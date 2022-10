Tra mercoledì e giovedì la 2a giornata di andata

ROMA- Partenza a razzo per il campionato di A1 Femminile che, dopo aver consumato nel week end la prima giornata, torna in campo tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre per la seconda giornata. Si parte domani con sei partite, tutte alle 20.30: Pinerolo e Macerata festeggeranno l’esordio casalingo in Serie A ospitando Novara e Perugia, Vallefoglia e Milano viaggeranno per incontrare Scandicci e Casalmaggiore mentre Bergamo accoglie Firenze e in diretta su Sky Sport Arena andrà in onda il big match tra Busto Arsizio e Conegliano. Giovedì l’ultimo confronto, in diretta Rai Sport, con il derby piemontese tra Cuneo e Chieri.

Dopo la bella prova di Palazzo Wanny, con la sofferta vittoria arrivata al quinto set, la e-work Busto Arsizio è attesa dal big match contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che domenica ha avuto vita facile contro Bergamo. Ancora incertezza sull’impiego di Carli Lloyd per le farfalle, con Sofia Monza pronta a sostituirla, mentre ha incantato all’esordio Rosamaria Montibeller, MVP di Firenze e pericolo numero uno per la difesa delle pantere insieme all’ex Omoruyi. La squadra di Daniele Santarelli ha invece già avuto un saggio delle qualità di Haak, apparsa in grande sintonia con Wolosz, mentre c’è curiosità intorno ad un impiego più massiccio dell’altra ex, Gray, e di Robinson.

Così ha parlato Giorgia Zannoni lato bustocco:

« Vincere a Firenze al termine di una gara molto combattuta ci è servito per rafforzare la consapevolezza della nostra forza e per cominciare a costruire un grande spirito di squadra. Non siamo al meglio dal punto di vista fisico, speriamo di recuperare Carli, ma in ogni caso ognuna di noi sa che deve farsi trovare pronta in caso di necessità, come è stato all’esordio. Con Conegliano sarà una gara sicuramente difficilissima, ma ci teniamo a dare tutte noi stesse per la prima ufficiale davanti ai nostri tifosi ».

Queste invece le dichiarazioni di coach Santarelli:

« Non mi aspettavo una partenza così spumeggiante, me la auguravo perchè dopo tanto tempo iniziare il campionato con la nostra gente al Palaverde meritava una bella prestazione. Alle giocatrici in questo avvio non ho dato troppe informazioni se non quelle di essere ordinate e precise nel gioco, così da poter sprigionare il loro talento e la voglia di mettersi in mostra con la maglia gialloblù. Domani siamo a Busto, una piazza storica. Anche quest’estate hanno fatto un mercato interessante, con volti giovani di talento: cambiando molto bisognerà valutarla più avanti. Giocare lì però è sempre difficile e bisognerà affrontare il match con il massimo dell’attenzione e del rispetto per questa nostra prima trasferta stagionale ».

Prima stagionale nella nuova casa di Palazzo Wanny per la Savino Del Bene Scandicci, che ospita nel primo infrasettimanale la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, reduce dall’incredibile rimonta contro Cuneo. Potrà certamente rappresentare un fattore il grande sforzo delle urbinati nella partita di domenica, apparse comunque concentrate e in palla, con capitan Kosheleva già decisiva dopo l’infortunio. Ottime indicazioni in regia da Carraro, MVP dell’incontro, al momento ottima sostituta di Hancock, arrivata in questi giorni alla corte di coach Mafrici ma difficilmente utilizzabile nella partita di domani sera. Per le padrone di casa, inizio folgorante di Antropova in attesa di Zhu, ma per coach Barbolini sarà fondamentale evitare i cali di tensione visti nei finali di set a Perugia.

« Prima partita in casa per noi – ha dichiarato il tecnico delle toscane – A Perugia abbiamo conquistato una buona vittoria, soprattutto per quanto riguarda il risultato, magari ancora non tanto per il gioco espresso. Vallefoglia alla prima giornata ha raccolto una bella vittoria con Cuneo, dunque quello di mercoledì sarà un impegno difficile, contro una squadra che ha a disposizione giocatrici importanti, che possono fare la differenza nel nostro campionato ».

