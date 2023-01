Nella 1a di ritorno le grandi in campo di sabato

L’e-work Busto Arsizio apre il sipario sul 2023 ospitando Il Bisonte Firenze alla “E-Work Arena”. L’obiettivo, oltre a cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno, è quello di bissare la partita di andata, terminata con la vittoria in rimonta per 3-2 al Pala Wanny, in un match ricco di emozioni, chiuso al tie-break per 10-15. Importanti novità per la squadra ospite: l’ex bustocco Carlo Parisi, indimenticabile protagonista dei maggiori successi biancorossi, ha sostituito Massimo Bellano sulla panchina bisontina, mentre la palleggiatrice Carlotta Cambi ha lasciato il capoluogo toscano per tornare a Novara, con la regia momentaneamente affidata a Guiducci. Il Bisonte è attualmente undicesimo in graduatoria con 14 punti, uno in meno delle farfalle, none. Per le farfalle non ci dovrebbero essere novità rispetto alle ultime apparizioni, con il sestetto tipo in campo dal primo minuto. Unica assente Giuditta Lualdi per un fastidio al ginocchio in corso di valutazione.

Così Marco Musso:

« È evidente che Firenze sia una squadra che sta subendo dei cambiamenti importanti, perdendo la sua palleggiatrice titolare e cambiando allenatore. Questo comporterà delle differenze rispetto a quanto il Bisonte ha fatto fino ad ora, differenze alle quali dovremo saperci adattare cammin facendo. Difficile prevedere come modificheranno il proprio assetto, ma è sicuro che quando la squadra è in salute dà parecchio fastidio. All’andata è stata una partita molto intensa e combattuta e penso sarà lo stesso alla e-work arena; siamo vicini in classifica e quindi per noi ci sono in palio punti importanti per iniziare al meglio il girone di ritorno. Arriviamo da una brutta partita con Milano e sappiamo che possiamo fare davvero molto meglio, già a partire da sabato ».

Prima dichiarazione da bisontino per Carlo Parisi:

«Per me tornare alla E-Work Arena è sempre particolare, anche se il ghiaccio lo avevo già rotto con Scandicci e Casalmaggiore: come al solito l’emozione svanirà solo quando comincerà la partita, ma l’idea di debuttare a Busto Arsizio mette ancora più tensione di quella che normalmente c’è quando esordisci in una nuova società. La E-Work è una formazione che prima della sosta si stava riprendendo e che sicuramente vorrà continuare a risalire la classifica: è una partita molto importante per entrambe le squadre, noi dobbiamo affrontarla con la giusta condizione mentale per giocare al meglio delle nostre possibilità. Sono qui solo da un paio di giorni e questo match arriva molto velocemente: dovremo avere pazienza e giocare bene, sapendo comunque che poi dovremo ritornare in palestra e continuare a lavorare ».

La seconda partita della prima giornata di ritorno su Rai Sport + HD mette di fronte la Volley Bergamo 1991 e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Due squadre che hanno chiuso con emozioni opposte il 2022: le orobiche, dopo un bell’inizio di stagione, hanno ceduto il sesto posto a Casalmaggiore perdendo 3-0 al PalaRadi, mentre le pantere hanno potuto festeggiare in mezzo ai loro tifosi sia il successo contro Perugia che soprattutto la coppa del Mondiale per Club.

Una sfida che sarà un vero e proprio viaggio nei ricordi per molte protagoniste: sono ben quattro le ex trevigiane ora in forza a Bergamo, tutte al centro del nuovo corso delle lombarde, dalla regista Gennari alla centrale Butigan, fino alle giovanissime Frosini e Cagnin. Proprio la palleggiatrice classe ’96 dichiara:

« Conegliano è un avversario tosto per chiunque, per me in particolare: non lo affronto come un’ulteriore difficoltà, perché mi piace giocare contro persone che conosco, a cui voglio bene e che stimo. So che dall’altra parte c’è una squadra che si è confermata come la migliore al mondo e che quindi dobbiamo affrontare con questa consapevolezza. Non abbiamo nulla da perdere e la affronteremo come tutte le partite. Poi sarà il campo a parlare. Solitamente il più forte vince. Vedremo chi avrà la meglio… ».

