Per Conegliano contro Firenze decima vittoria di fila

TREVISO - La Prosecco Doc Conegliano vince la sfida dell'11a giornata , giocata stasera per consentire alla squadra di Santarelli di giocare il Mondiale per Club, contro Il BIsonte Firenze 'vendicando' la sconfitta patita lo scorso dicembre proprio contro la formazione toscana che interruppe la serie di 76 vittorie consecutive. Per la capolista si tratta della 10a vittoria consecutiva in campionato.

E’ stata una partita che ha rispettato i valori del pronostico, con le toscane che hanno mostrato la tradizionale aggressività e le Pantere di coach Santarelli (premiato lunedì a Roma con il diploma ad honorem del Master SBS assieme all’altro coach iridato Fefe’ De Giorgi) brave a mantenere sempre la concentrazione giusta per cogliere la decima vittoria sulle dieci gare di campionato giocate finora, il miglior viatico per prepararsi alla Supercoppa, il primo trofeo stagionale, che sabato a Firenze vedrà di fronte Conegliano e Novara nell’ennesimo capitolo della “saga” che vede protagonisti da anni i due club.

Coach Santarelli ormai abbonato al turnover schiera Wolosz-Haak, Robinson Cook-Gray, Squarcini-Lubian, libero De Gennaro, Firenze in formazione rimaneggiata risponde con Cambi-Nwkalor, Herbots-Knollema, Alhassan-Graziani, libero Panetoni.

Il primo set è equilibrato nella fase iniziale, con Alhassan e Nwakalor che tengono testa alla squadra di casa con grande efficacia e cercano anche di allungare con le battute di Knollema: 7-9. Moki De Gennaro veste i panni della leader e con le sue difese suona la carica, le compagne rispondono presenti e con gli attacchi di Haak e Gray (5 punti nel set per la canadese) più un muro di Lubian arriva il controbreak (14-11) che costringe coach Bellano al primo time out. E’ il parziale che rompe gli equilibri, da lì le Pantere viaggiano spedite tra un ace di Robinson Cook e un muro di una scatenata Lubian (4 nel set!) che firma il +6 (17-11). Il Bisonte prova a reagire con Nwakalor (6 punti nel set) ed Herbots, ma la Prosecco DOC Imoco Conegliano resta concentrata e chiude 25-19 con il colpo finale di Isabelle Haak.

Simile l’andamento del secondo parziale con Il Bisonte che prova a reagire con grande aggressività fin dalla battuta (Herbots ispirata), Conegliano un po’ distratta soffre nella fase iniziale ed è anche preda di qualche errore inusuale (due consecutivi di Haak) che lancia a +4 la squadra ospite (7-11). La squadra di coach Bellano insiste giocando a tutto braccio e trovando ottime soluzioni con Knollema e il braccio pesante di Herbots e Nwkalor (15-20). Ora è difficile per le Pantere di casa recuperare, anche perchè l’attacco gialloblù funziona ad intermittenza (5 errori punto in attacco nel set) nonostante i cambi di coach Santarelli (dentro Gennari e De Kruijf), mentre Il Bisonte (4 aces nel set) continua a forzare: 17-22. Nel finale Wolosz e compagne ci provano, ma Firenze tiene e pareggia il conto con il 20-25 finale di Knollema (5 punti nel set).

Bella reazione in avvio di terzo set per la Prosecco DOC Imoco che prova a dettare subito legge alzando il ritmo di prepotenza (5-0). Immediato time out di Firenze. La squadra gialloblù gioca più ordinata, si fa notare anche Kelsey Robinson Cook in attacco e il vantaggio resta consistente(10-4). Haak dà segni di ripresa importanti limitando gli errori e colpendo a muro e le padrone di casa insistono. Trascinate da un’ottima Robinson Cook che mostra colpi di classe (7 punti nel set! sarà MVP alla fine), dalla combattività di capitan Wolosz (2 muri) e da una battuta che torna a fare male con Fede Squarcini continuano a spingere (15-7). E’ il break decisivo per le campionesse d’Italia che non abbassano il ritmo e chiudono senza patemi ristabilendo le gerarchie: 25-18 con l’ennesimo muro di Marina Lubian.

Il Bisonte però è squadra garibaldina e con carattere Cambi e compagne partono alla grande nel quarto set: Nwakalor forza la battuta ed ha ragione, 0-4 l’avvio delle ospiti mentre entra anche Plummer per Gray. Haak non ci sta e forza da par suo, ma Herbots è carica e risponde (3-7). La Prosecco DOC Imoco non vuole correre rischi ed alza il ritmo giocando bene la fase-break con le difese di De Gennaro e Robinson e i contrattacchi di Haak e Plummer, in un battibaleno arriva il filotto che riavvicina la squadra di casa (7-8). Katryn Plummer è brava a entrare subito in temperatura, offrendo a capitan Wolosz alternative importanti in attacco (14-13). L’ace di Robinson Cook, sempre in grande spolvero, regala il +2 a Conegliano (17-15). Nwakalor non ci sta e con grande energia trova i punti del pareggio (18-18).

Le Pantere scongiurano il tie break nonostante un set costellato di alti e bassi e riescono ad aver ragione di unBisonte mai domo: prima Squarcini forza la battuta (23-21), poi Haak di forza impiomba il 24-22, ma è destino che il match di stasera sia complicato oltremodo e Il Bisonte pareggia 24-24. Si sofrre fino alla fine, la chiusura per la 10a vittoria consecutiva su 10 gare di campionato è (al quinto set point) di Isabelle Haak che spacca il muro e fa tirare un sospiro di sollievo al pubblico del Palaverde.

I PROTAGONISTI-

Marina Lubian (Prosecco Doc Conegliano)- « È stato difficile però sono contenta per come è finita: abbiamo avuto una bella reazione dopo il secondo set, ci sono stati un po’ di alti e bassi ma l’importante era fare i tre punti e ci siamo riusciti, ora ci prepariamo per la supercoppa ».

Carlotta Cambi (Il Bisonte Firenze)- « Noi eravamo rimaneggiate, ma loro sono sotto carico per la Supercoppa di sabato e un po’ ci immaginavamo di non trovarle al cento per cento: peccato perché almeno un punto forse ce lo potevamo portare a casa, c’è tanto rammarico per essere usciti dal campo senza riuscire a sfruttare le tante occasioni che abbiamo avuto per chiudere. Ci teniamo la prestazione? Ora non più di tanto, magari domani sì ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-18 20-25 25-18 28-26)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 9, Haak 17, Robinson 17, Lubian 13, Wolosz 5, Gray 10, De Gennaro (L), Plummer 7, Gennari 2, De Kruijf 2, Pericati, Carraro. Non entrate: Fahr (L), Furlan. All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 7, Cambi 1, Herbots 17, Graziani 5, Nwakalor 21, Knollema 13, Panetoni (L), Adelusi 1, Guiducci, Lotti. Non entrate: Kosareva, Van Gestel, Lapini (L), Enweonwu. All. Bellano.

ARBITRI: Pozzato, Giglio.

NOTE – Durata set: 23′, 27′, 23′, 29′; Tot: 102′.

MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc)

Spettatori: 2230