« Per recuperare lo svantaggio che avevamo contro Cuneo sono serviti sia la tecnica che la determinazione – spiega invece coach Mafrici – Domani ci ritroveremo a Vallefoglia per parlare

velocemente di alcune situazioni da mettere a posto, ma penso che possiamo guardare avanti con ottimismo ed energia. Scandicci è una squadra tosta e l’abbiamo visto nell’incrocio precampionato, dobbiamo essere concentrati sin dalla prima battuta ».

Non ci sono grandi miglioramenti nella situazione infortuni della TrasportiPesanti Casalmaggiore, che fa il suo esordio stagionale al PalaRadi, dopo la brutta gara di Chieri, contro la Vero Volley Milano, che al contrario ha agevolmente superato l’ostacolo Pinerolo. Ancora out Dimitrova e Frantti per le rosa, con Sartori in via di recupero, mentre la buona notizia è rappresentata dall’arrivo in città di Carlini. Lato Milano, coach Gaspari ha già potuto apprezzare i nuovi acquisti all’Arena di Monza, con una super Folie MVP dell’incontro ed una Thompson già calata nel ruolo di attaccante principale, mentre Sylla e Begic si sono alternate a Stysiak e Davyskiba nel corso del match. Potrebbe essere invece la partita di domani sera la prima della campionessa del mondo Stevanovic, tenuta a riposo sabato.

« Sicuramente domenica non è stata per noi una buona prova, ma abbiamo già l’opportunità di tornare in campo – dice per Casalmaggiore Laura Melandri – Sappiamo di affrontare una squadra molto forte con tante alternative di altissimo livello, ma più che pensare all’avversario credo che sarà un’opportunità per concentrarci su di noi e sul nostro gioco. Non avendo potuto trovare in pre-season il giusto ritmo gara e i meccanismi fondamentali per noi, lo dobbiamo fare in queste partite. Ora sono arrivate le americane, piano piano rientreranno tutte le giocatrici e con pazienza troveremo la nostra identità di squadra ».

Questo il commento di Marco Gaspari:

« È stata una buona partenza per noi, era importante essere concreti e lo siamo stati. Casalmaggiore? È una squadra molto attrezzata, che ha cambiato tanto, hanno perso la prima ma senza tre pedine titolari. Il campo di Cremona è tosto, lo scorso anno abbiamo pagato dazio. Dobbiamo alzare l’attenzione per questo match, importante per dare continuità a questo buon avvio. Loro hanno ottime individualità ed il nostro muro-difesa dovrà funzionare molto bene ».

Il Pala Intred apre le porte per la prima stagionale in casa della Volley Bergamo 1991, uscita sconfitta dal confronto di domenica contro Conegliano. Poco spazio per i nuovi acquisti nell’ostica trasferta, con la sola Lanier in grado di reggere il confronto con le campionesse in carica. A Bergamo arriva Il Bisonte Firenze, deluso e fiaccato dal tie-break perso contro Busto Arsizio, ma che ha mostrato a tutte le avversarie le potenzialità del duo Herbots-Nwakalor, autrici di una grande prestazione in terra toscana. Una sfida che ha visto un dominio fiorentino negli ultimi confronti, con sette vittorie su otto partite, con la sola sconfitta arrivata proprio al Pala Intred nell’ultima stagione.

« C’è tanta emozione – spiega il libero rossoblu Giada Cecchetto – Ho giocato qui per tanti anni da avversaria, avere i tifosi dalla mia parte e giocare per loro sarà un valore in più. Il Bisonte ha una squadra abbastanza giovane, ma con esperienze importanti che dovremo cercare di limitare: su tutte Nwakalor e Herbots, che sono i due offensivi principali. Abbiamo fatto un buon precampionato e quando riusciamo a rimanere unite, anche nelle difficoltà, possiamo fare bene. Il nostro è solo l’inizio di percorso di crescita ».

