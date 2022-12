Conegliano a Macerata mette l'11° sigillo

MACERATA- Undicesimo sigillo per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, nella nona partita del suo mese di novembre, va a vincere, nell'anticipo della 12a giornata , sul campo della CBF Balducci HR Macerata. Sono 32 punti per le pantere in campionato, un cammino praticamente perfetto se si esclude il punto perso contro Busto Arsizio alla seconda giornata. Rimangono a cinque le arancionere, già proiettate alla delicata sfida proprio contro Busto di domenica.

Il successo delle ragazze di Santarelli è arrivato in scioltezza nonostante l'importante turn over effettuato da Santarelli che ha lasciato in panchina due pezzi da novanta come Wolosz e Haak.

Sestetto tipo per coach Paniconi, con Ricci-Malik, Fiesoli-Abbott, Cosi-Molinaro, libero Fiori. Dopo i festeggiamenti di Supercoppa, e in attesa del big match contro Scandicci. Santarelli parte schierando in diagonale Carraro-Plummer, con Robinson-Cook e Gray in banda e Squarcini-De Kruijf centrali, mentre sempre in campo De Gennaro.

Un match che, visto il fitto calendario di Conegliano, poteva nascondere qualche insidia e che infatti ha visto una partenza convincente da parte delle padrone di casa, che hanno provato a contendere la prima frazione alle trevigiane spinte dagli oltre 1400 del Banca Macerata Forum, fermandosi però a 23. Dal ritorno in campo nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato, non c’è però stata più storia. Carraro ha gestito bene le sue attaccanti (39% di efficienza), soprattutto Plummer che dopo la bella prestazione in Supercoppa ha confermato il suo grande momento di forma vincendo il premio di MVP grazie ai suoi 17 punti. In doppia cifra anche Gray (14) e Robinson-Cook (12). Per le arancionere, sempre capitan Fiesoli la migliore (11).

I PROTAGONISTI-

Maria Irene Ricci (Balducci Macerata)- « Siamo partite alla grande, punto a punto nel primo set e di pari passi con una squadra del genere, un fattore che ci ha dato grinta giusta ed emozioni. Conegliano però è una forza della natura, purtroppo siamo andate sotto e loro hanno accelerato alla grande chiudendo la gara. Siamo scese in campo con il sorriso e usciamo ugualmente sorridente perché partite come questa sono difficilissime da giocare ma belle da affrontare “.

Kathryn Plummer (Prosecco Doc Conegliano)- « Un grande match, anche se siamo partiti con un sestetto diverso dal solito, ma penso che stiamo migliorando giorno dopo giorno e questa è stata un’occasione per dimostrarlo. Stiamo giocando tantissime partite in poco tempo e ci aspetta lo stesso nel futuro. Anche dicembre sarà un mese molto pieno, ma vogliamo chiudere al meglio questo 2022 ».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (23-25 16-25 11-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 1, Fiesoli 11, Cosi 4, Malik 8, Abbott 6, Molinaro 5, Fiori (L), Okenwa 1, Poli 1, Napodano, Milanova. Non entrate: Piccotti, Quarchioni, Accorsi (L). All. Paniconi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Carraro 2, Gray 14, Squarcini 2, Plummer 17, Robinson 12, De Kruijf 5, De Gennaro (L), Furlan 1, Pericati. Non entrate: Fahr (L), Haak, Wolosz, Lubian, Gennari. All. Santarelli.

NOTE –Durata set: 26′, 23′, 20′; Tot: 69′.

MVP Kathryn Plummer (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1370