Chiuso un dicembre senza respiro, i giorni di pausa non possono che aver fatto bene a Conegliano, che dopo aver terminato il 2022 con il titolo di migliore squadra del mondo, è pronta a tornare in campo per ripetersi anche nel 2023.

Il neo allenatore della Turchia, Daniele Santarelli, commenta:

« Dopo qualche giorno di festa ho ritrovato la squadra ovviamente un po’ imballata, ma con il passare dei giorni abbiamo ripreso bene e stiamo ritrovando in fretta lo smalto per affrontare questa ripresa al massimo. L’inizio del nuovo anno sarà subito tosto, andiamo a Bergamo contro un’ottima squadra. Loro sono un team equilibrato, hanno giocatrici che si incastrano bene e formano una squadra interessante che ha dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque. Per quanto riguarda noi è rientrata Sarah Fahr, abbiamo rispettato i piani originari senza affrettare i tempi ed ora fa parte a tutti gli effetti della squadra. Non sarà subito al cento per cento, ma siamo veramente contenti di averla con noi per la sua alta qualità in campo e perchè è una grande persona che ha sempre dato tanto al nostro gruppo anche da fuori. Inoltre, particolare non da poco, è una centrale italiana che mi semplificherà qualche scelta in campionato. Mi sembra anche doveroso ringraziare Eleonora Furlan che è stata importante per noi in questi mesi, le auguro il meglio nella sua nuova esperienza ».

Si apre subito con un match impegnativo il 2023 della CBF Balducci HR Macerata, che ospita al Banca Macerata Forum l’Igor Gorgonzola Novara. La situazione di classifica delle arancionere non è ottimale, (ultime con 6 punti) e tutto sembra lasciar presupporre che la lotta salvezza riguarderà solamente tre squadre, con Macerata che dovrà giocarsi la permanenza in Serie A1 contro Pinerolo (6 punti) e Perugia (7). Per farlo, saranno sicuramente utili i nuovi acquisti arrivati in settimana, la schiacciatrice USA Claire Chaussee e la centrale belga Freya Aelbrecht. Bisognerà partire con il piede giusto anche se di fronte ci sarà il team piemontese, pronto a cancellare la sconfitta di fine anno contro Cuneo anche per preparare al meglio la partita di Champions League della prossima settimana. Una sfida che, curiosamente, farà ritrovare le due registe titolari dello Scudetto 2017 delle zanzare: Laura Dijkema, arrivata nelle Marche in questa sessione di mercato, e Carlotta Cambi, che a cavallo del nuovo anno ha scelto di lasciare Firenze per fare ritorno a Novara.

Silvia Fiori presenta la sfida:

« Iniziamo il nostro percorso nel girone di ritorno contro un avversario molto forte che nel match di andata a Novara ci ha lasciato ben poco spazio. Da quel giorno noi però siamo sicuramente cresciute e domani avremo l’occasione per dimostrarlo di fronte al nostro pubblico, che aspetto numeroso al palasport per la sfida contro un top team. Dal match di domani in poi ogni occasione sarà buona per cercare di fare punti senza pensare troppo a chi avremo dall’altra parte della rete ma puntando sui nostri mezzi e sulla nostra qualità di gioco, frutto di un grande lavoro in palestra che stiamo facendo giorno dopo giorno ».

Così invece Ilaria Battistoni:

« Siamo ripartite dopo la mini-sosta con grande entusiasmo e con il desiderio di fare un ottimo girone di ritorno. Finalmente ci stiamo allenando al completo, gennaio sarà un mese tosto, con tanti impegni. Macerata è il primo passo di un percorso nuovo, in cui dovremo dare il meglio. Loro saranno una squadra diversa rispetto all’andata, anche perché si sono rafforzate sul mercato, e da parte nostra servirà un approccio deciso e sicuro all’incontro: l’obiettivo è conquistare tre punti ».