Questo invece il commento di Massimo Bellano:

« Storicamente quella contro Bergamo è sempre una partita difficile soprattutto nel loro palazzetto. Mi aspetto un incontro che ci darà la giusta idea di quello che potrà essere il nostro campionato: possiamo fare bene, ma se scendiamo troppo di qualità e di ritmo rischiamo di ritrovarci tranquillamente sotto, perché loro sanno giocare e hanno una buonissima organizzazione. Dobbiamo prendere questa partita con le molle, consapevoli delle nostre qualità ma anche del fatto che dovremo esprimerle al meglio per uscire con un risultato positivo dal PalaIntred ».

Una giornata che verrà ricordata a lungo dalla città di Pinerolo: domani, nel rinnovato Pala Bus Company, la Wash4Green Pinerolo giocherà in casa per la prima volta in Serie A1. Una partita che non sarà come tutte le altre: attese le cugine dell’Igor Gorgonzola Novara, per il primo derby piemontese stagionale. L’esordio delle pinelle, nonostante la sconfitta contro Milano, ha comunque lasciato in dote delle buone indicazioni: la vittoria del terzo parziale ha mostrato il carattere e la lucidità delle ragazze di Marchiaro, che hanno saputo approfittare del momentaneo appannamento delle padrone di casa per salire in cattedra. Di fronte una Novara che non ha bisogno di presentazioni e che ha aggiunto ad un roster di assoluto livello alcune giocatrici di caratura planetaria come Adams e Danesi, in attesa della miglior forma di Poulter.

Marchiaro presenta così la gara:

«Come tutti abbiamo poco tempo per preparare una partita molto complicata e quindi inevitabilmente ci siamo concentrati molto su di noi partendo dalle cose positive, da un bellissimo terzo set. Ora il nostro compito è quello di cercare di dare continuità perché il livello dei nostri avversari ci ha portato immediatamente ad alzare l’asticella del nostro gioco. Abbiamo già fatto una giornata di allenamento dove ho notato un salto di mentalità. Sarà un’altra partita durissima ma noi continuiamo il nostro percorso che prevede prima di tutto di riportare in condizione tutta la rosa”. Per le zanzare parla Battistoni: “A Pinerolo mi aspetto un’altra partita tosta. Con Macerata siamo state brave a renderla facile noi, mettendola subito in discesa con il giusto atteggiamento aggressivo e concentrato. Domani dovremo fare altrettanto, perché avremo di fronte un avversario alla sua prima partita in casa in Serie A1 e che vorrà ottenere il massimo davanti al proprio pubblico. Sapevamo che questo inizio di stagione sarebbe stato anomalo e purtroppo il fatto che si giochi ogni due giorni renderà più complicato trovare l’amalgama di cui avremmo bisogno. Dovremo essere brave a sfruttare ogni occasione, ogni allenamento e ogni partita, per crescere come gruppo e come squadra ».

Prima partita di Serie A1 al Banca Macerata Forum, che si vestirà a festa per l’esordio in casa della CBF Balducci HR Macerata impegnata nella sfida alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Due squadre uscite sconfitte dalla prima giornata, complici gli impegni proibitivi contro Novara e Scandicci, ma ancora in cerca della forma e dello schieramento migliore. Sarà ancora assente la polacca Lipska per coach Paniconi, che confermerà probabilmente il sestetto visto in Piemonte con Okenwa e Malik a contendersi il ruolo d’opposto. Buoni segnali per Perugia dalla nuova palleggiatrice Dilfer, precisa in regia e pungente al servizio nel terzo set, con Guerra sugli scudi in attesa del pieno inserimento negli schemi delle nuove arrivate Samedy e Lazic.

Parola alla palleggiatrice Ricci per Macerata:

« La gara con Perugia sarà molto importante nel nostro percorso nel campionato di Serie A1, vogliamo riscattare il match di domenica scorsa a Novara. Scenderemo in campo davanti al nostro pubblico per la prima volta e sono sicura che avremo un grande sostegno da parte di tutti i nostri tifosi. Ci aspetta una battaglia ma possiamo giocarcela, le parole d’ordine sono determinazione e tanta voglia di dare il massimo. Non sarà facile perché Perugia ha dimostrato anche nel precampionato di essere un’ottima formazione. L’obiettivo verso cui siamo focalizzate è sicuramente conquistare i primi punti della stagione ».

