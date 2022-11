Conegliano-Firenze, anticipano l' 11a giornata

CONEGLIANO (TREVISO)- Mercoledì 23 novembre riflettori accesi al Pala Verde dove la Prosecco Doc Conegliano affronterà, per l'anticipo dell'11a giornata di A1 Femminile, Il Bisonte Frenze. Il match precede la sfida valida per la 27° Supercoppa Italiana contro Novara.

Le pantere, a caccia del 10° successo di fila affrontano questa sfida con qualche inquietudine. Furono proprio le toscane lo scorso anno ad interrompere la serie positiva di 76 vittorie consecutive.

Le bisontine dal loro canto arrivano in Veneto dopo la non indimenticabile trasferta a Novara, in cui la squadra di coach Bellano ha ceduto 3-0 alle padrone di casa nonostante le numerose assenze delle zanzare.

Il vice allenatore di Santarelli, Valerio Lionetti, presenta così la sfida:

« In questi giorni stiamo lavorando su quello che ha funzionato meno in questo inizio di stagione, vogliamo migliorare nella continuità di gioco e nell’eliminare le pause che abbiamo avuto nel corso delle partite, specie in prospettiva Supercoppa. Domani ci aspetta una partita impegnativa come Firenze, squadra tradizionalmente ostica. Loro hanno mantenuto un’intelaiatura-base che è insieme da qualche anno in cui hanno inserito elementi importanti come Herbots e Alhassan. Anche quando hanno avuto problemi di assenze come quella di Van Gestel, grazie a un sistema ormai collaudato negli anni, sono riuscite ugualmente a mantenere la barra dritta. Affronteremo una squadra compatta che verrà al Palaverde con la mente sgombra e la voglia di fare il colpaccio, starà a noi giocare una partita tosta per continuare il nostro cammino e prepararci al meglio per il grande appuntamento di sabato ».

Questa invece la dichiarazione di coach Bellano:

« L’impressione è che Conegliano, nonostante i tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, abbia sempre un’identità di gioco chiara e riconoscibile: per me rimane la squadra meglio organizzata del campionato, con un’identità superiore a tutte le altre. Ci aspetta un impegno probante, a cui arriviamo dopo aver analizzato bene tutto ciò che è successo a Novara, sia i momenti in cui abbiamo giocato una buona pallavolo, sia quello che è successo dopo, per cercare di non ripetere quegli errori. Domani si alzerà ancora l’asticella, e l’obiettivo è confermare i progressi fatti dal punto di vista della personalità di fronte a un avversario di grandissimo valore: a fine partita vedremo quanto saremo stati bravi, tenendo presente che dopo questo match inizierà una nuova fase della stagione in cui avremo la possibilità di allenarci di più e di oliare i meccanismi non ancora incisivi ».

Mercoledì 23 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze Arbitri: Pozzato-Giglio

Prosecco Doc Imoco Conegliano 26 (9 – 0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7 – 2); Savino Del Bene Scandicci 19 (6 – 2); Vero Volley Milano 18 (7 – 1); Reale Mutua Fenera Chieri 18 (6 – 2); Volley Bergamo 1991 13 (4 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 11 (3 – 5); Il Bisonte Firenze 11 (3 – 5); Cuneo Granda S.Bernardo 10 (4 – 4); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 5); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 6); E-Work Busto Arsizio 6 (2 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 7); Wash4green Pinerolo 2 (0 – 8).