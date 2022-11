Nel recupero della 4a Cuneo sbanca Cuneo

Micoli schiera la diagonale Gennari-Da Silva, Partenio e Cagnin in banda, l’ex Stufi e Butigan al centro, Cecchetto libero. Coach Zanini parte con lo stesso starting six del match con Conegliano, con Drews opposta a Signorile, Kuznetsova e Szakmáry schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Dopo un avvio punto a punto il primo break è del Volley Bergamo 1991, che con May, Butigan e Da Silva allunga sull’8-5; per Zanini è già time out. Padrone di casa sempre avanti con Butigan e Da Silva in evidenza e sul 15-9 siglato da Cagnin con una slash è ancora time out per la panchina ospite. La Cuneo Granda S.Bernardo accorcia fino al 16-13 con una parallela da applausi e un muro di Szakmáry e questa volta è Micoli a interrompere il gioco. Due muri di Cecconello su Da Silva, attacco in rte di May ed è 16-16. Le gatte passano avanti con Drews e Cecconello e sul 17-19 è ancora time out per la panchina di casa. Lanier, subentrata a May, e Da Silva riportano in scia il Volley Bergamo 1991, che impatta sul 24-24 grazie a un errore in attacco di Drews. Lanier con due attacchi consecutivi a segno consegna il primo set al Volley Bergamo 1991 con il punteggio di 28-26: 1-0. Tabellino: 7 Da Silva, 4 Butigan, Lanier, Drews, Szakmáry.

Nel secondo set sul 6-5 per il Volley Bergamo 1991 Magazza rileva Kuznetsova, finora autrice di una prova piuttosto opaca. Dentro anche Diop per Drews sul 7-5. Hall vince un contrasto a rete, Da Silva non trova le mani del muro cuneese ma si riscatta subito siglando il punto dell’8-8. La Cuneo Granda S.Bernardo mette la testa avanti grazie a Szakmáry e Micoli ferma il gioco (10-12). Le padrone impattano sul 13-13 con un muro di Stufi e questa volta il time out è per Zanini. Padrone di casa in difficoltà e le cuneesi, pur senza brillare, ne approfittano per scappare sul 14-17. Ci pensa Hall con la fast a tenere avanti la Cuneo Granda S.Bernardo (18-21). Dopo il time out per Micoli sul 18-22 le gatte chiudono i conti sul 22-25 con una parallela di Drews (1-1).

Tabellino: 8 Da Silva, 4 Hall, Diop

Partenio per Cagnin e Magazza per Kuznetsova dal via del terzo. La Cuneo Granda S.Bernardo tenta la fuga con il muro numero quattro di Cecconello e un errore in attacco di Lanier: 3-6 e Micoli interrompe il gioco. Cuneesi in fiducia, orobiche in confusione (5-10). Dopo il nuovo time out per la panchina di casa sul 6-12 non cambia l’inerzia del set, con le gatte sempre in controllo (9-15). Il Volley Bergamo 1991 accorcia fino al 15-18 e Zanini chiede time out per spezzare il ritmo. Drews spara in rete, Stufi mura Magazza: 17-18 e dentro Diop per Drews. Partenio e un errore in primo tempo di Hall per il 19-19, il muro di Lanier su Diop per il sorpasso bergamasco. Dopo il time out per Zanini Gennari chiude un’azione lunghissima con un muro su Szakmáry: 21-19 e dentro Kuznetsova per Magazza e Drews per Diop. Szakmáry con un pallonetto e un muro ristabilisce la parità, poi trova il mani out del 22-23. Come nel primo parziale si va ai vantaggi, che questa volta sorridono alla Cuneo Granda S.Bernardo: errore di Lanier al servizio, primo tempo di Hall e 25-27 (1-2).

Tabellino: 7 Lanier, 5 Partenio, Szakmáry, Hall

Nel quarto parziale Kuznetsova dal via per Magazza. La Cuneo Granda S.Bernardo parte forte e sullo 0-3 Micoli deve già spendere il primo time out. Le battute di Hall propiziano le slash di Cecconello e le gatte allungano sullo 0-5. Butigan prima ferma Cecconello a rete, poi trova il pallonetto spinto che vale il 4-6. Dopo il time out per Zanini ancora Butigan e Lanier protagoniste per l’aggancio e il sorpasso del Volley Bergamo 1991 sull’ottimo turno al servizio di Gennari. Dentro Caruso per Cecconello. Da Silva e Butigan per l’allungo bergamasco (11-8). La Cuneo Granda S.Bernardo accorcia fino al 15-16, poi ancora Butigan e Da Silva per la nuova accelerazione rossoblù e il time out di Zanini. Sul 19-15 dentro Magazza per Drews. Szakmáry con un ace e Da Silva con un errore in attacco portano le biancorosse sul meno uno. Cuneo Granda S.Bernardo sempre in scia, poi il muro di Gennari su Kuznetsova e la sette di Stufi regalano il primo set ball alle padrone di casa, annullato da un primo tempo di Hall, che però manda in rete il servizio: 2-2 (25-22).

Tabellino: 7 Butigan, 5 Da Silva, 4 Lanier, Szakmáry

Diop per Drews dall’inizio nel tie break. Dallo 0-2 al 3-2, dentro Magazza per Kuznetsova. La Cuneo Granda S.Bernardo passa a condurre con Diop, ancora Butigan per la nuova parità (5-5). Parziale equilibrato, si va al cambio campo sul 7-8 grazie a un regalo di Lanier. Dopo il time out per Micoli Szakmáry trascina le sue sull’8-10, poi Cagnin stoppa Diop a muro e Lanier gioca bene sulle mani del muro cuneese: 10-10 e time out per Zanini. Il primo tempo di Cecconello chiude un’azione infinita e time out per la panchina di casa. Da Silva prima scardina il muro biancorosso, poi mette giù l’attacco del 12-12, sul quale Zanini ferma il gioco. L’accelerazione decisiva è della Cuneo Granda S.Bernardo, con Magazza e Klein Lankhorst a chiudere i conti sul 13-15 (2-3). Prima vittoria in campionato per la Cuneo Granda S.Bernardo, che espugna il Pala Intred per la prima volta nella sua storia.

I PROTAGONISTI-

Noemi Signorile (Granda Cuneo San Bernardo)- « Noi arriviamo da un brutto momento, finalmente oggi siamo riuscite a vincere la prima partita. Tutte e due le squadre hanno lottato al massimo, avremmo applaudito anche loro se l’avessero spuntata, perché è stato veramente un bell’incontro. Sono contenta, finalmente siamo riuscite a sbloccarci! ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 2-3 (28-26 22-25 25-27 25-22 13-15)

VOLLEY BERGAMO 1991: May 2, Butigan 19, Da Silva 23, Cagnin 7, Stufi 6, Gennari 2, Cecchetto (L), Lanier 17, Partenio 6, Bovo, Turla’. Non entrate: Cicola (L). All. Micoli.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 18, Cecconello 13, Drews 8, Kuznetsova 7, Hall 14, Signorile 2, Caravello (L), Diop 8, Magazza 3, Klein Lankhorst 1, Caruso. Non entrate: Gay (L). All. Zanini.

ARBITRI: Zanussi, Jacobacci.

NOTE Durata set: 30′, 28′, 31′, 33′, 21′; Tot: 143′.

MVP: Noemi Signorile (Cuneo Granda S.Bernardo)

Spettatori: 898