« Contro Scandicci abbiamo comunque fatto una buona prova – dichiara invece coach Bertini – facendo vedere delle belle cose soprattutto per quel che riguarda il muro-difesa mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per quanto riguarda il contrattacco. Mercoledì ci aspetta una partita molto diversa, incontriamo una neopromossa ma questo non vuol dire che la difficoltà sarà inferiore, anzi sarà maggiore perché l’affronteremo fuori casa. Noi dobbiamo andare in cerca del risultato, è una partita che per noi vuol dire tanto anche per il morale ».

Sarà sicuramente uno degli incontri più interessanti di giornata il derby piemontese tra la Cuneo Granda S.Bernardo e la Reale Mutua Fenera Chieri di giovedì sera. Le gatte sono reduci dalla rimonta subita ad Urbino contro Vallefoglia, dopo aver giocato due set e mezzo da protagoniste con il braccio di Kuznetsova già caldissimo (27 punti per lei, top scorer di giornata) e l’ottimo esordio di Drews, pronte a dire la loro anche contro le cugine. Ancora out l’ungherese Szakmàry, Magazza, Gicquel e Hall, arruolabile per il match del weekend. La squadra di coach Zanini troverà sicuramente dall’altro lato del taraflex uno dei club più in forma del campionato: dopo il dominio nella WEVZA Cup che è valso la CEV Challenge Cup, le ragazze del tecnico Bregoli hanno surclassato Casalmaggiore, mostrando un gioco veloce e letale con le schiacciatrici Villani e Cazaute e l’opposta Grobelna e solidissimo al centro con la coppia Mazzaro-Weitzel.

Il commento per Cuneo è affidato alla centrale Cecconello:

« A Urbino non abbiamo fatto una brutta prestazione, ma non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco per tutta la durata della partita. Dobbiamo limitare gli errori pur mantenendo alto il livello di rischio e essere più ciniche. Con Chieri ci sarà voglia di rivalsa e di dimostrare con continuità quello che sappiamo fare. Debuttare in casa sarà una grande emozione; il supporto del nostro pubblico sarà fondamentale sia nel derby sia domenica con Casalmaggiore ».

L’ex Spirito dichiara per Chieri:

« Veniamo da quattro partite vinte 3-0 e questo dà sicuramente grande carica e grande consapevolezza, nonostante il livello differente delle squadre affrontate. La vittoria contro Casalmaggiore ci ha dato tanto morale, alla prima di campionato e con il nostro pubblico. Cuneo è una squadra con individualità molto importanti, ha avuto qualche problema di infortuni ma può contare su alcune giocatrici di grande qualità. Dovremo imporre il nostro gioco fin da subito: sarà un derby, in casa loro e peraltro l’anno scorso entrambi i confronti sono finiti al quinto set ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-



Mercoledì 26 ottobre ore 20.30-

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Cesare-Mattei

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Saltalippi-Vagni

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano Arbitri: Braico-Venturi

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze Arbitri: Giardini-Curto

Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Simbari-Rossi

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Caretti-Verrascina

Giovedì 27 ottobre ore 20.30-

Cuneo Granda S.Bernardo – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Puecher-Lot

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri 3 (1 – 0); Igor Gorgonzola Novara 3 (1 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 3 (1 – 0); Savino Del Bene Scandicci 3 (1 – 0); Vero Volley Milano 3 (1 – 0); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 – 0); E-Work Busto Arsizio 2 (1 – 0); Il Bisonte Firenze 1 (0 – 1); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 1); Wash4green Pinerolo 0 (0 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0 (0 – 1); Volley Bergamo 1991 0 (0 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 0 (0 – 1); Trasportipesanti Casalmaggiore 0 (0 – 1).