Dopo un mese di dicembre senza sconfitte, la Savino Del Bene Scandicci torna in campo a Palazzo Wanny per iniziare il 2023 con un altro successo contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Le umbre hanno dovuto dire addio alla regista Dilfer, che dopo l’infortunio ha scelto di tornare negli Stati Uniti per proseguire il percorso di recupero. Al suo posto, la portoricana Raymariely Santos, che affiancherà nelle prossime settimane Giorgia Avenia al palleggio per cercare di trascinare la squadra di coach Bertini fuori dalla lotta retrocessione. Le diverse voci di mercato non dovranno invece distrarre la compagine toscana che, ottenuto il secondo posto alle spalle di Conegliano, vuole dimostrare di poter dire la sua fino alla fine, sia in campionato che in Europa. Forte di un’Antropova che sembra aver ritrovato lo smalto della scorsa stagione, e di una rosa completa guidata dalle giocate della fuoriclasse Zhu.

Le parole di coach Barbolini:

« Riprendiamo dopo una sosta lunga, una sosta a cui non siamo abituati. In questi giorni dobbiamo lavorare bene e riprendere subito il ritmo. Ci rituffiamo in un campionato che come sappiamo non fa sconti. Nella prima parte di stagione abbiamo raccolto 10 vittorie, tutte da tre punti. Sarà una media difficile da mantenere, ma dobbiamo lottare per farlo. Questo fine settimana troviamo Perugia che è una squadra che si trova in una posizione di classifica difficile, per cui verranno a farci visita intenzionate a prendere più punti possibile, dunque dovremo stare attenti ».

Questo invece il commento di Matteo Bertini:

« Il lavoro è andato bene, credo che siamo sulla buona strada per prendere una condizione fisica buona e quindi ci aspettiamo un gennaio un po’ più positivo dal punto di vista delle prestazioni. Per quanto riguarda la gara con Scandicci, ci troveremo ad affrontare una squadra un po’ diversa rispetto all’andata. Hanno recuperato Zhu che sta facendo cose straordinarie, quindi sarà una partita veramente molto complicata. Ci servirà però per prendere ritmo gara dopo la pausa e per testarci fisicamente, cercando di resistere alle difficoltà con tutte le armi che abbiamo. Per noi sarà importante cercare di stare in partita il più possibile e provare a rubare qualcosa qualora ci sia l’opportunità ».

Unica partita nel consueto orario delle 17, la Wash4Green Pinerolo e la Vero Volley Milano si affrontano al Pala Bus Company con un record opposto: 2 vittorie e 11 sconfitte per le padrone di casa, invischiate nella lotta per non retrocedere, 11 successi e 2 k.o. per le ospiti, a -4 dalla vetta. Una sfida che rievoca dolci ricordi alle pinelle, che proprio contro la formazione milanese hanno vinto il primo set della loro storia in Serie A1, nel match perso 3-1 all’Arena di Monza. La squadra di coach Marchiaro è apparsa in grande crescita nelle ultime sfide del 2022, dove ha ottenuto quattro punti vincendo contro Macerata e Casalmaggiore prima di cedere nel derby di Santo Stefano contro Chieri. Orro e compagne, reduci dal netto 3-0 contro Busto, non dovranno sottovalutare la compagine piemontese, per partite con il piede giusto e prepararsi psicologicamente e fisicamente alla trasferta di Champions contro il Le Cannet. Match amarcord per Valentina Zago, protagonista della promozione del Vero Volley in Serie A nel 2015-16.

Michele Marchiaro presenta così l’incontro:

« Domenica ci attende un’altra supersfida e al Pala Bus Company si preannuncia l’ennesimo sold out, grande spettacolo e grandi emozioni. Il girone di andata è stato avaro in termini di punti, ma al netto delle difficili circostanze a tutti note ci ha permesso di sviluppare consapevolezze e una esemplare resistenza di gruppo. Sarà bene custodire questo patrimonio insieme al prezioso quoziente set che ne è la logica conseguenza. Sappiamo tutti quali sono le partite da vincere però è molto importante, partendo da domenica, usare tutte le partite come strumento per finalizzare il nostro gioco e concretizzare il nostro salto di qualità che dovrà essere molto specifico. Questo sarà il nostro focus da qui alla fine dell’anno ».

