenti con il team lombardo. I padroni di casa accolgono un plotone di ex: Alex Erati, Fernando Gabriel Garnica (1 ace ai 200 in Regular Season), Marco Pierotti e Felice Sette.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-



Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.30

Kemas Lamipel Santa Croce - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Cruccolini, Grassia



Domenica 23 ottobre 2022, ore 16.00



BCC Castellana Grotte - Consoli McDonald's Brescia Arbitri: Cavalieri, Gaetano



Domenica 23 ottobre 2022, ore 17.00



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Pool Libertas Cantù Arbitri: Di Bari, Chiriatti



Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Pristerà, Pasin



Conad Reggio Emilia - Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Scotti, Marconi



Domenica 23 ottobre 2022, ore 19.00



Consar RCM Ravenna - HRK Motta di Livenza Arbitri: Clemente, Mesiano



Lunedì 24 ottobre 2022, ore 19.30



Agnelli Tipiesse Bergamo - Delta Group Porto Viro Arbitri: Armandola, Santoro

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Tinet Prata di Pordenone 6, BCC Castellana Grotte 6, Conad Reggio Emilia 5, Delta Group Porto Viro 5, Consoli McDonald's Brescia 4, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3, Videx Grottazzolina 3, Pool Libertas Cantù 3, Consar RCM Ravenna 2, Cave del Sole Lagonegro 1, HRK Motta di Livenza 1.