Questo invece il pensiero di coach Gaspari:

« Vogliamo iniziare bene sapendo che di fronte a noi avremo 33 giorni in cui giocheremo e viaggeremo tanto e ci alleneremo poco. Dopo una piccola pausa meritata, soprattutto per chi ha avuto una estate intensa, l’obiettivo è di ripartire concentrati, perché ci aspetta un inizio di 2023 molto impegnativo. La gara di andata contro Pinerolo? Ha poco senso parlarne. Lato nostro ci eravamo riunite da tre giorni e anche loro credo fossero in costruzione. L’obiettivo allora era essere concreti, mentre ora dobbiamo fare un passo in avanti: a partire dalla gestione delle risorse fisiche e tecniche per arrivare al meglio agli appuntamenti che contano. Pinerolo ha un campo ostico che ha fatto molte vittime e noi cercheremo di fare la nostra gara per cominciare il girone di ritorno al 100% ».

Il 2023 della Cuneo Granda S.Bernardo inizia dalla sfida casalinga con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Si affronteranno due formazioni a pari punti in classifica (15) e molto diverse da quelle del debutto in campionato dello scorso 23 ottobre a Urbino, quando ad avere la meglio furono le padrone di casa, capaci di recuperare uno svantaggio di due set e vincere al tie-break. Il successo al quinto set su Novara del 26 dicembre, oltre all’ottavo posto in classifica con conseguente qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ha portato però alle gatte una sferzata di entusiasmo e ribadito che la formazione cuneese può giocarsela con qualsiasi avversaria. Il primo mese del 2023 sarà un ottimo banco di prova: prima la sfida casalinga contro una Vallefoglia rinforzata dagli innesti di Drews, Furlan e Lázaro Castellanos, poi i tre confronti in trasferta con squadre meglio piazzate in classifica (Chieri, quinta, e Casalmaggiore, sesta, in campionato, la capolista Conegliano in Coppa Italia).

Il commento della centrale Agnese Cecconello:

« Vallefoglia era già una buona squadra e con i nuovi innesti si è ulteriormente rafforzata. Sarà una partita tosta; siamo pronte a lottare e a cercare di imporre il nostro gioco sulla scia della vittoria nel derby con Novara. A Santo Stefano il nostro pubblico è stato, come e più delle precedenti partite, il settimo giocatore: sarebbe bello avere un palazzetto così anche in questa prima partita del 2023. Sono abbastanza soddisfatta del mio girone di andata, ma anche consapevole di potermi esprimere a un livello più alto e fiduciosa di riuscirci nella seconda metà di campionato ».

Voglia di rivalsa dopo un inizio di campionato diverso dalle aspettative per le tigri biancoverdi, che dopo aver scartato i tre regali portati in dote dal mercato di gennaio, sperano di ripartire nel migliore dei modi per lottare fino alla fine per un posto ai playoff.

Anche se Andrea Mafrici mostra prudenza a proposito della presenza in campo delle nuove:

« Hanno fatto solo quattro allenamenti con il resto della squadra, quindi deciderò solo nell’immediatezza della partita. Gli scontri diretti sono fondamentali perché valgono doppio: dovremo essere bravi a fare più punti possibili in questa seconda fase di stagione. Non sarà semplice perché ci sono diverse squadre che lottano per l’ingresso ai playoff e molti scontri ce li giocheremo fuori casa. Questo significa non farsi condizionare dal fattore campo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI RITORNO-



Venerdì 6 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD-

Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Luciani-Frapiccini



Sabato 7 gennaio ore 19.00-

E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze Arbitri: Cavalieri-Giardini



Sabato 7 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD-

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Rossi-Caretti



Sabato 7 gennaio ore 20.30-

Cbf Balducci Hr Macerata – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Canessa-Chiriatti

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Serafin-Piperata



Domenica 8 gennaio ore 17.00-

Wash4green Pinerolo – Vero Volley Milano Arbitri: Mattei-Carcione



Domenica 8 gennaio ore 19.30 diretta Sky Sport Arena-

Cuneo Granda S.Bernardo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Papadopol-Saltalippi

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35 (12 – 1); Savino Del Bene Scandicci 32 (10 – 3); Vero Volley Milano 31 (11 – 2); Igor Gorgonzola Novara 28 (10 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 27 (9 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 22 (7 – 6); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 7); Cuneo Granda S.Bernardo 15 (6 – 7); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15 (5 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 9); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 11); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 11); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 11).